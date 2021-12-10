Райола назвал клубы, в которые может перейти Холанд

Мино Райола, агент форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, рассказал о ситуации своего клиента.
Он сделает следующий шаг. «Бавария», «Реал», «Барселона», «Ман Сити» – это большие клубы, в которые он может пойти. Все знали, в том числе «Боруссия», что придет время.
Когда? Возможно, этим летом, может быть, следующим. Но есть большая вероятность, что он уйдет этим летом.
Недавно в «Боруссии» заявили, что готовы продать Холанда при определённых условиях.
Барселона и Бавария сразу минус, у одних денег нет, а у других Левандовски и более предпочтительные набеги и разорение соседних земель Бундеслиги (с жиртрестом Райолой такой не прокатит). А в Реал на черта ему идти? Там ничего пока нет, команда перестраивается. Только МС из вышеперечисленных клубов может предложить идеальные условия для завоевания трофеев, выстроенной игры и развития как футболиста. Стиль игры команды. Еще и духовная сторона вопроса, с детства болел за команду отца и носил футболку МС. Руководство при переговорах может использовать все факторы в совокупности и склонить чашу весов в свою пользу. Тут главное по финансам договориться, если запросы Райолы впишутся в допустимый потолок и заодно посмотреть что с трансфером Торреса в Барсу решат.
Эрлинг, если твоя крыша еще на месте, то с нетерпением будем ждать твоего приезда в Сити оф Манчестер!
Барселона и Бавария сразу минус, у одних денег нет, а у других Левандовски и более предпочтительные набеги и разорение соседних земель Бундеслиги (с жиртрестом Райолой такой не прокатит). А в Реал на черта ему идти? Там ничего пока нет, команда перестраивается. Только МС из вышеперечисленных клубов может предложить идеальные условия для завоевания трофеев, выстроенной игры и развития как футболиста. Стиль игры команды. Еще и духовная сторона вопроса, с детства болел за команду отца и носил футболку МС. Руководство при переговорах может использовать все факторы в совокупности и склонить чашу весов в свою пользу. Тут главное по финансам договориться, если запросы Райолы впишутся в допустимый потолок и заодно посмотреть что с трансфером Торреса в Барсу решат.
Эрлинг, если твоя крыша еще на месте, то с нетерпением будем ждать твоего приезда в Сити оф Манчестер!
В МС Холланд бы влился как родной, но помнится в одном из интервью Холланд говорил что хотел бы перейти в клуб с большой историей, но при всем уважении к болельщикам Сити, богатая история тут только у Баварии и у Мадридского Реала!
В обоих этих клубах сейчас фантастические результаты показывают их основные форварды - Левандовский и Бензема, и прямо сейчас они могут обойтись без новых форвардов, но через сезон другой им просто как воздух будет необходим такой игрок как Эрлинг! Думаю и бережливые в плане расходов немцы, и опытный бизнесмен из Мадрида понимают, что приобретение Холланда, это инвистиции на долгие года !
В МС Холланд бы влился как родной, но помнится в одном из интервью Холланд говорил что хотел бы перейти в клуб с большой историей, но при всем уважении к болельщикам Сити, богатая история тут только у Баварии и у Мадридского Реала!
В обоих этих клубах сейчас фантастические результаты показывают их основные форварды - Левандовский и Бензема, и прямо сейчас они могут обойтись без новых форвардов, но через сезон другой им просто как воздух будет необходим такой игрок как Эрлинг! Думаю и бережливые в плане расходов немцы, и опытный бизнесмен из Мадрида понимают, что приобретение Холланда, это инвистиции на долгие года !