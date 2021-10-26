Конте готов к работе в МЮ

Журналист и инсайдер Николо Шира сообщает, что экс-наставник «Челси» Антонио Конте остается приоритетным вариантом для руководства МЮ на случай увольнения Оле-Гуннара Сульшера.
Итальянец якобы согласен возглавить команду, но требует контракт на три года.
Конте это блольше Халиф на час
Конте это блольше Халиф на час
Если контракт МЮ с Конте будет подписан, то вряд ли, в этом контракте не будет оговорено о продаже или покупки игроков для усиления, на "одни и те же грабли А.Конте не наступит", будут покупки, будет усиление, будет и результат, а как главный тренер А.Конте хороший тренер, кто бы что не говорил, хотя и очень эмоциональный....
Если контракт МЮ с Конте будет подписан, то вряд ли, в этом контракте не будет оговорено о продаже или покупки игроков для усиления, на "одни и те же грабли А.Конте не наступит", будут покупки, будет усиление, будет и результат, а как главный тренер А.Конте хороший тренер, кто бы что не говорил, хотя и очень эмоциональный....