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«История продолжает писаться». Мбаппе — о победе в Лиге Наций

вчера, 09:26
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мыслями после победы национальной команды над Испанией в финале Лиги Наций (2:1).

«История продолжает писаться. Вперед, синие», — написал Мбаппе на своей странице в инстаграме.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 10:56
Французов с победой.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 10:27
Гол засчитали как толерантность к чёрным.
Историю они пишут, лживую, левую, чёрную!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:16
Похоже, Мбаппе по-хорошему разозлился после сорванного перехода в "Реал".
112910415
112910415
вчера в 10:07
акции опять растут
протон
протон
вчера в 09:47
Нужно не кубок целовать, а линию офсайда и судью.
8cay8huxh6rw
8cay8huxh6rw
вчера в 09:46
Ты ж, писатель, вроде из сборной сваливать собирался?
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:33
В ПСЖ тоже пИшется))
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:33
Молодца!...внес свой вклад...
Cat01
Cat01
вчера в 09:27
Молодцы поздравляю
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