«Челси» заинтересован в подписании Фофана из «Лестера»

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вчера, 16:09

«Челси» заинтересован в подписании центрального защитника «Лестера» , поскольку у клуба до сих пор нет определенности касательно истекающих контрактов Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.

В настоящее время 20-летний футболист восстанавливается после перелома малоберцовой кости и связок голеностопа в предсезонном товарищеском матче против «Вильярреала».