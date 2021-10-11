«История продолжает писаться». Мбаппе — о победе в Лиге Наций

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вчера, 09:26

Нападающий сборной Франции поделился мыслями после победы национальной команды над Испанией в финале Лиги Наций (2:1).

«История продолжает писаться. Вперед, синие», — написал Мбаппе на своей странице в инстаграме.