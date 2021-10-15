«Нужно быть мужиком». Акинфеев объяснил, почему не вернётся в сборную

Голкипер ЦСКА рассказал о своём решении завершить карьеру в сборной России в 2018 году.

Есть ребята — Сафонов, Максименко — которые обязаны на данном этапе карьеры быть в сборной и играть в ней. Все эти волны [о возвращении в сборную] поднимаются из-за хайпа — я всё понимаю.

Помнят и ценят — это хорошо. Но я здесь, я живой, со мной ничего не случилось. Просто я давно сказал: моя история со сборной закончилась. Я поставил точку, и хватит мусолить эту тему.

Были ли мысли вернуться в сборную? Ни разу. Когда ты принимаешь решение, ты должен быть мужиком и следовать ему. Одно дело, если бы я играл за сборную два-три года. Провел удачный чемпионат мира и быстро свалил — чтобы запомнили красавчиком. Но я был в национальной команде 15 лет. Провел 111 матчей.

Важно понять — когда тебя вызывают в сборную, сезон идет почти без выходных. Все время сборы, тренировки, игры. Нет времени на передышку, нормальное восстановление. Как раз сейчас для меня самое золотое время. Живешь в недельном цикле, игру сыграл — два дня восстанавливаешься. Не знаю, как у других ребят — может быть, им надо больше тренироваться — но когда тебе скоро 36, ты понимаешь: главное — грамотно подводить себя к играм.