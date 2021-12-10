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Райола назвал клубы, в которые может перейти Холанд

вчера, 14:18

Мино Райола, агент форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, рассказал о ситуации своего клиента.

Он сделает следующий шаг. «Бавария», «Реал», «Барселона», «Ман Сити» – это большие клубы, в которые он может пойти. Все знали, в том числе «Боруссия», что придет время.

Когда? Возможно, этим летом, может быть, следующим. Но есть большая вероятность, что он уйдет этим летом.

Недавно в «Боруссии» заявили, что готовы продать Холанда при определённых условиях.

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Все комментарии
Lexx1k
Lexx1k
сегодня в 11:01
а окажется в итоге в ПСЖ, потому что там денег не жалеют
galem72
galem72
сегодня в 10:49
Уверен, у жиробаса слюни текут в предвкушении этого трансфера. Поскорее бы он забрал своё чёрное "золото" из Юнайтед и свалил куда подальше. Вообще, клубам нужно объявить этому наглому и отъевшемуся торгашу коллективный бойкот. Пусть игроки задумаются, нужен ли им такой агент с безмерным аппетитом?
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 08:40
Машина для завоевания трофеев :) :) ох ты и выдал :)
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 00:30
Ну посмотрим по итогу где окажется
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 18:25
Только не Баварию. Хочешь уйти - так прояви уважение к клубу, который сделал тебя звездой, уедь в любой другой чемпионат, но не перебегай к главному врагу. Не повторяй ошибку Гётце.
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:25, ред.
Да, Райола обозначил направления, значит Челси, МЮ, и ПСЖ точно не в ходят в планы норвежца. Но из перечисленных клубов можно вычеркнуть и Барселону....да, клуб большой, с большой историей, но сейчас врятли у них хватит денег чтобы провернуть этот трансфер, хотя такой нап им бы точно не помешал, но там проблемы во всех линиях, и для перестройки команды потребуется большие деньги и большое количество трасферов.
В МС Холланд бы влился как родной, но помнится в одном из интервью Холланд говорил что хотел бы перейти в клуб с большой историей, но при всем уважении к болельщикам Сити, богатая история тут только у Баварии и у Мадридского Реала!
В обоих этих клубах сейчас фантастические результаты показывают их основные форварды - Левандовский и Бензема, и прямо сейчас они могут обойтись без новых форвардов, но через сезон другой им просто как воздух будет необходим такой игрок как Эрлинг! Думаю и бережливые в плане расходов немцы, и опытный бизнесмен из Мадрида понимают, что приобретение Холланда, это инвистиции на долгие года !
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:14
Кто согласится платить ему 500к в неделю, туда и поедет играть. Ну и самого Райолу прикормить придётся.
протон
протон
вчера в 17:03
В Барсе на летние трансферы будет 15 миллионов. Как раз на обед с Райолой хватит
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:36
И так понятно, что не в Спартак...
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:08
МС самый хороший варик)))
allemz
allemz
вчера в 15:07, ред.
Холанд единственный верный вариант для МС, пожалуй, никто больше не способен заменить Агуэро на долгие годы. Этим летом пора положить конец саге с форвардами, копье тупое до сих пор. Чики, действуй!

Барселона и Бавария сразу минус, у одних денег нет, а у других Левандовски и более предпочтительные набеги и разорение соседних земель Бундеслиги (с жиртрестом Райолой такой не прокатит). А в Реал на черта ему идти? Там ничего пока нет, команда перестраивается. Только МС из вышеперечисленных клубов может предложить идеальные условия для завоевания трофеев, выстроенной игры и развития как футболиста. Стиль игры команды. Еще и духовная сторона вопроса, с детства болел за команду отца и носил футболку МС. Руководство при переговорах может использовать все факторы в совокупности и склонить чашу весов в свою пользу. Тут главное по финансам договориться, если запросы Райолы впишутся в допустимый потолок и заодно посмотреть что с трансфером Торреса в Барсу решат.
Эрлинг, если твоя крыша еще на месте, то с нетерпением будем ждать твоего приезда в Сити оф Манчестер!
Gelious
Gelious
вчера в 14:51
Короче, ждет игрового времени вместо Бензема. Иначе придется идти в иные клубы.
ДСА
ДСА
вчера в 14:45
Куда-нибудь да пристроит.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 14:27
Для "тики-таки" он не подойдёт, Значит Бавария или Реал, но лучше МЮ или в куда-нибудь в Италию.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:20
Пусть идёт в Ман Сити
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