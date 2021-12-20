"Клубы МЛС интересуются Смоловым"

Хоккейный агент и глава агентства Gold Star Дэн Мильштейн заявил, что форвард «Локомотива» может перебраться в МЛС .

Мы в хороших отношениях с агентом Смолова. Мы решили посмотреть рынок и поработать с Федей по Северной Америке. Смолов интересен для клубов МЛС . Наша задача – принести варианты.

Сам клиент будет выбирать, что ему больше подходит. Если я не ошибаюсь, то потенциально Смолов первый российский игрок, который может попасть в МЛС . Смолов вместе со своим агентом будет принимать решение. От ряда команд есть интерес.

Может возникнуть ситуация, когда ему поступит более выгодное предложение из Европы. Смолов хочет попробовать себя в Северной Америке, это для него приоритет. Мы прорабатываем все варианты. Уже с полученным контрактом Федор со своим агентом будет решать.