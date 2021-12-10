Райола назвал клубы, в которые может перейти Холанд

Мино Райола, агент форварда дортмундской «Боруссии» , рассказал о ситуации своего клиента.

Он сделает следующий шаг. «Бавария», «Реал», «Барселона», «Ман Сити» – это большие клубы, в которые он может пойти. Все знали, в том числе «Боруссия», что придет время.

Когда? Возможно, этим летом, может быть, следующим. Но есть большая вероятность, что он уйдет этим летом.