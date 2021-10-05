Сын Йохана Кройфа убедил Лапорту не увольнять Кумана из «Барселоны»

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вчера, 17:31

, сын легендарного футболиста и тренера «Барселоны» , является сторонником .

Хорди Кройф работает главой скаутского отдела каталонского клуба. На прошлой неделе голландец обратился к президенту «сине-гранатовых» Жоану Лапорте, попросив его дать время Куману. Кройф подчеркнул, что Куман был легендой «Барселоны», а также согласился возглавить команду в тяжёлый экономический и спортивный период, поэтому он заслуживает последний шанс и большую долю доверия от руководства.

Лапорта выслушал аргументы Кройфа и позвонил Куману перед матчем с «Атлетико» (0:2), который состоялся в прошлую субботу. Президент «Барселоны» пообещал, что в ближайшее время голландский специалист не будет уволен, его будущее будет решаться по результатам трёх матчей после перерыва на игры сборных («Валенсия», «Динамо» Киев, «Реал»). Хорди Кройф также пообещал Куману, что будет ближе к раздевалке «Барселоны», чтобы укрепить фигуру Рональда.