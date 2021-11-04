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Наумов: «Качество игры „Локомотива“ мне не очень нравится»

вчера, 11:15
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов порассуждал о предстоящем матче против «Галатасарая» в Лиге Европы.

Результаты в последних матчах хорошие, но качество игры мне не очень нравится. Нет запаса прочности. Вспомните, как команда спаслась на последних секундах матча с «Рубином» благодаря голу Жемалетдинова, как из-за ошибки вратаря и защитника вырвала победу над «Нижним Новгородом». Это говорит о том, что во многом «Локо» выезжает на везении. Уйдет везение — останется класс. А класса команде пока не хватает. Посмотрим, что будет в Стамбуле, но мне кажется, шансов на успех мало и победит «Галатасарай».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:55
Победы в Турции, Локо!
Турция наш прямой соперник в рейтинге УЕФА. Они об этом знают, мы, похоже, забили на все. Туркам слегка не хватает очков, чтобы обойти нас к следующему сезону. Игра будет в этом плане решающей.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:58
А что вам бывшим постоянно , всё что после вас остаётся, перестаёт нравиться. А у себя не спрашивали что вам нравилось при вашем правлении и почему при вас Локо не стал великим !?? Профессионалы на удалёнке ! Ещё один такой же бывший шеф Спартака Червиченко, которому тоже всё не нравится.
Сейчас в Локо идёт глобальная перестройка всего футбольного хозяйства. Новый менеджерский состав который только начинает работать в команде, со своим видением со своим подходом. Совсем недавно был приглашён новый тренерский штаб, который только начал перестраивать команду прививая ей новую игру, новые схемы . И как можно сразу ждать каких-то сто процентных положительных результатов от такой команды. Идёт становление и для этого нужно время. Я думаю что у Рангника и его команды должно будет всё получиться и в России появится новый клуб со своей философией со своей игрой ,которая будет приносить свои Успехи . Любому нововведению нужно время, а я хочу пожелать только Удачи Рангнику и Локо чтобы всё у них получилось и в России появился новый конкурентноспособный клуб, который будет показывать отличные результаты не только в российском чемпионате но и в еврокубках !!! Удачи тебе Локо и в сегодняшнем матче ! Всем Добра и будьте терпимы , с Праздником Единства Всех !!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:56
Пациент :Доктор,что-то мне с задницей нехорошо...
Доктор : Милок,а что в ней вы вообще нашли хорошего?
shlomo
shlomo
вчера в 11:42
Посмотрим, что выдадут с турками
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