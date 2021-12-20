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Клубы МЛС интересуются Смоловым

вчера, 21:06

Хоккейный агент и глава агентства Gold Star Дэн Мильштейн заявил, что форвард «Локомотива» Федор Смолов может перебраться в МЛС.

Мы в хороших отношениях с агентом Смолова. Мы решили посмотреть рынок и поработать с Федей по Северной Америке. Смолов интересен для клубов МЛС. Наша задача – принести варианты.

Сам клиент будет выбирать, что ему больше подходит. Если я не ошибаюсь, то потенциально Смолов первый российский игрок, который может попасть в МЛС. Смолов вместе со своим агентом будет принимать решение. От ряда команд есть интерес.

Может возникнуть ситуация, когда ему поступит более выгодное предложение из Европы. Смолов хочет попробовать себя в Северной Америке, это для него приоритет. Мы прорабатываем все варианты. Уже с полученным контрактом Федор со своим агентом будет решать.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:40
срочно продавать, если кто-то согласится
Alice Tract
Alice Tract
сегодня в 15:46
"Клубы МЛС интересуются Смоловым"
Дословно это звучало так: "Who the hell is this f**ckin' Smolov?"
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:46
Похоже в МЛС просто экзотики захотелось.
Ironigor
Ironigor ответ particular (раскрыть)
вчера в 22:36
С нерабочей выбиралкой тяжко будет за счёт только агента, что-то выбрать. Там ведь ещё и выбирающих нет !!!))) Ну разве только по знакомству с агентом Кокорина.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 22:30
В МЛС качество лучше РПЛ ,так что Смолов там только мячики подносить годен
1bear
1bear
вчера в 22:26
хоккейный агент зовёт Смолова играть в футбол???
Cat01
Cat01
вчера в 21:53
Чем раньше он рванёт тем ему будет лучше
Сантус
Сантус
вчера в 21:47
Накину вариант.Федя едет в Нью-Йорк Сити,а затем зимой, когда там пауза,в роли приглашённой звезды блистает в Манчестер Сити.Плавно переходит на тренерскую работу и восхищённый Пэп оставляет ему команду...Тут только одно но..не проснуться бы..
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 21:46
Такой сгодится в Голливуд...в ремейк фильма "Тупой и еще тупее"))...
particular
particular ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:41
Неее... Федюня ещё выбирать и ковыряться будет :)
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:31
Пора освободить место в Локо. Может Америка протянет руку помощи !)))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:30
Не , в МЛС Феде нельзя, там пахать надо , а платят мало , ему бы в НХЛ или НБА !
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:23
Сплавьте его, наконец, куда-нибудь. Хоть МЛС, хоть в Европу, хоть на Луну, хоть куда! Избавьте Локо от этого недоразумения!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:18
Он еще не легенда...
протон
протон
вчера в 21:11
Будет ещё ближе к великому Майклу Джордану
Эпичная личность в футболе.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 21:09
Заберите Федю. Кокошу тоже можете забирать примерно в Майами(Севернее ему врачи не велят ездить), если Фиорентина отдаст.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 21:06
Пора что-то менять.
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