«Барселона» готова продать тер Штегена и подписать Онану

«Барселона» готова рассмотреть вариант с продажей голкипера команды Марка-Андре тер Штегена, сообщает El Nacional.
По информации источника, в каталонском клубе не удовлетворены игрой немца в последних матчах. Несмотря на то, что главный тренер Хави высоко оценивает навыки тер Штегена, в руководстве клуба не исключают его продажи.
Отмечается, что «Барса» рассматривает вариант с подписанием Андре Онаны из «Аякса», что снизило бы зарплатную ведомость команды, поскольку зарплата камерунца будет значительно ниже, чем у Марка-Андре.
Недавно сообщалось, что тер Штеген отказался от предложения клуба из АПЛ.
Теперь рассмотрим варианты, для перехода Тер Штегина...
Если он покинет Барселону, то скорее всего лн покинет и ЛаЛигу
Можно рассмотреть вариант перехода немецкого вратаря в стан Ювентуса или Интера, т.к Щесный явно не уровень Ювентуса, а Ханданович уже давольно таки возрастной кипер, и Миланскому клубу нужно подыскивать ему замену.
Во Францию он явно не поедет, остаются Бундеслига и АПЛ...
В Германии сильный вратарь нужен Дортмунду(хотя у них сейчас молодой и крепкий вратарь) и Лейпцигу. Но оба эти клуба более заточены на то, что берут молодых игроков, а после перепродают их...так что тут не факт что возьмут
Что касается АПЛ,то тут есть варианты....в МЮ уже давно неособо довольны игрой Де Хеа, можно продать Испанца и подписать Немца, тем более что там сейчас Рангник рулевой....
Тоттенхему так же нужен вратарь,т.к Льорис не вечный
Ньюкасл вполне может позволить себе такого игрока, отдав за него примерно 40 млн...вполне подходящий вариант и для клуба и для игрока....
Так что спрос на немца будет, главное чтоб Барселоне не стало хуже от этого
Теперь рассмотрим варианты, для перехода Тер Штегина...
Если он покинет Барселону, то скорее всего лн покинет и ЛаЛигу
Можно рассмотреть вариант перехода немецкого вратаря в стан Ювентуса или Интера, т.к Щесный явно не уровень Ювентуса, а Ханданович уже давольно таки возрастной кипер, и Миланскому клубу нужно подыскивать ему замену.
Во Францию он явно не поедет, остаются Бундеслига и АПЛ...
В Германии сильный вратарь нужен Дортмунду(хотя у них сейчас молодой и крепкий вратарь) и Лейпцигу. Но оба эти клуба более заточены на то, что берут молодых игроков, а после перепродают их...так что тут не факт что возьмут
Что касается АПЛ,то тут есть варианты....в МЮ уже давно неособо довольны игрой Де Хеа, можно продать Испанца и подписать Немца, тем более что там сейчас Рангник рулевой....
Тоттенхему так же нужен вратарь,т.к Льорис не вечный
Ньюкасл вполне может позволить себе такого игрока, отдав за него примерно 40 млн...вполне подходящий вариант и для клуба и для игрока....
Так что спрос на немца будет, главное чтоб Барселоне не стало хуже от этого