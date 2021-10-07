Погба передумал уходить из МЮ. Игрок продлит контракт

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба решил остаться в клубе. Игрок не смог договориться о переходе в мадридский «Реал» и продлит соглашение с «красными дьяволами». Текущий контракт игрока действует до лета 2022 года.
По слухам, МЮ сделает Погба самым высокооплачиваемым футболистом в клубе с зарплатой более 20 млн евро. Сейчас француз, который установил уникальное достижение в АПЛ, получает 17 млн евро. Новое соглашение будет подписано до 2026 года.
У него и так одна из наибольших ЗП. Вроде на 6 месте. Лучше бы играл на уровне своей стабильной ЗП.
У него и так одна из наибольших ЗП. Вроде на 6 месте. Лучше бы играл на уровне своей стабильной ЗП.