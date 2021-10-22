«Динамо» выпустило специальный видеоролик ко дню рождения Льва Яшина

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вчера, 16:24

«Динамо» на официальном сайте и ютуб-канале представило ролик о карьере легендарного вратаря Льва Яшина, которому 22 октября исполнилось бы 92 года.

«Ко дню рождения Льва Ивановича Яшина мы подготовили для вас стильный ролик о карьере нашего легендарного голкипера. Мы решили сделать необычный, экспериментальный формат — некое смешение хроникального материала и восстановленных нами игровых сцен, чтобы как можно объёмнее и динамичнее показать фигуру Льва Яшина.

Поскольку в хронике не существует большого количества красивых игровых моментов, многие из них мы воссоздали, сняв их на плёнку. Мы выбрали кадры из некоторых матчей и подготовили материалы, которые на тот момент не снимались. Например, кадры прямо из-за ворот или определённые ракурсные кадры», — заявил режиссёр Михаил Райхельгауз.