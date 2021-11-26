«Челси» готов продать Пулишича

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вчера, 09:47

Полузащитник может покинуть «Челси».

Лондонский клуб готов продать своего игрока в январе. У американца есть несколько предложений, одно из которых от «Барселоны». Однако «сине-гранатовые» не могут заплатить «Челси» запрашиваемую сумму. Лондонский клуб намерен выручить с продажи Пулишича около 50 млн евро.

В нынешнем сезоне Пулишич провёл 6 матчей за «Челси», записав на свой счёт 2 гола.