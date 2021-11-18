«Челси» не хочет отпускать Зиеша в зимнее трансферное окно

1637257350

вчера, 20:42

Полузащитник сталкивается с неопределенным будущим в «Челси», утверждает The Telegraph.

По информации источника, арендная сделка в январе считается маловероятной. «Синие» не хотят расставаться с кем-либо из игроков зимой, поскольку они продолжают бороться за титулы в нескольких турнирах, команде требуется постоянная ротация.

Ранее сообщалось об интересе к Зиешу со стороны испанского гранда.