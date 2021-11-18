Зюле хочет уйти из «Баварии» из-за отказа клуба повышать ему зарплату

«Бавария» не может договориться с защитником Никласом Зюле о новом контракте.
Kicker сообщает, что немецкий игрок склоняется к уходу из мюнхенского клуба, так как руководство не хочет удовлетворять требования Никласа по зарплате. Услуги игрока предлагают различным клубам, включая «Ньюкасл».
По слухам, Зюле, на данный момент получающий 8 млн евро в год, хотел бы зарабатывать более 10 млн.
Немецкий футболист сможет свободно общаться с этими сторонами в январе, но, по данным, «Бавария» теперь стремится предотвратить это и стремится заключить сделку, чтобы сохранить Зюле.
Говорят, что тренер Джулиан Нагельсманн лично настаивал на продлении срока для Зюле, который в этом году был одним из самых важных защитников команды. До сих пор он участвовал в каждой игре Бундеслиги, впечатляя как своим мастерством, так и лидерством после ухода Джерома Боатенга и Дэвида Алабы.
Сообщение было услышано громко и ясно директором Хасаном Салихамиджичем, который, как известно, провел переговоры с представителями Зюле, чтобы попытаться разработать продление.
В настоящее время, имея около 8 миллионов евро за сезон, Зюле мог бы зарабатывать ближе к 10 миллионам евро с последним предложением «Баварии», но еще неизвестно, удовлетворит ли это его требования.
Агент Зюле, Фолькер Штрут, недавно оставил дверь открытой для возможного ухода, заявив: «Никлас расскажет нам, чего он хочет, и если переговоры не удастся, вам придется поговорить с другими клубами в какой-то момент».
Он продолжил: «Конечно, сначала вы должны принять участие в процессе принятия решений. Мы еще не так далеко. Все открыто. Любой, кто знаком с бизнесом, знает, что скоро будут переговоры. Тогда вы должны увидеть, что произойдет».
Немецкий футболист сможет свободно общаться с этими сторонами в январе, но, по данным, «Бавария» теперь стремится предотвратить это и стремится заключить сделку, чтобы сохранить Зюле.
Говорят, что тренер Джулиан Нагельсманн лично настаивал на продлении срока для Зюле, который в этом году был одним из самых важных защитников команды. До сих пор он участвовал в каждой игре Бундеслиги, впечатляя как своим мастерством, так и лидерством после ухода Джерома Боатенга и Дэвида Алабы.
Сообщение было услышано громко и ясно директором Хасаном Салихамиджичем, который, как известно, провел переговоры с представителями Зюле, чтобы попытаться разработать продление.
В настоящее время, имея около 8 миллионов евро за сезон, Зюле мог бы зарабатывать ближе к 10 миллионам евро с последним предложением «Баварии», но еще неизвестно, удовлетворит ли это его требования.
Агент Зюле, Фолькер Штрут, недавно оставил дверь открытой для возможного ухода, заявив: «Никлас расскажет нам, чего он хочет, и если переговоры не удастся, вам придется поговорить с другими клубами в какой-то момент».
Он продолжил: «Конечно, сначала вы должны принять участие в процессе принятия решений. Мы еще не так далеко. Все открыто. Любой, кто знаком с бизнесом, знает, что скоро будут переговоры. Тогда вы должны увидеть, что произойдет».