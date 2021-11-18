Зюле хочет уйти из «Баварии» из-за отказа клуба повышать ему зарплату

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вчера, 18:41

«Бавария» не может договориться с защитником о новом контракте.

Kicker сообщает, что немецкий игрок склоняется к уходу из мюнхенского клуба, так как руководство не хочет удовлетворять требования Никласа по зарплате. Услуги игрока предлагают различным клубам, включая «Ньюкасл».

По слухам, Зюле, на данный момент получающий 8 млн евро в год, хотел бы зарабатывать более 10 млн.