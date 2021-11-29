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Болельщик ЦСКА: «Чувствуем себя преданными клубом и брошенными»

вчера, 08:35
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

В концовке встречи 16-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит» (0:2) фанаты ЦСКА устроили масштабное файер-шоу. После матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены» в Москве. Один из болельщиков московского клуба рассказал, что происходило в отделении МВД и какие эмоции испытывают задержанные болельщики клуба:

Сидим сейчас в кабинете. Сказали ждать. Хотят провести беседу. У всех переписали паспорт, отфоткали и откатали пальцы. Сидим — что ещё остаётся. У многих фанатов настроение больше никогда не ходить на домашние матчи. Все чувствуют себя преданными клубом и брошенными.

После массового задержания болельщиков армейцев пресс-служба ЦСКА опубликовала официальное заявление.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ МапС (раскрыть)
вчера в 16:10
И в чём противоречие? Я и написал :В стаде нет виновных и невиновных,по отношению к окружающим они ВИНОВНЫ ВСЕ.
МапС
МапС ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 14:29
Если на фанатке сделаешь замечание, то от своих же тебе прилетит, в лучшем случае пошлют на трибуну к Кузьмичам. За примерами далеко ходить не надо.
МапС
МапС
вчера в 14:24
Где столько автозаков набрали на четыре сотни?
По-ходу использовали прицепы для перевозки лошадей конной полиции.
Союзник противников
Союзник противников ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 14:16
Если мы с тобой пойдём на футбол,то я тебе не дам безобразничать,а ты-мне.А в 56осекторе сидят(собираются в стаи) люди,объединённые одной идеей,и невиновных там нет,если они допускают в своей компании такое.Или ты считаешь таковыми только исполнителей???
Союзник противников
Союзник противников ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 14:12
Сколько сектор голопузых обезьян с пивными брюхами ни показывали,женщин и детей я там не увидел.А другие сектора(трибуны) и не дымили.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:10
Фу-ф,полегчало-из уст задержанного я понял,что таки это не болельщики,а фанаты!
avici_liverpool
avici_liverpool ответ Онотолий Вассерман (раскрыть)
вчера в 13:15
под "дегенератами" я подразумевал фанатов ))
этих горил без маек и с висящими животами
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман ответ avici_liverpool (раскрыть)
вчера в 13:10
Согласен с вами,но надо заметить что фанаты им повод дали конечно)
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 13:07, ред.
Все это показательно случилось на матче с Зенитом....ты виноват лишь в том ,что хочется мне кушать..и в темный лес ягненка поволок..
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 13:04, ред.
Вот прямо 408 человек все жгли фаеры?
Сп62
Сп62
вчера в 12:48, ред.
Это что, средневековье? Сейчас, когда со спутника можно различить монету, у нас хватают людей огулом в том числе женщин и детей и везут в отделение. Если кто-то приветствует такую практику, желаю им попасть в такую же мясорубку. Многие скажут, что они не такие и им это не грозит. От сумы и от тюрьмы не зарекайся. Я за то, чтобы каждый получал по заслугам, а невиновные люди не страдали.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 12:20
Как они проносят на стадион столько пиротехники?Тут вопрос к сотрудникам стадиона Ну и пускай жгут,они же на фанатской трибуне,там нормальных болельщиков нету.
avici_liverpool
avici_liverpool
вчера в 11:59
из-за таких денерератов многе российские семьи не желают посещать матчи любимой команды
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:24
Как только во время телетрансляции показывают болельщиков - фанатов, и не только армейских, становится дурно от этих скотских лиц, тупого выражения эмоций; такое впечатление, что обезьяны минуту назад слезли с деревьев и решили посмотреть футбол и узнать, что же это такое. Они не смотрят матч и не сопереживают происходящему на поле, они ведут себя как первобытные люди, только дубинок им не хватает. Извиняюсь за обезьян, которые постеснялись бы иметь таких потомков.
pele1981
pele1981
вчера в 11:21
А не фиг ходить на стадион! Смотрите дома, в барах, а они пусть при пустых трибунах играют! Тем более, что играют они далеко не хорошо!
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 11:19
Хочу пожалуй поддержать болельщиков и обратиться к клубу. Вы там совсем ох..енели?? Вы не обеспечили безопасность, а потом сдали ВСЕХ без разбора ментам? Браво! Давайте так и дальше поднимать посещаемость!
ОПС
ОПС
вчера в 11:00
Участь такая . Вот и все
oFANATo
oFANATo
вчера в 10:34
Не надо было файеры жечь....что бы потом не обижаться.
makkie
makkie
вчера в 10:21
На матчи цска и так почти не ходят, а сейчас и последних болельщиков лишатся. Будут друзья Игоря ходить и всё 😉
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:21
Футбол в России, это просто праздник какой-то:
bratskij
bratskij
вчера в 10:18
Я уже одной ногой, чтобы бросить болеть за ЦСКА, хоть и жаль 25 лет топил. Буду смотреть и болеть только АПЛ и Ливерпуль, а РПЛ в задницу.
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:08
Просто оцепили весь фан сектор, значит и тех, кто не виноват тоже. Не все же там пуляли эти файеры! Вот и обидно людям, что их тоже загребли. А вообще, по хорошему, самим фанатам надо выявлять в своих секторах этих идиотов с файерами и разбираться с ними. По другому никак. Всегда будут страдать и невиновные. Ну действительно, сколько можно уже страдать этой фигнёй с файерами? Пора бы разобраться самим в своих фанатских движениях с нарушителями.
Alhunah
Alhunah
вчера в 10:00
по тв матч очень неплохо смотрелось
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:59
Жаль парней, не тот клуб выбрали
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:55
И кто тебе виноват.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 09:54
    Bombardier
    Bombardier
    вчера в 09:52
    Почувствовали себя в роли болельщиков "Спартака"!
    9rs967njhtp5
    9rs967njhtp5
    вчера в 09:43
    Есаул, есаул, что ж ты бросил коня
    Пристрелить не поднялась рука
    Bivaliy67
    Bivaliy67
    вчера в 09:38
    Как же уже надоели эти горе-"фанаты" - пироманы! Им футбол, как таковой - до лампочки. Лишь бы побуянить, себя показать. "Отфоткали" их, понимаешь, "пальцы откатали".., Вас бы выпороть, да без штанов оставить (в смысле, оштрафовать по максимальному тарифу). Меня, я помню, году в 83-м за безобидный бросок новогоднего серпантина со стадиона (им. С.М. Кирова) в пикет загребли. Прямо с места на котором сидел. Просидел там до конца матча. А тут файеры (фальшфейеры), прямая угроза не только противопожарной безопасности, но и здоровью самих этих дурней. Не говоря уже о создаваемом дискомфорте своим же любимым игрокам, да и соседям по трибуне тоже...
    Рублём, только рублём, а не посиделками в уютной обстановке местного отдела МВД, наказывать надо.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 09:24
    Что должен делать клуб, поприветсвовать беспорядок и сказать ребята продолжайте в таком же духе.
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