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«Арсенал» готов заплатить 85 млн евро за Влаховича

вчера, 19:13

Лондонский «Арсенал», по сообщениям, готов предложить 85 миллионов евро за форварда «Фиорентины» Душана Влаховича. Ранее клуб делал предложения по игроку и сейчас готов увеличить предыдущую сумму. В окружении футболиста есть люди, одобряющие такое развитие событий, однако сам серб не хочет переходить и покидать «Фиорентину» этой зимой. Игрок хочет остаться в клубе до лета.

В текущем сезоне Серии А 21-летний нападающий забил 12 голов в пятнадцати матчах и на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:48
Влахович конечно же проводит хороший сезон,да и прошлый сезон удался Сербу, но 85 мультов многовато будет. Помимо Душана, я бы обратил свой взор на Уругвайского нападающего из Бенфики -на Дарвина Нуньеса. Стата не хуже чем у Влаховича, фактурный форвард, отлично играет головой, но при этом может убежать, протаранить...думаю вольется как родной. Еще можно просмотреть Эн Несери из Севильи или Александра Митровича из Фулхэма. Думаю вполне нормальные варианты.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 20:44
Фиалки в этом сезоне свои задачи уже выполнили. Могут и продать, пока цена еще больше не упала. А канониры наверняка найдут подход к парню.
xxraps
xxraps
вчера в 20:39
Влахович пойдёт туда куда его уже пригласил Конте. Ложитесь спать, однодневки. Посмотрим ваше реальное место в турнирной таблице к середине марта....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:05
Началась борьба за Влаховича!!!
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 19:39
Не стоит сербу туда лезть.
протон
протон
вчера в 19:29
"Не хочу отдавать место в основе Кокорину", - добавил Душан.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:27
Хороший получился бы трансфер
протон
протон
вчера в 19:24
Ух х Кокорину придется пахать еще больше еще вместо Влаховича, не бережёт себя Кокорин
ДСА
ДСА
вчера в 19:22
Похоже Фиорентина возьмёт свое.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:16
Проще половину Влаховичу отвалить.
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