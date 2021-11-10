«Краснодар» рассматривает вариант с увольнением Ганчаренко

Виктор Ганчаренко может быть уволен из «Краснодара».
Издание sportarena.by сообщает, что в ближайшее время руководство «быков» может отправить 44-летнего специалиста в отставку. В качестве замены Ганчаренко «Краснодар» рассматривает трёх кандидатов, двое из которых являются иностранцами.
На данный момент «Краснодар» занимает 7-е место в чемпионате России, имея в своём активе 21 очко. «Быки» проиграли три последних матча с общим счётом 0:5.
Бердыев виноват теперь снова?).
В голове не укладывается, чтобы Бекиевич, позволил себе в интервью задеть, кого-нибудь из своих коллег, осуждая ту, или иную тактику.
Гончаренко нормальный тренер в плане самостоятельности и у меня есть чувство, что он не позволит никому лезть в его тренерские дела. Вот только не стоит обсуждать в прессе работу других тренеров.
Давали шанс в ЦСКа, теперь Краснодар. Пусть учится у КББ. Шанс ещё есть и учиться никогда не поздно.
Бердыев виноват теперь снова?).
В голове не укладывается, чтобы Бекиевич, позволил себе в интервью задеть, кого-нибудь из своих коллег, осуждая ту, или иную тактику.
Гончаренко нормальный тренер в плане самостоятельности и у меня есть чувство, что он не позволит никому лезть в его тренерские дела. Вот только не стоит обсуждать в прессе работу других тренеров.
Давали шанс в ЦСКа, теперь Краснодар. Пусть учится у КББ. Шанс ещё есть и учиться никогда не поздно.