«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием Брозовича

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вчера, 13:27

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания полузащитника «Интера» , сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, 28-летний футболист появился на радаре «красных дьяволов» на фоне неопределенности с контрактом Поля Погба.