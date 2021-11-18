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Агент: «У Алексея Миранчука не было контактов с „Дженоа“»

вчера, 15:25

Агент Валерио Джуффрида, выступавший посредником при переходе хавбека Алексея Миранчука в «Аталанту», рассказал об интересе к футболисту со стороны других итальянских клубов.

Какие клубы интересуются? Разные клубы (включая «Дженоа») ценят Миранчука.

Контактов с «Дженоа» до сих пор нет.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:03
А у тебя? Я контактирую со всеми,у кого есть деньжата.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:00, ред.
Надо Миранчуку не ожидать контактов, которых нет и нет, а бороться за место в стартовом составе "Аталанты", а то так вскоре не будет контактов и с главным тренером сборной России, с такой игрой которую он демонстрирует в последних матчах сборной России без игровой практики в "Аталанте"... Без игровой практики надеяться и на контакты с другими клубами приходиться всё меньше и меньше...

За своё "место под солнцем" в составе "Аталанты" надо бороться по-настоящему, доказывая себе, одноклубникам и в первую очередь главному тренеру, что ты достоин больше игрового времени, чем тебе предоставляет главный тренер...
Сколько можно сидеть и надеяться на неизвестно на что?! И это в возрасте 26-ти лет, как бы не пересидел и окончательно не потерял физическую игровую и форму...
Не надо "падать духом", надо бороться!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:06
Агент как-то не стремится искать другой клуб.
Cat01
Cat01
вчера в 15:47
Пока в команде не надо дёргаться
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:27
Это так.
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