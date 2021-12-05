Шиманьски получил травму в поединке с «Уфой»

Полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски был заменен из-за повреждения в начале матча 17-го тура чемпионата России с «Уфой».
Травму польский игрок получил в результате единоборства с Вячеславом Кротовым. Футболист «Уфы» сначала был наказан желтой карточкой, но после того, как судья встречи Владислав Безбородов воспользовался VAR, Кротова удалили с поля.
Вместо Шиманьски у «Динамо» на поле появился Константин Тюкавин.
В текущем сезоне Шиманьски сыграл в РПЛ 15 матчей, в которых забил 5 голов. Также польский полузащитник является лучшим ассистентом РПЛ.
Здоровья пану!
Здоровья пану!