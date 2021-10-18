Лунин может перейти в дортмундскую «Боруссию»

Голкипер «Реала» Андрей Лунин может сменить клубную прописку, пишет fichajes.net.
В услугах 22-летнего украинца заинтересована дортмундская «Боруссия». Отмечается, что футболист хочет уйти из-за нехватки игрового времени.
Трансферная стоимость Лунина оценивается в 3 млн евро.
У команды Бундеслиги уже есть хороший выбор: Грегор Кобель и Роман Бюрки в настоящее время борются за первое место.
Официальные лица клуба готовы выйти на рынок, чтобы подписать на эту должность еще одного молодого игрока.
Несмотря на то, что с момента его прибытия в 2018 г. Лунин получил всего один матч за Реал Мадрид, говорят, что он отвечает всем требованиям.
22-летний футболист, который шесть раз играл за Украину, дебютировал, когда «Лос Бланкос» потерпел шоковое поражение от Алькойано на Кубке Испании.
В то время как Лунин имеет контракт на Бернабеу до 2024 года, Реал, скорее всего, будет открыт для продажи во время одного из предстоящих трансферных окон.
У команды Бундеслиги уже есть хороший выбор: Грегор Кобель и Роман Бюрки в настоящее время борются за первое место.
Официальные лица клуба готовы выйти на рынок, чтобы подписать на эту должность еще одного молодого игрока.
Несмотря на то, что с момента его прибытия в 2018 г. Лунин получил всего один матч за Реал Мадрид, говорят, что он отвечает всем требованиям.
22-летний футболист, который шесть раз играл за Украину, дебютировал, когда «Лос Бланкос» потерпел шоковое поражение от Алькойано на Кубке Испании.
В то время как Лунин имеет контракт на Бернабеу до 2024 года, Реал, скорее всего, будет открыт для продажи во время одного из предстоящих трансферных окон.