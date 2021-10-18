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Лунин может перейти в дортмундскую «Боруссию»

вчера, 10:32

Голкипер «Реала» Андрей Лунин может сменить клубную прописку, пишет fichajes.net.

В услугах 22-летнего украинца заинтересована дортмундская «Боруссия». Отмечается, что футболист хочет уйти из-за нехватки игрового времени.

Трансферная стоимость Лунина оценивается в 3 млн евро.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:31
И там лавку мариновать?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:41
Дортмундская «Боруссия», как сообщается, определила голкипера «Реала» Андрея Лунина в качестве потенциальной цели для трансфера.
У команды Бундеслиги уже есть хороший выбор: Грегор Кобель и Роман Бюрки в настоящее время борются за первое место.

Официальные лица клуба готовы выйти на рынок, чтобы подписать на эту должность еще одного молодого игрока.

Несмотря на то, что с момента его прибытия в 2018 г. Лунин получил всего один матч за Реал Мадрид, говорят, что он отвечает всем требованиям.

22-летний футболист, который шесть раз играл за Украину, дебютировал, когда «Лос Бланкос» потерпел шоковое поражение от Алькойано на Кубке Испании.

В то время как Лунин имеет контракт на Бернабеу до 2024 года, Реал, скорее всего, будет открыт для продажи во время одного из предстоящих трансферных окон.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:58
Разгонит швейцарскую диаспору из трёх вратарей играющую в Боруссии
Ironigor
Ironigor ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:43, ред.
Судьба, судьбинушка !!!)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:37
так может Лунев с Луниным встретятся в Германии)
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