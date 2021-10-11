Отец Черышева: «Денис вернулся в общую группу»

, отец полузащитника «Валенсии» , рассказал о состоянии игрока после травмы.

Денис вернулся в общую группу. Сначала было тяжеловато, теперь нормально уже. Дискомфорт немного присутствует. Здесь такая травма, которая в первое время будет давать о себе знать, а потом полностью уйдет. Не знаю, будет ли он готов к игре против «Барселоны». Все зависит от многих нюансов. Всё будет зависеть от тренерского штаба, самочувствия Дениса — сможет ли он с первых минут выйти, сможет ли выйти на замену. За ним смотрят доктора и тренерский штаб, они и определят наилучшее решение.