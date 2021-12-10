«Челси» заинтересован в подписании Фофана из «Лестера»

«Челси» заинтересован в подписании центрального защитника «Лестера» Уэсли Фофана, поскольку у клуба до сих пор нет определенности касательно истекающих контрактов Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.
В настоящее время 20-летний футболист восстанавливается после перелома малоберцовой кости и связок голеностопа в предсезонном товарищеском матче против «Вильярреала».
Тем не менее французский игрок, которым интересуется и другой клуб АПЛ, по-прежнему считается одним из лучших в своей возрастной группе в мировом футболе. Отмечается, что скауты «Челси» давно следили за Уэсли.