Шиманьски получил травму в поединке с «Уфой»

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вчера, 17:29

Полузащитник московского «Динамо» был заменен из-за повреждения в начале матча 17-го тура чемпионата России с «Уфой».

Травму польский игрок получил в результате единоборства с Вячеславом Кротовым. Футболист «Уфы» сначала был наказан желтой карточкой, но после того, как судья встречи Владислав Безбородов воспользовался VAR , Кротова удалили с поля.

Вместо Шиманьски у «Динамо» на поле появился Константин Тюкавин.