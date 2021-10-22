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«Динамо» выпустило специальный видеоролик ко дню рождения Льва Яшина

вчера, 16:24

«Динамо» на официальном сайте и ютуб-канале представило ролик о карьере легендарного вратаря Льва Яшина, которому 22 октября исполнилось бы 92 года.

«Ко дню рождения Льва Ивановича Яшина мы подготовили для вас стильный ролик о карьере нашего легендарного голкипера. Мы решили сделать необычный, экспериментальный формат — некое смешение хроникального материала и восстановленных нами игровых сцен, чтобы как можно объёмнее и динамичнее показать фигуру Льва Яшина.

Поскольку в хронике не существует большого количества красивых игровых моментов, многие из них мы воссоздали, сняв их на плёнку. Мы выбрали кадры из некоторых матчей и подготовили материалы, которые на тот момент не снимались. Например, кадры прямо из-за ворот или определённые ракурсные кадры», — заявил режиссёр Михаил Райхельгауз.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 19:38
Да было время!!!Смотришь с большой грустью!!!
Gahi
Gahi
вчера в 18:07, ред.
Замечательный видеоролик в котором отражены знаменательные события огромной страны в котором каждый мог стать свидетелем этих достижений и конечно проявить свои способности в той или иной профессии в своей трудовой деятельности. И наверно символично что именно вратарь Лев Яшин того поколения, является единственным голкипером Европы обладающий этой наградой. Которая ещё ярче подчёркивает значимость футболиста голкипера Л.И. Яшина до которого очень далеко нынешнему поколению игроков, как до космоса в своих достижениях на футбольных полях и аренах. Динамовским болельщикам есть кем гордиться, многие награды отмечены именем Л. Яшина для голкиперов и одним из них являются самым желанным на Чемпионате Мира для вратарей. Будем надеяться что Динамовские футболисты будут стремиться играть так чтобы быть достойными своего легендарного одноклубника Льва Ивановича Яшина. Удачи
dadrail
dadrail
вчера в 17:20
МОЛОДЦЫ!!!!....ЛЕГЕНДА на ВЕКА!!!
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 17:05
Вечная память!
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:35
Молодцы, Респект и Уважение за это !!!
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