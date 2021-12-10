«Барселона» готова продать тер Штегена и подписать Онану

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вчера, 13:55

«Барселона» готова рассмотреть вариант с продажей голкипера команды , сообщает El Nacional.

По информации источника, в каталонском клубе не удовлетворены игрой немца в последних матчах. Несмотря на то, что главный тренер Хави высоко оценивает навыки тер Штегена, в руководстве клуба не исключают его продажи.

Отмечается, что «Барса» рассматривает вариант с подписанием из «Аякса», что снизило бы зарплатную ведомость команды, поскольку зарплата камерунца будет значительно ниже, чем у Марка-Андре.