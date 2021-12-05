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Шиманьски получил травму в поединке с «Уфой»

вчера, 17:29
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски был заменен из-за повреждения в начале матча 17-го тура чемпионата России с «Уфой».

Травму польский игрок получил в результате единоборства с Вячеславом Кротовым. Футболист «Уфы» сначала был наказан желтой карточкой, но после того, как судья встречи Владислав Безбородов воспользовался VAR, Кротова удалили с поля.

Вместо Шиманьски у «Динамо» на поле появился Константин Тюкавин.

В текущем сезоне Шиманьски сыграл в РПЛ 15 матчей, в которых забил 5 голов. Также польский полузащитник является лучшим ассистентом РПЛ.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 19:18
У Шимы - 5 голов и 4 передачи вроде. А объем работы и вперед и в обороне - вообще запредельный. И карточек на себе собрал немеряно.
Здоровья пану!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:46
Теперь начнутся ничейки и поражения!
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:41
Без Шиманьски у Динамо убогая игра.
beefs
beefs
вчера в 17:35
очень жаль, скорейшего выздоровления...
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