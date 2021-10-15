Б. Игнатьев — о Клаудиньо: «Российскую границу должны охранять россияне»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал слова полузащитника «Зенита» Клаудиньо, который заявил, что может рассмотреть вариант с игрой за сборную России.
На мой взгляд, олимпийский чемпион сборной Бразилии не должен иметь права играть за сборную России. Я за то, чтобы в нашей национальной команде были отечественные футболисты. Российскую границу должны охранять россияне. Для достойной игры за сборную нужно сердце и желание.
Конечно, если он будет нужен Карпину и действительно хочет играть за нашу команду, пусть играет. Но я категорически против легионеров в сборной России. Мне бы хотелось, чтобы у нас были свои игроки такого же калибра, как Клаудиньо.
Клаудиньо сейчас не имеет право играть... а вот когда получит паспорт и станет отечественном футболистом, вот тогда и разрешат.
И причём здесь граница? Вот если бы Игнатьев кушал бы только наши продукты, ездил бы на отечественных авто и не признавал бы всё иностранное, вот тогда я его понял бы.
У нас требуют лимит убрать, чтобы в клубах играли одни иностранцы, вот тогда за сборную будут играть пограничники, как за другие "карликовые" сборные!!!
Клаудиньо сейчас не имеет право играть... а вот когда получит паспорт и станет отечественном футболистом, вот тогда и разрешат.
И причём здесь граница? Вот если бы Игнатьев кушал бы только наши продукты, ездил бы на отечественных авто и не признавал бы всё иностранное, вот тогда я его понял бы.
У нас требуют лимит убрать, чтобы в клубах играли одни иностранцы, вот тогда за сборную будут играть пограничники, как за другие "карликовые" сборные!!!