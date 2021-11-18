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Зюле хочет уйти из «Баварии» из-за отказа клуба повышать ему зарплату

вчера, 18:41

«Бавария» не может договориться с защитником Никласом Зюле о новом контракте.

Kicker сообщает, что немецкий игрок склоняется к уходу из мюнхенского клуба, так как руководство не хочет удовлетворять требования Никласа по зарплате. Услуги игрока предлагают различным клубам, включая «Ньюкасл».

По слухам, Зюле, на данный момент получающий 8 млн евро в год, хотел бы зарабатывать более 10 млн.

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Все комментарии
Bombardier
Bombardier
сегодня в 14:06
"Баварию" бесполезно шантажировать, пора ему искать другой клуб.
galem72
galem72
сегодня в 11:30
Отличный защитник! На английский лад это 160к стерлов / нед. На месте МЮ я бы ни секунды не ждал. Выкинуть за борт Байи и Джонса и воткнуть на их место немецкого столба.
Gahi
Gahi
вчера в 19:53
Скорее всего знает что Бавария на такую сумму не пойдёт вот и ведёт видимость торга, а если уйдёт летом бесплатно, то у нового клуба может быть и "Ньюкасл Юнайтед", чтобы выбить подписной бонус, который выйдет в круглую сумму. Сейчас многие футболисты поступают таким образом если учесть то что стоимость контракта оценивается в районе 50 млн евро. Когда Никлас Зюле переходил в "Баварию" в 2017 году то клуб заплатил за него 20 млн евро "Хоффенхайму", где тренером в тот момент был как раз Юлиан Нагельсман, а с апреля 2021 года Юлиан возглавил "Баварию". Сможет тренер который и рекомендовал Баварии более четырёх лет назад команде своего статного мощного защитника (рост – 195 см, вес – 97 кг), обладающий удивительной ловкостью для своей комплекции. Который хорош в игре на втором этаже и контактной борьбе, при этом обладает неплохой скоростью, отлично выбирает позицию, чтобы убедить Зюле остаться в Баварии и найти приемлемый компромисс между игроком и клубом. Удачи
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 19:31
«Бавария» теперь стремится удержать центрального защитника Никласа Зюле после окончания его текущего контракта и начала переговоры о новом соглашении. Контракт Зюле истекает в конце сезона, и 26-летний футболист должен уйти следующим летом, а «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед», две из нескольких команд, будут связаны с переездом.

Немецкий футболист сможет свободно общаться с этими сторонами в январе, но, по данным, «Бавария» теперь стремится предотвратить это и стремится заключить сделку, чтобы сохранить Зюле.

Говорят, что тренер Джулиан Нагельсманн лично настаивал на продлении срока для Зюле, который в этом году был одним из самых важных защитников команды. До сих пор он участвовал в каждой игре Бундеслиги, впечатляя как своим мастерством, так и лидерством после ухода Джерома Боатенга и Дэвида Алабы.

Сообщение было услышано громко и ясно директором Хасаном Салихамиджичем, который, как известно, провел переговоры с представителями Зюле, чтобы попытаться разработать продление.

В настоящее время, имея около 8 миллионов евро за сезон, Зюле мог бы зарабатывать ближе к 10 миллионам евро с последним предложением «Баварии», но еще неизвестно, удовлетворит ли это его требования.

Агент Зюле, Фолькер Штрут, недавно оставил дверь открытой для возможного ухода, заявив: «Никлас расскажет нам, чего он хочет, и если переговоры не удастся, вам придется поговорить с другими клубами в какой-то момент».

Он продолжил: «Конечно, сначала вы должны принять участие в процессе принятия решений. Мы еще не так далеко. Все открыто. Любой, кто знаком с бизнесом, знает, что скоро будут переговоры. Тогда вы должны увидеть, что произойдет».
Брулин
Брулин
вчера в 19:21
Зюле а Челси, Рудигера в Баварию. Все довольны по итогу.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:13
Уйдет в какой-нибудь Бохум на зарплату в миллион.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:11
В 26 лет играть в Бундеслиге за "Баварию", получая 8 млн евро в год...
НО!
Мало, хочу больше 10 млн евро...

Это "Бавария", торг неуместен...
Уйдёшь?! Уходи!!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:59
Не повышают уходи.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:58
Так отпустите на вольные хлеба.
4RT
4RT
вчера в 18:53
Он что новостей про Зобнина на "соккере" не читает? Крахобор!😁
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:48
Это так.
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