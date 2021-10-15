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Б. Игнатьев — о Клаудиньо: «Российскую границу должны охранять россияне»

вчера, 14:51

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал слова полузащитника «Зенита» Клаудиньо, который заявил, что может рассмотреть вариант с игрой за сборную России.

На мой взгляд, олимпийский чемпион сборной Бразилии не должен иметь права играть за сборную России. Я за то, чтобы в нашей национальной команде были отечественные футболисты. Российскую границу должны охранять россияне. Для достойной игры за сборную нужно сердце и желание.

Конечно, если он будет нужен Карпину и действительно хочет играть за нашу команду, пусть играет. Но я категорически против легионеров в сборной России. Мне бы хотелось, чтобы у нас были свои игроки такого же калибра, как Клаудиньо.

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Все комментарии
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 17:48
Логично, что характерно...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:00
ПОсылать наших миллионеров -бездельников хотя бы год поносить хрен знает какого цвета шинель на границе-отличная мысль.Но нереализуемая,как и хотя бы среднее специальное образование,не говоря о высшем.Ведь они-богатые,а значит-умные.Ну,согласно американскому утверждению :Если ты умный,то почему бедный.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:46, ред.
Борис Игнатьев может не в курсе, но за сб.России имеют право играть только россияне, то есть отечественные футболисты! Гильерме, Марио, Ари - это всё отечественные футболисты с российским гражданством.
Клаудиньо сейчас не имеет право играть... а вот когда получит паспорт и станет отечественном футболистом, вот тогда и разрешат.
И причём здесь граница? Вот если бы Игнатьев кушал бы только наши продукты, ездил бы на отечественных авто и не признавал бы всё иностранное, вот тогда я его понял бы.
У нас требуют лимит убрать, чтобы в клубах играли одни иностранцы, вот тогда за сборную будут играть пограничники, как за другие "карликовые" сборные!!!
4RT
4RT
вчера в 15:35
Они вообще то в футбол играют,а не границу охраняют
Превратили игру в черт знает что
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:04, ред.
Безусловно...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:00
Да что у нас с российскими тренерами? Один считает себя полевым командиром, второй ассоциирует игру за сборную с охраной государственной границы. Чтобы Игнатьеву было полегче, пусть считает Клаудиньо служебной пограничной собакой на поводке у Карпина.
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:56
Если надо пускай играет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:55
Полностью с ним согласен...
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