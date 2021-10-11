ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИспания. Примера 2021/2022

Отец Черышева: «Денис вернулся в общую группу»

вчера, 15:10

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о состоянии игрока после травмы.

Денис вернулся в общую группу. Сначала было тяжеловато, теперь нормально уже. Дискомфорт немного присутствует. Здесь такая травма, которая в первое время будет давать о себе знать, а потом полностью уйдет. Не знаю, будет ли он готов к игре против «Барселоны». Все зависит от многих нюансов. Всё будет зависеть от тренерского штаба, самочувствия Дениса — сможет ли он с первых минут выйти, сможет ли выйти на замену. За ним смотрят доктора и тренерский штаб, они и определят наилучшее решение.

Все новости
СлухиРибери рискует пропустить месяц из-за повреждения
Сегодня, 20:40 Комментарии1
ОфициальноВаран выбыл на несколько недель из-за травмы
Сегодня, 18:49 Комментарии4
ОфициальноДембеле и Агуэро тренируются в общей группе «Барселоны»
Вчера, 19:46 Комментарии2
ОфициальноТолиссо восстановился от травмы и приступил к тренировкам с «Баварией»
Вчера, 19:01 ФотоКомментарии2
Жота получил травму в расположении сборной Португалии
Вчера, 16:51 Комментарии3
Дибала завтра должен вернуться в общую группу «Ювентуса»
Вчера, 15:37 Комментарии7
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:48
хотелось бы вовсе не слышать больше о трамвах
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 16:50
Хорошая, конечно, новость. Хотелось бы только, чтоб он снова не травмировался. Здоровья Денису.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:48
Ждем Дениса на ноябрьские игры Сборной. Здоровья и без травм. Хватит уже их собирать...
Vladimir808
Vladimir808 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 15:43
Никогда не поздно!)
протон
протон
вчера в 15:42
Интересует только готовность к КАЧЕСТВЕННОЙ игре за сборную.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 15:41
Здоровья Денису!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:40
Мы очень рады, что вернулся в общую группу только уже поздно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:14
Хорошая новость. Да вот надолго Ли ???
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:14
Мешок здоровья Черышеву не повредит.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100