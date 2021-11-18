Агент: «У Алексея Миранчука не было контактов с „Дженоа“»

Агент Валерио Джуффрида, выступавший посредником при переходе хавбека Алексея Миранчука в «Аталанту», рассказал об интересе к футболисту со стороны других итальянских клубов.
Какие клубы интересуются? Разные клубы (включая «Дженоа») ценят Миранчука.
Контактов с «Дженоа» до сих пор нет.
За своё "место под солнцем" в составе "Аталанты" надо бороться по-настоящему, доказывая себе, одноклубникам и в первую очередь главному тренеру, что ты достоин больше игрового времени, чем тебе предоставляет главный тренер...
Сколько можно сидеть и надеяться на неизвестно на что?! И это в возрасте 26-ти лет, как бы не пересидел и окончательно не потерял физическую игровую и форму...
Не надо "падать духом", надо бороться!
За своё "место под солнцем" в составе "Аталанты" надо бороться по-настоящему, доказывая себе, одноклубникам и в первую очередь главному тренеру, что ты достоин больше игрового времени, чем тебе предоставляет главный тренер...
Сколько можно сидеть и надеяться на неизвестно на что?! И это в возрасте 26-ти лет, как бы не пересидел и окончательно не потерял физическую игровую и форму...
Не надо "падать духом", надо бороться!