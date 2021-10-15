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«Нужно быть мужиком». Акинфеев объяснил, почему не вернётся в сборную

вчера, 14:39

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своём решении завершить карьеру в сборной России в 2018 году.

Есть ребята — Сафонов, Максименко — которые обязаны на данном этапе карьеры быть в сборной и играть в ней. Все эти волны [о возвращении в сборную] поднимаются из-за хайпа — я всё понимаю.

Помнят и ценят — это хорошо. Но я здесь, я живой, со мной ничего не случилось. Просто я давно сказал: моя история со сборной закончилась. Я поставил точку, и хватит мусолить эту тему.

Были ли мысли вернуться в сборную? Ни разу. Когда ты принимаешь решение, ты должен быть мужиком и следовать ему. Одно дело, если бы я играл за сборную два-три года. Провел удачный чемпионат мира и быстро свалил — чтобы запомнили красавчиком. Но я был в национальной команде 15 лет. Провел 111 матчей.

Важно понять — когда тебя вызывают в сборную, сезон идет почти без выходных. Все время сборы, тренировки, игры. Нет времени на передышку, нормальное восстановление. Как раз сейчас для меня самое золотое время. Живешь в недельном цикле, игру сыграл — два дня восстанавливаешься. Не знаю, как у других ребят — может быть, им надо больше тренироваться — но когда тебе скоро 36, ты понимаешь: главное — грамотно подводить себя к играм.

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Все комментарии
mr.bra
mr.bra
вчера в 22:06
    Hypnoz
    Hypnoz
    вчера в 21:03
    Человек-легенда ! Рекордсмен ЛЧ !
    armeec_
    armeec_
    вчера в 20:05
      Dima salev
      Dima salev
      вчера в 19:17
      Ну точно в вратарской линии не нуждается усиления сборной России
      edubokom
      edubokom
      вчера в 19:10
      Сейчас он действительно получает удовольствие от футбола. Это заметно. Как то спокойней стал. Солидней. И играет хорошо, ровно
      протон
      протон
      вчера в 19:04
      Господи, да ОТСТАНЬТЕ вы уже от человека. Акинфеев и Дзюба — две самые популярные темы у журналюг по Сборной России. Триумф местной журналисткой школы. Обсудите Захаряна, перспективы Пиняева, Сафонова, тактику Карпина. Нет, все опять роемся в прошлом. Как и всё в этой стране
      SHMEL
      SHMEL
      вчера в 19:02
      Абсолютно взвешенная, грамотная и честная позиция.
      Vik_ont25
      Vik_ont25
      вчера в 18:40
      Вот, по моему мнению, в чём разница между Акинфеевым и Дзюбой. Один сказал, что завершил карьеру в сборной и точка. Второй - пока не в форме... Если-бы Дзюба сказал, что он ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ выступления за сборную, резонанс был бы совсем дугим. А так....
      Aris
      Aris
      вчера в 18:36
      Мужиком трудно быть, не у всех получается!
      Absinthe2
      Absinthe2
      вчера в 18:20
      Акинфеев осознал, что как вратарь он нужен только Цска, а из сборной скоро выпнут. Вот и "по-мужски завершил карьеру")
      амурец
      амурец
      вчера в 18:13
      и вратарь хороший и мужик, сказал как отрезал
      Любoмир
      Любoмир
      вчера в 17:50
      Все правильно Игорь!
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      вчера в 17:15
      Каков человек, такова и его речь. ( Цицерон Марк Туллий)
      Добавить нечего.
      mat73
      mat73
      вчера в 17:13
      НУЖНО БЫТЬ МУЖИКОМ - это он надеюсь сказал еще и в адрес Здюбы, а тот его услышал надеюсь
      Futurista
      Futurista
      вчера в 16:58
      Мужиком это хорошо)...упертым бараном это плохо...важно найти баланс)...
      санек002
      санек002 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
      вчера в 16:57
      у каждого есть плохие матчи тоже!а что игорь правильно поступил и ушел когда понял что его время закончилось-это конечно красиво с его стороны!игорь- вратарь и человек с большой буквы!!!
      valt134
      valt134
      вчера в 16:45
      Игорь всё правильно сделал. Ушёл вовремя. В России есть много достойных вратарей. Дал дорогу молодым. Продолжает достойно играть за ЦСКА. МУЖИК! Уважаю.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 16:44
      Все верно ....
      Сколько можно позориться с этой сборной ?
      zsb1961
      zsb1961
      вчера в 16:43
      Всё по делу сказал!
      isamsn
      isamsn
      вчера в 16:28, ред.
      Акинфеев это легендарная история нашего футбола. К сожалению не так уж много запоминающихся игроков в постсоветское время у нас было...
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      вчера в 16:16
      Пора бы окончательно закрыть эту тему. Ну сколько можно об одном и том же???
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      вчера в 15:59
      Во многом благодаря Гинеру. Начались проблемы у босса и свалил из сборной. И хорошо, что ушел. Целому поколению вратарей закрыл дорогу, несмотря на "рекорды" в ЛЧ и косяки в сборной. Фернандес тоже ушел. Нужен был паспорт Гинеру, раз и по щелчку гражданство. Марио нужен сборной, но и тут без Гинера, думаю не обошлось.
      Союзник противников
      Союзник противников ответ Байкал-38 (раскрыть)
      вчера в 15:55
      Вроде и похвалил,но за то,что ...свалил.А Сафонову ещё прыгать и прыгать до уровня обсуждаемого.И если бы он не ушёл,то САфонов ещё пару лет видел перед собой солёные уши дохлого осла.Так мир устроен.
      berda2003
      berda2003
      вчера в 15:54
      обыкновенный вратарь, как и все: со взлётами и ПАДЕНИЯМИ, человек хреновый - всё, ничего великого...
      ах, да, вы про ногу - да, ногу не успел прижать и попали в неё... бывает - больше не будет...
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 15:53
      ВСё конкретно и правильно.
      Ilya Seedyakin
      Ilya Seedyakin
      вчера в 15:43
      Акинфеев - великий вратарь, и у него, как и у многих заслуженных игроков, был долгий путь полный взлетов и падений. Сейчас при упоминании его имени все сразу вспоминают домашний ЧМ, где он действительно красавчик, но, копнув глубже, можно вспомнить предыдущий ЧМ в Бразилии, где он пропускал смешные голы от Кореи и других команд, долгую серию без сухих матчей в ЛЧ, когда о нем придумывали мемы и т.д. Игорь прошел через все это и не сломался. Ушел из сборной на пике, да и возраст сказывается. За откровенность 5 и спасибо за то, что запомнили тебя красавчиком
      Байкал-38
      Байкал-38
      вчера в 15:35
      Не знаю как там с мужиком, но то, что Акинфеев поступил умно это факт. Карьера идёт к завершению, молодые в сборной подпирают. Вот Акинфеев и просчитал всё. Зачем рисковать и дожидаться когда тебя попрут из сборной, да ещё могут и виновником выставить. У нас от любви до ненависти один шаг! А так Акинфеев ушёл из сборной красиво, после удачного ЧМ! Спасибо ему за всё, но тот же Сафонов сейчас на голову выше Акинфеева, а быть запасным ой как не хочется!
      Бубнин
      Бубнин
      вчера в 15:34
      Все верно, кто ошибается, тот не мужик! Принял решение - и точка.
      Caniggia
      Caniggia
      вчера в 15:19
      Прав Акинфеев на 100% - уходя уходи!
      beefs
      beefs
      вчера в 15:04
      очень разумно и правильно размышляет, так держать, удачи...
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