«История продолжает писаться». Мбаппе — о победе в Лиге Наций

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мыслями после победы национальной команды над Испанией в финале Лиги Наций (2:1).
«История продолжает писаться. Вперед, синие», — написал Мбаппе на своей странице в инстаграме.
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мыслями после победы национальной команды над Испанией в финале Лиги Наций (2:1).
«История продолжает писаться. Вперед, синие», — написал Мбаппе на своей странице в инстаграме.
Историю они пишут, лживую, левую, чёрную!
Историю они пишут, лживую, левую, чёрную!