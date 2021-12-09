«Торонто» хочет подписать Инсинье

Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье может перебраться в Канаду.
30-летнего футболиста хочет подписать «Торонто». Трансферная стоимость игрока составляет примерно 48 млн евро.
Впрочем, контракт Инсинье рассчитан до июня 2022 года, поэтому следующим летом он может достаться новому клубу абсолютно бесплатно.
Ранее слухи связывали нападающего с клубом из АПЛ.
В Италии ему больше остальных подойдут Интер,Аталанта....клубы которые более заточены под атакующий футбол. Хотя было бы хорошо продлить контракт с Наполи, и завершить карьеру в родном клубе,в статусе легенды Неаполя
В Италии ему больше остальных подойдут Интер,Аталанта....клубы которые более заточены под атакующий футбол. Хотя было бы хорошо продлить контракт с Наполи, и завершить карьеру в родном клубе,в статусе легенды Неаполя