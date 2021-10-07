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Погба передумал уходить из МЮ. Игрок продлит контракт

вчера, 20:55

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба решил остаться в клубе. Игрок не смог договориться о переходе в мадридский «Реал» и продлит соглашение с «красными дьяволами». Текущий контракт игрока действует до лета 2022 года.

По слухам, МЮ сделает Погба самым высокооплачиваемым футболистом в клубе с зарплатой более 20 млн евро. Сейчас француз, который установил уникальное достижение в АПЛ, получает 17 млн евро. Новое соглашение будет подписано до 2026 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:54
гора родила мышь
6nzs9jzm9vfz
6nzs9jzm9vfz
сегодня в 04:35
Зря он передумал
протон
протон
сегодня в 04:34
За какие заслуги ему огромную личку, если продлят с огромной зп, можно на МЮ ставить крест, ситуация с Санчесом ничему не учит
У него и так одна из наибольших ЗП. Вроде на 6 месте. Лучше бы играл на уровне своей стабильной ЗП.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:32
Видно Мбаппе в Реале много пообещали, Погбу уже не потянут.
1bear
1bear
вчера в 23:50
а нужен ли он в МЮ с его офигевшими запросами???
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:53
А жаль.
sv_1969
sv_1969 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 21:33
Есть Зюба))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:27, ред.
Пока продлит, ещё не раз передумает, если ещё продлит...
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:18
Очень даже правильно. С Роном очень даже классный тандем ! Удачи !!!
particular
particular
вчера в 21:12
Погба, мало того, что не стабильный, - он ещё и не постоянный :)
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 21:05
Вся эта шумиха с переходом и затевалась ради поднятия ЗП.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:03
Мбаппе передумал. Погба передумал. Никто не хочет идти в Реал. Перес останется у разбитого корыта.
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