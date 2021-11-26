«Челси» готов продать Пулишича

Полузащитник Кристиан Пулишич может покинуть «Челси».
Лондонский клуб готов продать своего игрока в январе. У американца есть несколько предложений, одно из которых от «Барселоны». Однако «сине-гранатовые» не могут заплатить «Челси» запрашиваемую сумму. Лондонский клуб намерен выручить с продажи Пулишича около 50 млн евро.
В нынешнем сезоне Пулишич провёл 6 матчей за «Челси», записав на свой счёт 2 гола.
Во время своего пребывания в западном Лондоне 23-летний игрок был очень хорош в моментах, но из-за травмы не смог стабильно работать в стартовом составе под руководством Фрэнка Лэмпарда, а теперь под руководством Томаса Тухеля.
Сообщается, что агент Пулишича уже попросил, чтобы его клиенту было разрешено покинуть клуб, поскольку игрок не может закрепить за собой обычное стартовое место.
В отчете не указывается, захочет ли «Челси» расстаться с Пулишичем, но предполагается, что в противном случае это будет зависеть от двух условий.
1) Комиссия за перевод в размере не менее 50 миллионов евро, чтобы они могли возместить большую часть своих первоначальных инвестиций.
2) Они не будут продавать местным конкурентам, таким как Ливерпуль.
Хороший игрок, хотя этот трансфер все же возможен.
Во время своего пребывания в западном Лондоне 23-летний игрок был очень хорош в моментах, но из-за травмы не смог стабильно работать в стартовом составе под руководством Фрэнка Лэмпарда, а теперь под руководством Томаса Тухеля.
Сообщается, что агент Пулишича уже попросил, чтобы его клиенту было разрешено покинуть клуб, поскольку игрок не может закрепить за собой обычное стартовое место.
В отчете не указывается, захочет ли «Челси» расстаться с Пулишичем, но предполагается, что в противном случае это будет зависеть от двух условий.
1) Комиссия за перевод в размере не менее 50 миллионов евро, чтобы они могли возместить большую часть своих первоначальных инвестиций.
2) Они не будут продавать местным конкурентам, таким как Ливерпуль.
Хороший игрок, хотя этот трансфер все же возможен.