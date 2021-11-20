Семшов — о возвращении в «Химки»: «Самый быстрый камбэк в России»

прокомментировал возвращение к работе в «Химках» в тренерском штабе .

Мы были ошарашены. Черевченко связался с нами в течение двух дней, сказал, что вышло руководство «Химок», все срослось быстро. Я не получил ни одной шутки на этот счет в мессенджерах.

Все довольны, рады, что вернулись, продолжаем работать в клубе, в котором в прошлом сезоне достигли хорошего результата.

Если брать по России, то, наверное, это самый быстрый камбэк. В «Монако» такое было с Жардимом. Он вернулся через три месяца после ухода.