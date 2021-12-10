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«Челси» заинтересован в подписании Фофана из «Лестера»

вчера, 16:09

«Челси» заинтересован в подписании центрального защитника «Лестера» Уэсли Фофана, поскольку у клуба до сих пор нет определенности касательно истекающих контрактов Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.

В настоящее время 20-летний футболист восстанавливается после перелома малоберцовой кости и связок голеностопа в предсезонном товарищеском матче против «Вильярреала».

Тем не менее французский игрок, которым интересуется и другой клуб АПЛ, по-прежнему считается одним из лучших в своей возрастной группе в мировом футболе. Отмечается, что скауты «Челси» давно следили за Уэсли.

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2
вчера в 19:51
Эти слухи на пустом месте про этого фофана уже надоели.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:06
После травмы ему ещё предстоит вернуться на свой былой уровень. Будет играть в Лестере.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 17:01
«Челси» заинтересован, и это хорошо.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 16:12
Надо договариваться.
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