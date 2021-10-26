Конте готов к работе в МЮ

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вчера, 08:31

Журналист и инсайдер Николо Шира сообщает, что экс-наставник «Челси» остается приоритетным вариантом для руководства МЮ на случай увольнения Оле-Гуннара Сульшера.

Итальянец якобы согласен возглавить команду, но требует контракт на три года.