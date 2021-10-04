"Локомотив" не хочет платить Николичу 3 млн евро в качестве компенсации .

Руководство «Локомотива» намерено снизить сумму неустойки, которую необходимо выплатить рулевому команды Марко Николичу в случае увольнения.
Ходили слухи, что клуб должен будет компенсировать сербу 3 миллиона евро. Вероятность того, что Николич пойдет на уступки, минимальна.
Нет ни малейшего повода для того, чтобы Николич дал своё согласие на снижение 3 млн евро, согласно контракта, но есть повод для того, чтобы вообще не общаться с руководством "Локомотива" на эту тему, так как, отставка главного тренера преждевременна и вызывает много вопросов, как и отставка, в своё время, Ю.П.Сёмина, которому не дали, хотя бы, завершить сезон в качестве главного тренера...
Нет ни малейшего повода для того, чтобы Николич дал своё согласие на снижение 3 млн евро, согласно контракта, но есть повод для того, чтобы вообще не общаться с руководством "Локомотива" на эту тему, так как, отставка главного тренера преждевременна и вызывает много вопросов, как и отставка, в своё время, Ю.П.Сёмина, которому не дали, хотя бы, завершить сезон в качестве главного тренера...
Посмотрим, что будет дальше???
Всем здоровья.
Посмотрим, что будет дальше???
Всем здоровья.