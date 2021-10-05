ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием Брозовича

вчера, 13:27

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания полузащитника «Интера» Марцело Брозовича, сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, 28-летний футболист появился на радаре «красных дьяволов» на фоне неопределенности с контрактом Поля Погба.

Также находится в воздухе будущее Донни ван де Бека в МЮ, поэтому «Юнайтед» может попытаться подписать Брозовича, чтобы обеспечить дополнительное прикрытие в центральной линии.

Все новости
СлухиПСЖ начал переговоры с Райолой по трансферу Холанда
Сегодня, 00:11 Комментарии16
Спортдир ПСЖ: «Перес проявляет неуважение, говоря о трансфере Мбаппе»
Вчера, 23:05 Комментарии16
СлухиМартинелли готов покинуть «Арсенал»
Вчера, 22:57 Комментарии4
Слухи«Ювентус» намерен расстаться с Рабьо и МакКенни
Вчера, 18:51 Комментарии9
Слухи«Манчестер Сити» интересуется Влаховичем
Вчера, 18:36 Комментарии5
Слухи«Бока Хуниорс» зимой может подписать Година
Вчера, 17:43 Комментарии1
Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:19
Юнайтед серьезно думает о возможном трансфере Марцело Брозовича.
В сообщении говорится, что Юнайтед присматривается к игроку Интера из-за того, что у Донни ван де Бека и Поля Погба неуверенные перспективы в клубе.
Донни ван де Бек не «заморожен» в Манчестер Юнайтед, но Сульшер хочет, чтобы он продолжал показывать признаки улучшения, если он хочет когда-либо стать постоянным игроком основной команды. Голландцу обещали много игрового времени в этом сезоне, когда он сел, чтобы обсудить свое будущее с норвежским тренером в летнем окне, но остается на окраине на фоне равнодушного начала кампании Юнайтед.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:41
Пока МЮ просто перебирает варианты.
Ванечка
Ванечка
вчера в 13:30
Вариант останется вариантом...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100