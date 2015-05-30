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Кононов: «Будем ставить задачи, которые будут нас стимулировать»

30 мая 2015, 18:18
 Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов заявил, что его команда не намерена останавливаться на достигнутых успехах.

– Есть одна заноза в этом сезоне – поражение от «Крыльев Советов» и вылет из Кубка России. У нас хороший состав. Сплав молодости и опыта. Этот сезон мы прошли ровно. Всегда были в тройке-четверке. У нас хорошие игроки. Не хотелось бы распространяться о запрете со стороны УЕФА. Хочу сказать, что должна быть более гибкая позиция. Не такая как к «Реалу». Это «Краснодар». Не намерены останавливаться на достигнутом. Будем ставить задачи, которые будут нас стимулировать. Нужно добиваться максимальных успехов.
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Все комментарии
abrau007
abrau007
31 мая 2015 в 21:47
Очень хорошая команда!!!!! Но получается иногда не всё так как мы хотим!! И КОНЕЧНО И ЛЕ ТОЖЕ ХОРОШО! Удачи им всем!!! И я думаю лучше бы Георгиевичу заниматься чем нибудь одним,
KLINSI
KLINSI
31 мая 2015 в 19:05
Команда прогрессирует, не удивлюсь если в следующем сезоне попадут в ЛЧ.
112910415
112910415
31 мая 2015 в 12:06
вперёд!
Denfard
Denfard
31 мая 2015 в 10:35
Краснодару к ЛЕ нужно усиливаться
Болельщик_123
Болельщик_123
31 мая 2015 в 09:59
Удачи Быкам, с удовольствием пойду на ЛЕ и поболею на стадионе! Вперед ребята
Деникин_А
Деникин_А ответ cska plus (комментарий удален) (раскрыть)
31 мая 2015 в 07:49
...и сразу начинать его жрать всей страной.
Деникин_А
Деникин_А
31 мая 2015 в 03:29
Очень рад успехам. Кто знает, когда и где будет церемония награждения?
ESALCHAK
ESALCHAK ответ panasonic109 (раскрыть)
31 мая 2015 в 00:53
3 место это более чем достаточно для этого сезона. ЦСКА задуши тянули на 2 место да еще и сам Краснодар неоднократно помог в этом. Думаю про санкции знали в Краснодаре еще ранней весной, поэтому и захандрили...
stydent09
stydent09 ответ КОТЛИН (раскрыть)
30 мая 2015 в 23:43
а то у вас договарняков никогда небыло НЕПОВЕРЮ
spartak kursk
spartak kursk
30 мая 2015 в 23:42
Жаль,что Вам пришлось нажать на финише на тормоза.
никита голоян
никита голоян
30 мая 2015 в 21:53
главное ,что Краснодар имеет поступательное движение...
Rruma
Rruma
30 мая 2015 в 21:33
ставить надо всегда максимальные цели!
Tanya Krasnodar Land
Tanya Krasnodar Land
30 мая 2015 в 21:32
Поздравляем, Георгиевич, с бронзой!!! У нашего КРАСНОДАРА огромный потенциал, отличная и мощная команда!!! А заноза у нас только одна - пришлось затормозить в конце, чтобы уступить 2-е место... или 1-е место, если б не политика в футболе.
КОТЛИН
КОТЛИН
30 мая 2015 в 20:56
футбольный Бог не любит закулисных игр, так что краснодар может быть наказан фортуной за эту сделку с гинером на предмет ЛЧ! гы-гы
nahan
nahan
30 мая 2015 в 20:47
Быки больше заслуживали места в ЛЧ, чем кони.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
30 мая 2015 в 19:49
Есть к чему стремиться!
Gazelvagen877
Gazelvagen877
30 мая 2015 в 19:48
Кони не заслужили ЛЧ ((((Краснодар куда красивее и сильнее выглядит.надеюсь в финале ЛЕ будет Краснодар и Севилья! И Кононов разорвет их...уудачи вам пацаны
mordvin60
mordvin60
30 мая 2015 в 19:24
Замечательная команда, замечательный тренер
sochi-2013
sochi-2013 ответ panasonic109 (раскрыть)
30 мая 2015 в 19:11
Политика. Не пропусти вперед ЦСКА, в следующем сезоне, можно и в ЛЕ не попасть.
понаехали
понаехали
30 мая 2015 в 19:04
ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧ, ВЕРИМ! СЛЕДУЮЩИЙ СЕЗОН-ЗОЛОТО!
fсkrasnodar
fсkrasnodar
30 мая 2015 в 18:52
Краснодару успехов в следующем сезоне...
Стадион достроят подумаем и о ЛЧ))
panasonic109
panasonic109
30 мая 2015 в 18:48
Если бы было желание такое , не останавливаться , брали бы серебро в этом году , однозначно, неужели не интересно в ЛЧ поиграть, ? Зачем тогда вообще этим заниматься? Интересно послушать Краснодарских болел , что они сами об этом думают
sir-5
sir-5
30 мая 2015 в 18:24
Поэтому они и пёрли против Блаттера.А Мишо Платиновый своим "фейр-плюй" обеспечил пятёрке клубов-богатеев доминирующее положение."Краснодар" как угроза финансовому порядку УЕФА-самое смешное,что можно придумать на этом свете.
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