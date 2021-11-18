Беллингхэм пока не хочет покидать «Боруссию» Д. Он интересен «Ливерпулю»

Полузащитник «Боруссии Дортмунд» Джуд Беллингхэм вряд ли покинет клуб в ближайшем будущем.
The Liverpool Echo сообщает, что 18-летний игрок интересен «Ливерпулю», однако, как утверждается, Джуд не спешит покидать «Боруссию», он счастлив в Германии и не собирается в ближайшее время переходить в другой клуб.
В текущем сезоне Джуд сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.
На данный момент Беллингхэм - один из самых интересных молодых игроков в мире, который в 2020 году перебрался в гигантов Бундеслиги из Бирмингема.
18-летний футболист уже закрепил за собой статус ключевого игрока «Дортмунда» в высшем дивизионе Германии и Лиге чемпионов. Недавно он поджег социальные сети, забив потрясающий сольный гол в победе своей команды над Арминией Билефельд со счетом 1:3.
Нападающий «Эвертона» Демарай Грей, который недавно играл в Бундеслиге за «Байер Леверкузен», думает, что юноша скоро вернется в английский футбол.
«Конечно, Джуд сделал шаг вперед, чтобы сыграть там [с Дортмундом], это явно принесло ему большую пользу. Он играл за сборную Англии и постоянно совершенствуется. Конечно, я почти уверен, что он вернется в Англию».
На данный момент Беллингхэм - один из самых интересных молодых игроков в мире, который в 2020 году перебрался в гигантов Бундеслиги из Бирмингема.
18-летний футболист уже закрепил за собой статус ключевого игрока «Дортмунда» в высшем дивизионе Германии и Лиге чемпионов. Недавно он поджег социальные сети, забив потрясающий сольный гол в победе своей команды над Арминией Билефельд со счетом 1:3.
Нападающий «Эвертона» Демарай Грей, который недавно играл в Бундеслиге за «Байер Леверкузен», думает, что юноша скоро вернется в английский футбол.
«Конечно, Джуд сделал шаг вперед, чтобы сыграть там [с Дортмундом], это явно принесло ему большую пользу. Он играл за сборную Англии и постоянно совершенствуется. Конечно, я почти уверен, что он вернется в Англию».