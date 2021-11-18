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Беллингхэм пока не хочет покидать «Боруссию» Д. Он интересен «Ливерпулю»

вчера, 17:37

Полузащитник «Боруссии Дортмунд» Джуд Беллингхэм вряд ли покинет клуб в ближайшем будущем.

The Liverpool Echo сообщает, что 18-летний игрок интересен «Ливерпулю», однако, как утверждается, Джуд не спешит покидать «Боруссию», он счастлив в Германии и не собирается в ближайшее время переходить в другой клуб.

В текущем сезоне Джуд сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:12, ред.
Сообщается, что «Ливерпуль» должен будет выплатить «Боруссии Дортмунд» взнос в размере около 101 миллиона фунтов стерлингов, если они хотят вывести Джуда Беллингхема из клуба.

На данный момент Беллингхэм - один из самых интересных молодых игроков в мире, который в 2020 году перебрался в гигантов Бундеслиги из Бирмингема.

18-летний футболист уже закрепил за собой статус ключевого игрока «Дортмунда» в высшем дивизионе Германии и Лиге чемпионов. Недавно он поджег социальные сети, забив потрясающий сольный гол в победе своей команды над Арминией Билефельд со счетом 1:3.

Нападающий «Эвертона» Демарай Грей, который недавно играл в Бундеслиге за «Байер Леверкузен», думает, что юноша скоро вернется в английский футбол.

«Конечно, Джуд сделал шаг вперед, чтобы сыграть там [с Дортмундом], это явно принесло ему большую пользу. Он играл за сборную Англии и постоянно совершенствуется. Конечно, я почти уверен, что он вернется в Англию».
drug01
drug01
вчера в 18:05
Надо ещё поиграть там и цена поднимется
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:45
Пусть цену себе поднимет
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