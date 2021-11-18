«Челси» не хочет отпускать Зиеша в зимнее трансферное окно

Полузащитник Хаким Зиеш сталкивается с неопределенным будущим в «Челси», утверждает The Telegraph.
По информации источника, арендная сделка в январе считается маловероятной. «Синие» не хотят расставаться с кем-либо из игроков зимой, поскольку они продолжают бороться за титулы в нескольких турнирах, команде требуется постоянная ротация.
Ранее сообщалось об интересе к Зиешу со стороны испанского гранда.
Барселона следит за ним с 2019 года, когда они сделали запрос о нем после того, как он появился в этой прекрасной команде Аякса. Однако в конце концов они вышли из «завязавшейся войны ставок», и «Челси» подписал с ним контракт почти на 40 миллионов евро.
Однако марокканцу так и не удалось обосноваться в Лондоне, и в этом сезоне он не сыграл столько, сколько ему хотелось бы. В этом сезоне он провел в Премьер-лиге всего 182 минуты. Считается, что «Челси» открыт для санкционирования ссуды с необязательной возможностью покупки, что нравится «Барселоне».
Зиеш играл на правом фланге за «Аякс». Камнем преткновения в сделке могла стать его высокая зарплата; он зарабатывает около 7 миллионов евро за сезон на «Стэмфорд Бридж». То, насколько «Барселону» доставит радость в этом январе, зависит от того, насколько успешно они освободят финансовое пространство, а также от того, чего именно хочет Хави.
Здесь еще не все решено, но все-таки думаю что прямо сейчас ему будет лучше в Барсе. А так, пусть решает сам.
Барселона следит за ним с 2019 года, когда они сделали запрос о нем после того, как он появился в этой прекрасной команде Аякса. Однако в конце концов они вышли из «завязавшейся войны ставок», и «Челси» подписал с ним контракт почти на 40 миллионов евро.
Однако марокканцу так и не удалось обосноваться в Лондоне, и в этом сезоне он не сыграл столько, сколько ему хотелось бы. В этом сезоне он провел в Премьер-лиге всего 182 минуты. Считается, что «Челси» открыт для санкционирования ссуды с необязательной возможностью покупки, что нравится «Барселоне».
Зиеш играл на правом фланге за «Аякс». Камнем преткновения в сделке могла стать его высокая зарплата; он зарабатывает около 7 миллионов евро за сезон на «Стэмфорд Бридж». То, насколько «Барселону» доставит радость в этом январе, зависит от того, насколько успешно они освободят финансовое пространство, а также от того, чего именно хочет Хави.
Здесь еще не все решено, но все-таки думаю что прямо сейчас ему будет лучше в Барсе. А так, пусть решает сам.