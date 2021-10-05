ПСЖ может пригласить Зидана на пост главного тренера

Зинедин Зидан является главным кандидатом в шорт-листе ПСЖ из трех человек, сообщает Fichajes.
Парижский клуб рассматривает варианты на случай отставки Маурисио Почеттино. В текущем сезоне команда под руководством аргентинского тренера уступила в Лиге 1 лишь раз, но руководство клуба, как утверждает источник, надеялось увидеть более впечатляющую игру от ПСЖ.
Также в шорт-листе клуба значатся имена Антонио Конте и Йоахима Лёва.
От добра добра не ищут, но руководство ПСЖ решило искать, уволив Т.Тухеля, теперь будем наблюдать, сколько они будут искать, и найдут ли лучше, чем Т.Тухель в ПСЖ...
От добра добра не ищут, но руководство ПСЖ решило искать, уволив Т.Тухеля, теперь будем наблюдать, сколько они будут искать, и найдут ли лучше, чем Т.Тухель в ПСЖ...