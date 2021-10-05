«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием Брозовича

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания полузащитника «Интера» Марцело Брозовича, сообщает Calcio Mercato.
По информации источника, 28-летний футболист появился на радаре «красных дьяволов» на фоне неопределенности с контрактом Поля Погба.
Также находится в воздухе будущее Донни ван де Бека в МЮ, поэтому «Юнайтед» может попытаться подписать Брозовича, чтобы обеспечить дополнительное прикрытие в центральной линии.
В сообщении говорится, что Юнайтед присматривается к игроку Интера из-за того, что у Донни ван де Бека и Поля Погба неуверенные перспективы в клубе.
Донни ван де Бек не «заморожен» в Манчестер Юнайтед, но Сульшер хочет, чтобы он продолжал показывать признаки улучшения, если он хочет когда-либо стать постоянным игроком основной команды. Голландцу обещали много игрового времени в этом сезоне, когда он сел, чтобы обсудить свое будущее с норвежским тренером в летнем окне, но остается на окраине на фоне равнодушного начала кампании Юнайтед.
В сообщении говорится, что Юнайтед присматривается к игроку Интера из-за того, что у Донни ван де Бека и Поля Погба неуверенные перспективы в клубе.
Донни ван де Бек не «заморожен» в Манчестер Юнайтед, но Сульшер хочет, чтобы он продолжал показывать признаки улучшения, если он хочет когда-либо стать постоянным игроком основной команды. Голландцу обещали много игрового времени в этом сезоне, когда он сел, чтобы обсудить свое будущее с норвежским тренером в летнем окне, но остается на окраине на фоне равнодушного начала кампании Юнайтед.