«Реал» нацелен на возвращение Роналду в январе

«Реал» планирует сенсационное воссоединение в январе с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает Football Insider.
По информации источника, в испанском клубе считают, что назначение Ральфа Рангника на пост главного тренера потенциально открыло дверь для перехода Роналду в середине сезона. 36-летний португальский форвард не подходит для игры с высоким темпом и прессингом, который Рангник стремится реализовать в МЮ, утверждает источник.
Отмечается, что «Реал» следит за ситуацией Роналду и может сделать предложение в январе.
Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.