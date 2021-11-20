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Семшов — о возвращении в «Химки»: «Самый быстрый камбэк в России»

сегодня, 00:11

Игорь Семшов прокомментировал возвращение к работе в «Химках» в тренерском штабе Игоря Черевченко.

Мы были ошарашены. Черевченко связался с нами в течение двух дней, сказал, что вышло руководство «Химок», все срослось быстро. Я не получил ни одной шутки на этот счет в мессенджерах.

Все довольны, рады, что вернулись, продолжаем работать в клубе, в котором в прошлом сезоне достигли хорошего результата.

Если брать по России, то, наверное, это самый быстрый камбэк. В «Монако» такое было с Жардимом. Он вернулся через три месяца после ухода.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 11:18
Теперь многое будет зависеть от результатов Химок, а то могут появится и новые рекорды
112910415
112910415
сегодня в 09:54
когда осознаёшь ошибку, надо не упорствовать и исправить её !
протон
протон
сегодня в 07:56
Это он про Палермо и Дзампарини ещё не в курсе))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:55
Такого развития тренерского сюжета не припомню.
Gahi
Gahi
сегодня в 07:42
Это прежде всего говорит о недальновидности руководства клуба Химки, от этого вот такие результаты.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 07:20
За такие выкрутасы обычно на предприятии, или в другой сфере производства, как в шахматах, делают ход Е5. Руководство?).
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:15
Да уж, неожиданный поворот! Наверное, Химки испугались, что их ждёт наказание великим Пилипчуком и решили срочно вернуть всё обратно.
beefs
beefs
сегодня в 07:09
Чудеса да и только...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:49
Возможно о чём то договорились.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:33
Хотели но лучше не нашли.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 04:43
А у Федуна всегда так. То Карпин ходит туда-сюда, теперь вот Черевченко.
Любят ходить в потёмках по граблям...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:17
Быстро соскучились в Химках по компании Черевченко.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 00:32
Вообще не понятно за каким ером его убирали.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:12
Теперь смотрим как пойдёт!
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