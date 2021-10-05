Сын Йохана Кройфа убедил Лапорту не увольнять Кумана из «Барселоны»

Хорди Кройф, сын легендарного футболиста и тренера «Барселоны» Йохана Кройфа, является сторонником Рональда Кумана.
Хорди Кройф работает главой скаутского отдела каталонского клуба. На прошлой неделе голландец обратился к президенту «сине-гранатовых» Жоану Лапорте, попросив его дать время Куману. Кройф подчеркнул, что Куман был легендой «Барселоны», а также согласился возглавить команду в тяжёлый экономический и спортивный период, поэтому он заслуживает последний шанс и большую долю доверия от руководства.
Лапорта выслушал аргументы Кройфа и позвонил Куману перед матчем с «Атлетико» (0:2), который состоялся в прошлую субботу. Президент «Барселоны» пообещал, что в ближайшее время голландский специалист не будет уволен, его будущее будет решаться по результатам трёх матчей после перерыва на игры сборных («Валенсия», «Динамо» Киев, «Реал»). Хорди Кройф также пообещал Куману, что будет ближе к раздевалке «Барселоны», чтобы укрепить фигуру Рональда.
Надо немного времени чтобы произвести ротацию главного тренера, предполагаю что вскоре главным тренером "Барселоны" мы увидим легенду Барсы - Хави, который изъявил желание и объявил об этом, уточнив, что готов возглавить "Барселону", после отставки Кумана...
Очень большая вероятность что после матчей с Валенсией, Д.Киев, Реалом, мы и увидим нового главного тренера, тем более что шансов на благоприятный исход в этих матчах мизер...
Зачем раньше времени создавать шумиху по поводу отставки Р.Кумана, когда у команды и так всё плохо, хуже уж некуда...
На мой взгляд, отставка Р.Кумана неизбежна, в самое ближайшее время...
Надо немного времени чтобы произвести ротацию главного тренера, предполагаю что вскоре главным тренером "Барселоны" мы увидим легенду Барсы - Хави, который изъявил желание и объявил об этом, уточнив, что готов возглавить "Барселону", после отставки Кумана...
Очень большая вероятность что после матчей с Валенсией, Д.Киев, Реалом, мы и увидим нового главного тренера, тем более что шансов на благоприятный исход в этих матчах мизер...
Зачем раньше времени создавать шумиху по поводу отставки Р.Кумана, когда у команды и так всё плохо, хуже уж некуда...
На мой взгляд, отставка Р.Кумана неизбежна, в самое ближайшее время...
Вопрос неустойки и отсутствие денег, это вопрос переговоров. Неустойку отстрочить в выплатах, Куман легенда, подождёт. Нет денег на Хави, чепуха, эта легенда в кредит будет работать!!! Тут что-то не договаривают, есть какие-то вопросы, на которые просто нужно время.
Барселона скоро придёт в себя, будет новый тренер Хави, заиграет молодёжь и мы снова будем радоваться победам славного Клуба!!! Барса- навсегда!!!
Вопрос неустойки и отсутствие денег, это вопрос переговоров. Неустойку отстрочить в выплатах, Куман легенда, подождёт. Нет денег на Хави, чепуха, эта легенда в кредит будет работать!!! Тут что-то не договаривают, есть какие-то вопросы, на которые просто нужно время.
Барселона скоро придёт в себя, будет новый тренер Хави, заиграет молодёжь и мы снова будем радоваться победам славного Клуба!!! Барса- навсегда!!!