Беллингхэм пока не хочет покидать «Боруссию» Д. Он интересен «Ливерпулю»

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вчера, 17:37

Полузащитник «Боруссии Дортмунд» вряд ли покинет клуб в ближайшем будущем.

The Liverpool Echo сообщает, что 18-летний игрок интересен «Ливерпулю», однако, как утверждается, Джуд не спешит покидать «Боруссию», он счастлив в Германии и не собирается в ближайшее время переходить в другой клуб.

В текущем сезоне Джуд сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.