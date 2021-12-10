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«Реал» нацелен на возвращение Роналду в январе

вчера, 14:53

«Реал» планирует сенсационное воссоединение в январе с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает Football Insider.

По информации источника, в испанском клубе считают, что назначение Ральфа Рангника на пост главного тренера потенциально открыло дверь для перехода Роналду в середине сезона. 36-летний португальский форвард не подходит для игры с высоким темпом и прессингом, который Рангник стремится реализовать в МЮ, утверждает источник.

Отмечается, что «Реал» следит за ситуацией Роналду и может сделать предложение в январе.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.

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Все комментарии
Сергей Владимирович 2
Сергей Владимирович 2 ответ olba (раскрыть)
сегодня в 16:15
Только этим зубастик превзошел Роналду...
Сергей Владимирович 2
Сергей Владимирович 2 ответ olba (раскрыть)
сегодня в 16:06
Ты не разговаривай так если нет доказательств что мячи липовые...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 10:14
Да я ж не спорю, все мы не вечны. Но до сих пор они приковывают взоры миллионов болельщиков и дают повод журналистам писать о себе.
амурец
амурец
сегодня в 03:48
Скорее всего нет, не вернётся Роналду
92-48
92-48
сегодня в 03:24
Не нужен старый Рон Пересу когда Мбаппе на подходе.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 03:02
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 02:59
    Не нужен он Гвардиоле. Это был вброс, чтобы МЮ его забрал себе и сломал игру командную, а это минус один конкурент за золото в АПЛ.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:30
    olba ответ 95-shishani-95 (раскрыть) 146 / 612вчера в 22:38
    Чё за бред! Он Ман Сити на.. не нужен, липовый обладатель пяти мячей! Свои сны оставьте себе!
    ====================
    Ага, поэтому Ман Сити хотел подписать его летом, подключив самого Гвардиолу? Он как раз тот самый, который нужен Манчестеру Сити!
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ League1 (раскрыть)
    сегодня в 00:42
    Я думал что вы болельщик реала, и по этому болеете за Роналду. Походу очень ошибся!!! Можно узнать, за какой клуб топите??
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Phu Quoq (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 23:53
    Вот именно.
    RoArt
    RoArt ответ olba (раскрыть)
    вчера в 23:40
    По картонным мячам - это к Карлану.
    Rattlehead
    Rattlehead ответ olba (раскрыть)
    вчера в 22:57
    А в Бразилии какой язык?
    olba
    olba ответ Rattlehead (раскрыть)
    вчера в 22:46
    РоналдО , Чемпион Мира!!!
    olba
    olba ответ LaFur1aRoja (раскрыть)
    вчера в 22:41
    Вот это точно!
    olba
    olba ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 22:38
    Чё за бред! Он Ман Сити на.. не нужен, липовый обладатель пяти мячей! Свои сны оставьте себе!
    Kosmos58
    Kosmos58
    вчера в 22:29
    Я только ЗА!
    1bear
    1bear
    вчера в 21:30
    да неправда всё это - пусть Роналду в МЛС к Бекхэму идёт
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 20:53
    Да не будет Криштиану Роналду уже в Реале, в качестве игрока. Он сам ещё сказал, что его история в Реале уже написано. Думаю, что она не нуждается в редактировании. Конечно, я был бы рад, если б он вернулся в Реал Мадрид и побил много рекордов обладателя левейших ЗМ из Барсы/ПСЖ. Но думаю, что он больше в ПСЖ перейдёт, чем в Реал Мадрид. А представьте, если он перейдёт в Манчестер Сити, Пепка поставит игру вокруг него и они выиграют Лигу Чемпионов УЕФА)) Вот это было бы бомбой и сильным ударом по Рангнику и Манчестер Юнайтед в целом. Короче говоря, не будем забегать вперёд. Поживем, увидим всё.
    Sexual Harassment
    Sexual Harassment
    вчера в 20:42
    Бред, Анчелотти он нафиг не сдался.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
    вчера в 20:15
    только вот эти две персоны,всё менее и менее интересны сообществу.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 20:13
    Рон не будет жертвовать ЛЧ,ради Реала. Летом,возможно и смоется и не в Реал,а в Спортинг.КР7 сильно обидчив,что бы возвращаться туда,откуда исходила травля Легенды.
    Rattlehead
    Rattlehead ответ LaFur1aRoja (раскрыть)
    вчера в 19:35
    Они оба Роналду, если что. Хоть и люблю Феномена, но надо быть реалистами: нарцисс давно его превзошел почти по всем показателям.
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 17:57
    До 1вое апреля далеко ещё
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 17:56
    Правильно,место Ронанлду только Реал,хотя Реал и без него набирает обороты,потому,что в главе лев Перес,но его ошибка-Рамос и Рон вне Реала.
    League1
    League1
    вчера в 17:40, ред.
    Роналду слишком хорош для Реала. Поэтому не подходит. Недогольфисту Бэйлу там самое место. Пусть он там кайфует.
    sash71
    sash71
    вчера в 17:35
    Реал уже укомплектован…. время Роналду в Реале прошло.
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 17:35
    Зачем он Реалу нужен? У них и без Роналду все хорошо. Он только сломает командную игру.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 17:33
    Роналду перейдет .... Но только главным тренером!
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 17:32
    Ага , Рони в Реал, а Месси в Барсу и пусть опять в Испании пузырь гоняют.
    Мessi 10
    Мessi 10
    вчера в 17:28
    Лучше бы попробовали Левандовского. Он вроде как сам не прочь попробовать себя в другом клубе
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