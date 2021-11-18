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«Челси» не хочет отпускать Зиеша в зимнее трансферное окно

вчера, 20:42

Полузащитник Хаким Зиеш сталкивается с неопределенным будущим в «Челси», утверждает The Telegraph.

По информации источника, арендная сделка в январе считается маловероятной. «Синие» не хотят расставаться с кем-либо из игроков зимой, поскольку они продолжают бороться за титулы в нескольких турнирах, команде требуется постоянная ротация.

Ранее сообщалось об интересе к Зиешу со стороны испанского гранда.

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протон
протон
сегодня в 04:49
Скамейка длинная нужна
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:17
Для кубков будут держать!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:49
Барселона стремится укрепиться на зимнем трансферном рынке, но у нее нет необходимых средств для серьезных инвестиций. В связи с этим, аренда будет предпочтительнее, и один из интересующих их игроков, который может быть доступен для такого хода - это плеймейкер «Челси» Хаким Зиеш.

Барселона следит за ним с 2019 года, когда они сделали запрос о нем после того, как он появился в этой прекрасной команде Аякса. Однако в конце концов они вышли из «завязавшейся войны ставок», и «Челси» подписал с ним контракт почти на 40 миллионов евро.

Однако марокканцу так и не удалось обосноваться в Лондоне, и в этом сезоне он не сыграл столько, сколько ему хотелось бы. В этом сезоне он провел в Премьер-лиге всего 182 минуты. Считается, что «Челси» открыт для санкционирования ссуды с необязательной возможностью покупки, что нравится «Барселоне».

Зиеш играл на правом фланге за «Аякс». Камнем преткновения в сделке могла стать его высокая зарплата; он зарабатывает около 7 миллионов евро за сезон на «Стэмфорд Бридж». То, насколько «Барселону» доставит радость в этом январе, зависит от того, насколько успешно они освободят финансовое пространство, а также от того, чего именно хочет Хави.

Здесь еще не все решено, но все-таки думаю что прямо сейчас ему будет лучше в Барсе. А так, пусть решает сам.
dimagas2
dimagas2 ответ Wolverhampton (раскрыть)
вчера в 21:24
Не заиграл.Да и когда пускает его ТТ в старт, то играет на себя и без толку для команды.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 21:12
Добротный футболист. Зачем его отпускать, не пойму.
shlomo
shlomo
вчера в 21:07
Ну нет, так нет...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:06
Игрок со скамейки...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:45
Ну значит надо придержать.
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