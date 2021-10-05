ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиФранция. Лига 1 2021/2022

ПСЖ может пригласить Зидана на пост главного тренера

вчера, 08:45

Зинедин Зидан является главным кандидатом в шорт-листе ПСЖ из трех человек, сообщает Fichajes.

Парижский клуб рассматривает варианты на случай отставки Маурисио Почеттино. В текущем сезоне команда под руководством аргентинского тренера уступила в Лиге 1 лишь раз, но руководство клуба, как утверждает источник, надеялось увидеть более впечатляющую игру от ПСЖ.

Также в шорт-листе клуба значатся имена Антонио Конте и Йоахима Лёва.

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Все комментарии
Nazi
Nazi ответ Gourcuff Yohanne (раскрыть)
вчера в 10:52
Только не Блан пожалуйста. Он был обалденным футболистом, смелым и умным. Но тренер из него получился трусливый. А Парижу нужен тренер с огромными, стальными яйцами! Что бы не прогнулся под всех этих "чемпионов"..
112910415
112910415
вчера в 10:37
хороший, сильный вариант
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
вчера в 10:19
А чем не вариант Блан? Можно уговорить его вернуться
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:11
Зидан конечно очень харизматичный тренер, который может встряхнуть команду, который намного авторитетней любого игрока в составе Парижан, но на мой взгляд более подходящий тренер все же Конте! Тем более что сейчас он свободный.
Но решать Шейхам
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:42
Увольнение Тухеля было огромной ошибкой руководства ПСЖ, и Тухель своими результатами в "Челси" это доказал. Взлёты и падения бывают у всех тренеров, но не все увольняют главного тренера после нескольких матчей, которые не дали ожидаемых результатов. Неожиданное увольнение Тухеля и столь же неожиданное решение пригласить Почеттино вместо Тухеля, пригласить тренера, который не выиграл никаких престижных трофеев в своей тренерской карьере... Лучшее достижение-это серебряный призёр АПЛ - 2016-2017, и это в 49 лет....

От добра добра не ищут, но руководство ПСЖ решило искать, уволив Т.Тухеля, теперь будем наблюдать, сколько они будут искать, и найдут ли лучше, чем Т.Тухель в ПСЖ...
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:40, ред.
Этот вариант давно ожидаем и напрашивается, исходя из текущей ситуации в ПСЖ. Вероятно, внутри команды не всё так гладко и у Почеттино есть некоторые разногласия с отдельными её звёздами. Последний матч Лиги 1 с нулём ударов по воротам соперника, невнятной и игрой и поражением 0-2, это только подтверждает. Вероятно, назначение такого авторитетного и титулованного тренера, как Зидан, поможет взбодрить звёздную команду и исправить ситуацию. Скорее всего за его кандидатуру и главная звезда Париже - Месси, у которого, судя по всему, не совсем сложились отношения с тренером соотечественником. Ну а по-поводу Зидана и сборной Франции, так это можно отложить на неопределённый срок. Зизу ещё достаточно молод и энергичен для ежедневной работы с клубом, а не для 12-13 матчей в году со сборниками. Сборная в будущем от него никуда не денется, а этот отборочный цикл и ЧМ в Катаре 2022 всё равно доработает Дешам. Смысла не работать ещё 1,5 года, ради кресла в сборной нет никакого. Так что все дороги Зидана идут в Париж!
88_DEIVID
88_DEIVID
вчера в 09:28
Возможно, приход Зидана ненадолго удержит и Мбаппе.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:22
Надо, чтобы Зидан этого захотел.
ДСА
ДСА
вчера в 09:21
Для ПСЖ главное - звучное имя.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:17
Может не самый идеальный вариант, но на мой взгляд лучше, чем Почеттино. Брал с "Реалом" Лигу Чемпионов, когда тот в какой-то мере являлся в чем то схожем с "ПСЖ", а именно наличием множества топ-игроков и с этим Зинедин прекрасно справился. Именно сейчас основная проблема ПСЖ состоит в том, что каждый яркий игрок состава старается выделиться по отдельности, в том что ПСЖ сейчас сборище звезд, а не звездная команда. Именно эту проблему Зидан, обладающей мощной харизмой, авторитетом и характером, способен решить.
Cat01
Cat01
вчера в 08:59
Думаю не потянет...
Не тот характер
Comentarios
Comentarios
вчера в 08:48
С Конте было бы интересно посмотреть
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