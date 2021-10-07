Погба передумал уходить из МЮ. Игрок продлит контракт

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вчера, 20:55

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» решил остаться в клубе. Игрок не смог договориться о переходе в мадридский «Реал» и продлит соглашение с «красными дьяволами». Текущий контракт игрока действует до лета 2022 года.