ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСША. МЛС 2021

«Торонто» хочет подписать Инсинье

вчера, 19:28

Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье может перебраться в Канаду.

30-летнего футболиста хочет подписать «Торонто». Трансферная стоимость игрока составляет примерно 48 млн евро.

Впрочем, контракт Инсинье рассчитан до июня 2022 года, поэтому следующим летом он может достаться новому клубу абсолютно бесплатно.

Ранее слухи связывали нападающего с клубом из АПЛ.

Все новости
Слухи«Ливерпуль» следит за вингером «Вест Хэма» Боуэном
Сегодня, 11:20 Комментарии2
СлухиЗащитник «Ливерпуля» может перебраться в «Вест Хэм»
Вчера, 20:37 Комментарии2
Слухи«Вест Хэм» предложил за Азара 25 млн евро. «Реал» оценил бельгийца в 50 млн
Вчера, 17:52 Комментарии17
Слухи«Барселона» хочет подписать Гнабри
Вчера, 17:18 Комментарии15
Слухи«Эвертон» готов продать Мину
Вчера, 17:06 Комментарии2
Слухи«Палмейрас» нацелен на подписание Марсело
Вчера, 16:22 Комментарии4
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:09
Думаю на Лоренцо будет огромный спрос,и будет целый ряд клубов, которые захотят заполучить игрока, и наверняка будут клубы более амбициозные нежели Торино.
В Италии ему больше остальных подойдут Интер,Аталанта....клубы которые более заточены под атакующий футбол. Хотя было бы хорошо продлить контракт с Наполи, и завершить карьеру в родном клубе,в статусе легенды Неаполя
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:53
Нужно ли ему это?)))
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 19:36
Рано ему ещё туда. Он и в Европе лет 5-6 может поиграть в 5-ти топовых лигах.
Futurista
Futurista
вчера в 19:35
Торонто Мейпл Лифс ))...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:28
Врятли его продадут!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100