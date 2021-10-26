ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Конте готов к работе в МЮ

вчера, 08:31

Журналист и инсайдер Николо Шира сообщает, что экс-наставник «Челси» Антонио Конте остается приоритетным вариантом для руководства МЮ на случай увольнения Оле-Гуннара Сульшера.

Итальянец якобы согласен возглавить команду, но требует контракт на три года.

Все новости
Агент Черчесова отреагировал на слухи о переговорах с «Легией»
Сегодня, 09:45 Комментарии8
СлухиВ «Барселоне» хотят, чтобы Клопп стал новым главным тренером клуба
Сегодня, 08:11 Комментарии42
СлухиБудущее Сульшера в «Ман Юнайтед» решится по итогам матча с «Тоттенхэмом»
Вчера, 12:01 Комментарии9
Паника в МЮ: последний рубеж Сульшера, отказ Зидана и опасные связи с Конте
Вчера, 12:00Александр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии8
Слухи«Манчестер Юнайтед» отказался от назначения Конте в 2018 году
Вчера, 10:29 Комментарии4
СлухиСульшер планирует возглавить сборную Норвегии
Вчера, 09:25 Комментарии10
Сортировать
Все комментарии
Bensurr
Bensurr
вчера в 14:38
Конте ничего не получится в Англии тем более в Манчестере
1bear
1bear
вчера в 11:41
Буду рад,если МЮ поменяет тренера !
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:50
Если вспомнить ближайшее прошлое А.Конте в качестве главного тренера, то это "Интер", в котором А.Конте за краткий период времени добился хорошего результата, и расстался А.Конте с "Интером" только потому, что были выставлены на продажу игроки, которые сделали результат, лучшие игроки "Интера" при А.Конте, поэтому решение А.Конте было логично, продажа лучших, и нет покупки новых для усиления команды...
Если контракт МЮ с Конте будет подписан, то вряд ли, в этом контракте не будет оговорено о продаже или покупки игроков для усиления, на "одни и те же грабли А.Конте не наступит", будут покупки, будет усиление, будет и результат, а как главный тренер А.Конте хороший тренер, кто бы что не говорил, хотя и очень эмоциональный....
Sexual Harassment
Sexual Harassment
вчера в 10:45
Конте умеет пасти котов, Погба при нем здорово прогрессировал.
Эджуке
Эджуке ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 10:44
Это понятно, но сезон нужно спасать
h8you
h8you ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 10:38
не особо вышло))))))
h8you
h8you
вчера в 10:37
контекс через год-два возьмет чемп,вот только португалец будет в шоке и нужно будет искать команду
112910415
112910415
вчера в 10:05
очень будет любопытно
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 10:03
Много тренеров попроще и с результатами, таких и надо брать!! Раньери вобще выиграл апл без звезд.
beefs
beefs
вчера в 09:55
каждый ищет где лучше...
Ми Ша
Ми Ша ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 09:52, ред.
Я не за Конте, мне кажется больше подошел бы Зидан, он и свой для игроков, и в тоже время обладает твердым характером, также он дипломатичен, что позволяет держать высокий авторитет как в коллективе, так и в глазах руководства.

В тоже время могу с тобой согласится по Сульшеру, он свой в МЮ и его работа смотрелась гармонично и достаточно продуктивно. Я поэтому и написал, что с первым этапом строительства команды он справился. Также согласен, что не хватает игрока типа Канте, который бы зацементировал центр, внес баланс между атакой и защитой. И тем не менее, что-то пошло не так и норвежцу нужно что-то менять, причем достаточно быстро... И как он это сделает даже не представляю...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:49
И всё таки Антонио переубедил себя.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:47
Не нужно это МЮ
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:39
Я понимаю, что МЮ большой клуб, и там будут требовать результата здесь и сейчас, возможно Конте и улучшит ситуацию,но требований у него будет много и траты будут большие. На мой взгляд, МЮ нужен тренер строитель, который будет выстраивать новую команду, возможно пожертвовав одним или двумя сезонами, но после даст результат, кто то по типу сера Алекса, который тоже в свое время смог выстроить команду которая очень долгое время давала результаты.
Конте это блольше Халиф на час
DXTK
DXTK ответ Ми Ша (раскрыть)
вчера в 09:03
Конте это новый вариант Моуриньо, говорит о трех лет, а работает два года, после требует неустойку, убирает лидеров через смс, начнет конфликтовать и сольют его, как моура. неэффективен в еврокубках, на чужом багаже брал АПЛ, и то в начале сезона в челси ныл что ему кого та там не купили, но трансфер канте все исправил, а вот такого футболиста у мю нет, в принципе о чем и сульшер говорил намекая на трансфер райса который будет стоит 120 лямов.

в 17 году с Челси взял титул а в след сезоне занял 5 место....... с Интером повезло что у Юве были проблемы с приглашением Пирло, как Макс вернулся тут же слинял.

PS у мю был ван гал и моуриньо люди с именем и титулами даже в ЛЧ, но вот в мю его не обеспечили, даже близко не были, не уж то Конте сможет? ......... они брали трофеи, но подвергались критике, что не так, как надо тренировали, нужен был тренер с днка мю, и позвали сульшера........
Comentarios
Comentarios
вчера в 09:03
Вообще его не представляю в МЮ с Челси не особо у него вышло
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 08:50
Скорее всего рано или поздно так и произойдёт.
Ми Ша
Ми Ша
вчера в 08:38
Для МЮ пришло время пригласить тактически грамотного тренера с сильным авторитетом, который выжмет максимум из собранного состава в ближайшие 2-3 сезона. К сожалению или к счастью, но Сульшер справился только с первый этапом организации новой команды, а последний разрыв от Ливерпуля окончательно подорвал его позиции как в коллективе, так и перед болельщиками с руководством.
BagioR
BagioR
вчера в 08:35
Пффф. Конте пойдет в Ньюкасл. Там больше дадут
shlomo
shlomo
вчера в 08:35
Посмотрим кто будет у руля МЮ
drug01
drug01
вчера в 08:31
Ждём результат
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100