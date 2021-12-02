«Арсенал» готов заплатить 85 млн евро за Влаховича

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вчера, 19:13

Лондонский «Арсенал», по сообщениям, готов предложить 85 миллионов евро за форварда «Фиорентины» . Ранее клуб делал предложения по игроку и сейчас готов увеличить предыдущую сумму. В окружении футболиста есть люди, одобряющие такое развитие событий, однако сам серб не хочет переходить и покидать «Фиорентину» этой зимой. Игрок хочет остаться в клубе до лета.

В текущем сезоне Серии А 21-летний нападающий забил 12 голов в пятнадцати матчах и на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата.