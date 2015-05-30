Кононов: «Будем ставить задачи, которые будут нас стимулировать»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов заявил, что его команда не намерена останавливаться на достигнутых успехах.
– Есть одна заноза в этом сезоне – поражение от «Крыльев Советов» и вылет из Кубка России. У нас хороший состав. Сплав молодости и опыта. Этот сезон мы прошли ровно. Всегда были в тройке-четверке. У нас хорошие игроки. Не хотелось бы распространяться о запрете со стороны УЕФА. Хочу сказать, что должна быть более гибкая позиция. Не такая как к «Реалу». Это «Краснодар». Не намерены останавливаться на достигнутом. Будем ставить задачи, которые будут нас стимулировать. Нужно добиваться максимальных успехов.
– Есть одна заноза в этом сезоне – поражение от «Крыльев Советов» и вылет из Кубка России. У нас хороший состав. Сплав молодости и опыта. Этот сезон мы прошли ровно. Всегда были в тройке-четверке. У нас хорошие игроки. Не хотелось бы распространяться о запрете со стороны УЕФА. Хочу сказать, что должна быть более гибкая позиция. Не такая как к «Реалу». Это «Краснодар». Не намерены останавливаться на достигнутом. Будем ставить задачи, которые будут нас стимулировать. Нужно добиваться максимальных успехов.
Стадион достроят подумаем и о ЛЧ))
Стадион достроят подумаем и о ЛЧ))