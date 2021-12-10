«Реал» нацелен на возвращение Роналду в январе

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вчера, 14:53

«Реал» планирует сенсационное воссоединение в январе с нападающим «Манчестер Юнайтед» , сообщает Football Insider.

По информации источника, в испанском клубе считают, что назначение на пост главного тренера потенциально открыло дверь для перехода Роналду в середине сезона. 36-летний португальский форвард не подходит для игры с высоким темпом и прессингом, который Рангник стремится реализовать в МЮ , утверждает источник.

Отмечается, что «Реал» следит за ситуацией Роналду и может сделать предложение в январе.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.