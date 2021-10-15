Б. Игнатьев — о Клаудиньо: «Российскую границу должны охранять россияне»

Бывший тренер сборной России прокомментировал слова полузащитника «Зенита» Клаудиньо, который заявил, что может рассмотреть вариант с игрой за сборную России.

На мой взгляд, олимпийский чемпион сборной Бразилии не должен иметь права играть за сборную России. Я за то, чтобы в нашей национальной команде были отечественные футболисты. Российскую границу должны охранять россияне. Для достойной игры за сборную нужно сердце и желание.

Конечно, если он будет нужен Карпину и действительно хочет играть за нашу команду, пусть играет. Но я категорически против легионеров в сборной России. Мне бы хотелось, чтобы у нас были свои игроки такого же калибра, как Клаудиньо.