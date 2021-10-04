"Локомотив" не хочет платить Николичу 3 млн евро в качестве компенсации .

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вчера, 21:20

Руководство «Локомотива» намерено снизить сумму неустойки, которую необходимо выплатить рулевому команды в случае увольнения.

Ходили слухи, что клуб должен будет компенсировать сербу 3 миллиона евро. Вероятность того, что Николич пойдет на уступки, минимальна.