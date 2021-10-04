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«Локомотив» не хочет платить Николичу 3 млн евро в качестве компенсации

вчера, 21:20

Руководство «Локомотива» намерено снизить сумму неустойки, которую необходимо выплатить рулевому команды Марко Николичу в случае увольнения.

Ходили слухи, что клуб должен будет компенсировать сербу 3 миллиона евро. Вероятность того, что Николич пойдет на уступки, минимальна.

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Все комментарии
13 RUS
13 RUS
сегодня в 12:38
До чего доведут бедный клуб эти манагеры, одному богу известно...
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 10:23
подписали контракт платите я бы на его месте наказал их по полной
Лакшери
Лакшери
сегодня в 08:53
Рано еще увольнять, куда гонят то
Сп62
Сп62
сегодня в 08:49
Мы Газизову заплатили, а он всё-таки свой. А вот Марко, как ни как, легионер. Европа обидеть не даст.
mat73
mat73
сегодня в 07:23
А в прошлом году помнится на Николича чуть ли не молились! А, не так чтоли?
112910415
112910415
сегодня в 05:45
неужели у них получится ?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:52
Снизить неустойку можно только дав доработать до конца.
протон
протон
сегодня в 02:57
я бы запустил акцию в поддержку Николича так. " Давайте соберем средства" просто ужас до чего дошли , верните Смородскую уже, кровожадные сидят на креслах качают жирную бочку. стыда нет и совести
valt134
valt134
сегодня в 02:15
Фраера дешёвые... Мало того, что «сливают» не по делу, так ещё и на «бабло» кидают. «Правильные» Пацаны должны объяснить немчуре, что это-Россия и тут их «кидок» не проканает.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
сегодня в 02:05
В шлемофоне не обижаются). Чтобы обижаться, надо слышать).
Говори).
протон
протон
сегодня в 01:46
Теперь посмотрим как дела у Локо в гору пойдут, я не желаю плохого клубу, не понимаю руководство и их систему подхода развития клуба.
1bear
1bear
сегодня в 01:04
какие уступки? Николич обязан получить с Локо всё до последнего цента,а ещё лучше пусть неустойку оплачивают немцы-инициаторы увольнения
протон
протон
сегодня в 00:58
Доить надо бюджетников
А как можно пытаться снизить сумму если есть договор который вы сами подписали ?!
Разговор в офисе.
-Николай... То есть, Марко. Давайте так: 1 миллион рублей и три поездки по золотому кольцу России вместе с семьёй. Рядом с вагоном рестораном.
-Нет, хочу 3 и билет до Белграда.
Vintaje
Vintaje ответ TEREK_FOREVER (раскрыть)
сегодня в 00:43
Это Спартак
Tostao
Tostao
сегодня в 00:02
Если бы руководство платило неустойку из своих карманов, то таких проблем не было бы.
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:48
Локомотив обязан выполнить все финансовые обязательства перед тренером, поскольку стал сам инициатором отставки, которой Марко Николич нисколько не заслуживает. Самое главное, что прописано в контракте по поводу неустойки в случае досрочного расторжения. Скорее всего, там есть пункт "за неудовлетворительные результаты", который позволяет существенно снизить сумму неустойки. Но, позвольте! О каких неудовлетворительных результатах идёт речь? Локо стоит на вылет? Или безнадёжный середняк? Команда всего лишь забуксовала по причине абсолютного нежелания руководства идти на контакт с главным тренером, а, напротив, желая избавиться от него путём "своей" селекции без объяснения причин того или иного проданного/приобретённого игрока. Вообщем у Марко есть все законные основания требовать свою максимальную компенсацию из-за расторжения контракта не по его инициативе. И зацепка "неудовлетворительные результаты" здесь абсолютно неактуальна!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:46
есть контракт,какие могут быть разговоры.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
вчера в 23:12
Самый великий клуб в России по сливу тренеров. Команда это делает безупречно.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 23:07
Ну как это сказать, что бы он не обиделся?...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 23:05
Я бы тоже не захотел) Для начала толк нужен)
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 23:00, ред.
Держись товарищ Николич,ни шагу назад!! Эту шайку надо наказать рублем.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:52
Никто не хочет...ибо нет на свете клуба который хочет заплатить кому то 3 млн евро...
Но платят через "нехочу"....т.к. договор дороже денег....
Если не заплятят - то 3 копейки цена всем этим контрактам...и не один уважающий себя импортный тренер не поедет к нам в Лигу....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:46
Дело скоро дойдет до того, что Николич будет должен Локомотиву. Кстати, интересно. а почему молчит начальник транспортного цеха, он же главный ж\д эксперт по футболу. Любопытно бы его послушать!
beefs
beefs
вчера в 22:42
о чем думали когда составляли договор...
Beekeeper
Beekeeper
вчера в 22:26
Ха, на уступки им пойти. Смешные ей богу. Нет уж, платите 3 млн и берите другого, потом и ему 3 платите. Отличный бизнес.
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:17
Им придётся заплатить
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:16
Очередные пертурбации в Локомотиве уже никого не удивляют . И валить все на Николича - абсолютно неправильно. Если Смолов перестал забивать , то тут вина тренера минимальна. Ведь Федор всю свою карьеру играет всплесками : то кладет голы , как из пулемета, то замолчит надолго. Покупка Зе Луиша - тоже скорее всего не по его желанию исполнена. У всех бывают спады , даже у таких монстров , как Реал, ПСЖ, Баварии....Как бы потом жалеть об увольнении Николича не пришлось. Человек работает вполне сносно.
Посмотрим, что будет дальше???
Всем здоровья.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:14
Не хочу не получится выплатят столько сколько прописано в контракте.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:00
"Локомотив" не хочет платить Николичу 3 млн евро в качестве компенсации .
Руководство «Локомотива» намерено снизить сумму неустойки, которую необходимо выплатить рулевому команды Марко Николичу в случае увольнения.
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 21:59
На канале "Матч" сказали, что Николич САМ подал заявление на увольнение. Видимо психанул, нервы не выдержали. А у кого выдержат нервы при таком свинском отношении? В Локо сейчас немцы рулят и видимо Николич их не устраивает.
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