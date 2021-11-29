Болельщик ЦСКА: «Чувствуем себя преданными клубом и брошенными»

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вчера, 08:35

В концовке встречи 16-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит» (0:2) фанаты ЦСКА устроили масштабное файер-шоу. После матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали фанатов на трибуне « ВЭБ Арены» в Москве. Один из болельщиков московского клуба рассказал, что происходило в отделении МВД и какие эмоции испытывают задержанные болельщики клуба:

Сидим сейчас в кабинете. Сказали ждать. Хотят провести беседу. У всех переписали паспорт, отфоткали и откатали пальцы. Сидим — что ещё остаётся. У многих фанатов настроение больше никогда не ходить на домашние матчи. Все чувствуют себя преданными клубом и брошенными.