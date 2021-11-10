«Краснодар» рассматривает вариант с увольнением Ганчаренко

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вчера, 17:35

может быть уволен из «Краснодара».

Издание sportarena.by сообщает, что в ближайшее время руководство «быков» может отправить 44-летнего специалиста в отставку. В качестве замены Ганчаренко «Краснодар» рассматривает трёх кандидатов, двое из которых являются иностранцами.

На данный момент «Краснодар» занимает 7-е место в чемпионате России, имея в своём активе 21 очко. «Быки» проиграли три последних матча с общим счётом 0:5.