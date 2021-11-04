Наумов: «Качество игры „Локомотива“ мне не очень нравится»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов порассуждал о предстоящем матче против «Галатасарая» в Лиге Европы.
Результаты в последних матчах хорошие, но качество игры мне не очень нравится. Нет запаса прочности. Вспомните, как команда спаслась на последних секундах матча с «Рубином» благодаря голу Жемалетдинова, как из-за ошибки вратаря и защитника вырвала победу над «Нижним Новгородом». Это говорит о том, что во многом «Локо» выезжает на везении. Уйдет везение — останется класс. А класса команде пока не хватает. Посмотрим, что будет в Стамбуле, но мне кажется, шансов на успех мало и победит «Галатасарай».
Турция наш прямой соперник в рейтинге УЕФА. Они об этом знают, мы, похоже, забили на все. Туркам слегка не хватает очков, чтобы обойти нас к следующему сезону. Игра будет в этом плане решающей.
Турция наш прямой соперник в рейтинге УЕФА. Они об этом знают, мы, похоже, забили на все. Туркам слегка не хватает очков, чтобы обойти нас к следующему сезону. Игра будет в этом плане решающей.
Сейчас в Локо идёт глобальная перестройка всего футбольного хозяйства. Новый менеджерский состав который только начинает работать в команде, со своим видением со своим подходом. Совсем недавно был приглашён новый тренерский штаб, который только начал перестраивать команду прививая ей новую игру, новые схемы . И как можно сразу ждать каких-то сто процентных положительных результатов от такой команды. Идёт становление и для этого нужно время. Я думаю что у Рангника и его команды должно будет всё получиться и в России появится новый клуб со своей философией со своей игрой ,которая будет приносить свои Успехи . Любому нововведению нужно время, а я хочу пожелать только Удачи Рангнику и Локо чтобы всё у них получилось и в России появился новый конкурентноспособный клуб, который будет показывать отличные результаты не только в российском чемпионате но и в еврокубках !!! Удачи тебе Локо и в сегодняшнем матче ! Всем Добра и будьте терпимы , с Праздником Единства Всех !!!
Сейчас в Локо идёт глобальная перестройка всего футбольного хозяйства. Новый менеджерский состав который только начинает работать в команде, со своим видением со своим подходом. Совсем недавно был приглашён новый тренерский штаб, который только начал перестраивать команду прививая ей новую игру, новые схемы . И как можно сразу ждать каких-то сто процентных положительных результатов от такой команды. Идёт становление и для этого нужно время. Я думаю что у Рангника и его команды должно будет всё получиться и в России появится новый клуб со своей философией со своей игрой ,которая будет приносить свои Успехи . Любому нововведению нужно время, а я хочу пожелать только Удачи Рангнику и Локо чтобы всё у них получилось и в России появился новый конкурентноспособный клуб, который будет показывать отличные результаты не только в российском чемпионате но и в еврокубках !!! Удачи тебе Локо и в сегодняшнем матче ! Всем Добра и будьте терпимы , с Праздником Единства Всех !!!
Доктор : Милок,а что в ней вы вообще нашли хорошего?
Доктор : Милок,а что в ней вы вообще нашли хорошего?