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«Краснодар» рассматривает вариант с увольнением Ганчаренко

вчера, 17:35

Виктор Ганчаренко может быть уволен из «Краснодара».

Издание sportarena.by сообщает, что в ближайшее время руководство «быков» может отправить 44-летнего специалиста в отставку. В качестве замены Ганчаренко «Краснодар» рассматривает трёх кандидатов, двое из которых являются иностранцами.

На данный момент «Краснодар» занимает 7-е место в чемпионате России, имея в своём активе 21 очко. «Быки» проиграли три последних матча с общим счётом 0:5.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:10
Руй выручит.....как Семака....

У Зенита тоже было 3 поражения подряд.....потом приехал Руй....и 7:1....
И всё стало как прежде....
Телогрейка
Телогрейка
сегодня в 00:51
Возьмите Тедеско, прикольный коуч, и смотреть на него приятно. 😆👍
Навзир
Навзир
вчера в 22:56
Талалаева не отдадим,даже не надейтесь. 🤣
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 21:37
Всегда нравилась игра Краснодара и сам клуб. Но когда они решили назначить Гончаренко, я срузу и огорчился и обрадовался одновременно, ведь с одной стороны он развалит хорошую команду, как развалил ЦСКА, а с другой стороны у ЦСКА стало бы меньше конкурентов за место в еврокубках. Так и получилось.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 20:43
Остановите, Вите надо выйти...
Mi6
Mi6
вчера в 20:34
Картофельный только пыль может пускать в глаза. Переоцененный тренер, подходящий для низших лиг
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:14
Ганчаренко очевидно не справляется. Команда играет не пойми во что и показывает плохие результаты. Его отставка будет разумным решением.
4RT
4RT
вчера в 20:07
С самого начала было ясно ,что его назначение глупая затея
цвпб23424
цвпб23424
вчера в 20:00
В ЦСКА он хорошо начал вариативные тактики и ротация состава. Когда против него начали играть от обороны он поплыл из за отсутствия тренера обороны. Защита его слабая сторона. Он не умеет ставить игру защитников и не в игроках дело. А со сменой тактики с высоким пресенгом на нипойми что он поплыл и его команды играли хуже и хуже. Ему стоит брать отдых и разбирать что пошло не так. А также искать в помощники тренера обороны или самому изучать. А так Краснодар не ошибется если уволит.
makkie
makkie
вчера в 19:47
Эй, чего началось то?
Пусть Краснодар со Спартаком сыграет, а уже потом о замене Вити думает ))
А то назначат условного Шаронова и будут жилы рвать!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:41
Да брось.. ничего ты не должен). Люди разные бывают.
cska59
cska59
вчера в 19:39
Уже?Что-то быстро.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:33
Ну что же, все логично - результата нет.
Capral
Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 19:26
Сергеич, есть люди, которым, мне, очень трудно возразить. Ты- в их числе. Поэтому, принимаю твои доводы и соглашаюсь. Тем-более, я- твой должник.....
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 19:25
Учитывая терпение Галицкого, это хорошая новость,Краснодару нужен тренер который поведет команду только за победой,и только за ней, Гончаренко не из таких. Очень надеюсь,что Сергей Николаевич изменит своим принципам и возможно найдет не русскоговорящего тренера, в любом случае с бульбашом толку не будет.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:17
Почему то я не удивлен.
112910415
112910415
вчера в 19:15
грустно это всё
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 19:12
Не тянет Витя...
leonidspb1958
leonidspb1958
вчера в 19:09
А может Онопку.....
suiw
suiw
вчера в 18:55
Дайте ему мясо прихлопнуть
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:53
Ну, если сравнить, с кем работал Бекиевич в последние годы, то да. В последний заход в Казани не пошло. Позвать тренера и через год работы уволить..это ненормально Виктор). Те ни менее, до зимнего перерыва Рубин шел пятым. Проблемы пошли, когда команда осталась без Азмуна. Забивать стало некому. Вон у Слуца есть Хвича и то проблемы пошли. Такой состав бы Бердыеву, то увидели бы игру Ростова, Сочи, да и крылышек, которые мне по душе.
Вопрос этики.
Ironigor
Ironigor ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 18:50
Кто его вообще в ранг тренера вознёс ???
Отличная работа агента !?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 18:50
Возможно
zooveterinar
zooveterinar ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:43
Я и сам не понял изначально,когда его презентовали!!! Он никак не подходит под амбиции и стремления Галицкого!! Это так что бы в фнл не вылететь,он подойдет.
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:42
прое съехать в Беларусь и там на время отдохнуть от дел..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:41
Пристроится где-нить в середняке...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:40
Неужели Слуцкера на замену ?
А может сразу Березуцкого ?
Capral
Capral ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 18:39
На багаже, можно сыграть один неполный сезон, а у Слуцкого в ЦСКА- триумфальных сезонов не один и не два!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:37
Слуцкий вобще сдается ехал в ЦСКА на багаже Валерия Георгиевича,слегка из года в год корректируя его!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ particular (раскрыть)
вчера в 18:34
Ну почему тупик!!!? Когда его назначали,мы на соккере(пользователи) прогнозировали 5-6е места,так что рости еще есть куда!!!
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