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Сын Йохана Кройфа убедил Лапорту не увольнять Кумана из «Барселоны»

вчера, 17:31

Хорди Кройф, сын легендарного футболиста и тренера «Барселоны» Йохана Кройфа, является сторонником Рональда Кумана.

Хорди Кройф работает главой скаутского отдела каталонского клуба. На прошлой неделе голландец обратился к президенту «сине-гранатовых» Жоану Лапорте, попросив его дать время Куману. Кройф подчеркнул, что Куман был легендой «Барселоны», а также согласился возглавить команду в тяжёлый экономический и спортивный период, поэтому он заслуживает последний шанс и большую долю доверия от руководства.

Лапорта выслушал аргументы Кройфа и позвонил Куману перед матчем с «Атлетико» (0:2), который состоялся в прошлую субботу. Президент «Барселоны» пообещал, что в ближайшее время голландский специалист не будет уволен, его будущее будет решаться по результатам трёх матчей после перерыва на игры сборных («Валенсия», «Динамо» Киев, «Реал»). Хорди Кройф также пообещал Куману, что будет ближе к раздевалке «Барселоны», чтобы укрепить фигуру Рональда.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 08:11, ред.
    112910415
    112910415
    вчера в 20:04
    дайте спокойно (!?) провести хоть эти 3 матча !
    gentlewolf
    gentlewolf
    вчера в 19:59
    Папой клянусь, оставь Кумана, брат!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 19:44
    Детский сад "Добрыня" , воспитательная группа !!!✌😉
    barcamilan
    barcamilan
    вчера в 19:40
    еще три поражения?
    particular
    particular
    вчера в 19:35
    Сын звезды оказал протекцию легенде :) Похоже, как мёртвому припарки :)
    Vladimir808
    Vladimir808
    вчера в 18:56
    Отставка Кумана неизбежна, но почему-то затянулась.
    Вопрос неустойки и отсутствие денег, это вопрос переговоров. Неустойку отстрочить в выплатах, Куман легенда, подождёт. Нет денег на Хави, чепуха, эта легенда в кредит будет работать!!! Тут что-то не договаривают, есть какие-то вопросы, на которые просто нужно время.
    Барселона скоро придёт в себя, будет новый тренер Хави, заиграет молодёжь и мы снова будем радоваться победам славного Клуба!!! Барса- навсегда!!!
    Vladimir808
    Vladimir808
    вчера в 18:44
    До чего довели великий клуб,(((
    Скоро появится новость, что водитель клубного автобуса убедил Лапорту оставить Кумана.(((
    Vladimir808
    Vladimir808 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 18:42
    Не говори, даже Князь не заходит, хотя вернулся,)))
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 18:28
    Серьезный помощник у Кумана.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 18:04
    Удачи. слабая барса утомляет даже хейтеров барсы
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 17:59, ред.
    Жоан Лапорта имеет огромный опыт, в том числе и опыт работы в "Барселоне", 2003-2010 год в качестве Президента "Барселоны", и вряд ли его с таким-то опытом, в возрасте 59 лет, смог переубедить сын Йохана Кройфа изменить своё решение по поводу Р.Кумана...

    Надо немного времени чтобы произвести ротацию главного тренера, предполагаю что вскоре главным тренером "Барселоны" мы увидим легенду Барсы - Хави, который изъявил желание и объявил об этом, уточнив, что готов возглавить "Барселону", после отставки Кумана...

    Очень большая вероятность что после матчей с Валенсией, Д.Киев, Реалом, мы и увидим нового главного тренера, тем более что шансов на благоприятный исход в этих матчах мизер...

    Зачем раньше времени создавать шумиху по поводу отставки Р.Кумана, когда у команды и так всё плохо, хуже уж некуда...
    На мой взгляд, отставка Р.Кумана неизбежна, в самое ближайшее время...
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 17:45
    Значит все поправится и будет ОК.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ SHMEL (раскрыть)
    вчера в 17:45
    По твоему надо,чтобы Барса упала ниже плинтуса,тогда только увольнять Кумана.
    Мир рушат пессимисты а их большинство.
    Cat01
    Cat01
    вчера в 17:43
    Значит есть шанс поправить дела
    Over 9000
    Over 9000 ответ SHMEL (раскрыть)
    вчера в 17:37
    да это показуха. тупо денег нет на неустойку
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 17:35
    Конечно оставьте Кумана, Барса ещё не слишком низко упала...
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