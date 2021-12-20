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ЦСКА готов отпустить Бистровича в аренду в январе

вчера, 16:04

Представитель полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича высказался о будущем своего клиента.

В данный момент у нас нет никаких предложений, но есть вероятность, что Кристиан уйдет в аренду на полгода. Но прямо сейчас никаких предложений на нашем столе не лежит.

Естественно, Кристиян хочет остаться в ЦСКА. Но в то же время он хочет получать игровую практику. Не знаю, чего хочет ЦСКА, но Кристиян им нравится. Однако в клубе говорят, что если он хочет играть, они готовы отпустить его в аренду на полгода, чтобы получить практику. Если появятся какие-то варианты, будем разговаривать с ЦСКА.

В аренде Бистровича заинтересован ряд европейских клубов.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:33, ред.
Не могу этого сделать из-за возраста. Я привык молодежи доверять и упорно работать с ними. Вспомните какие были братья Березуцкие в 19 лет. Жуть ,оторопь брала. Так что крест не ставим.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:29, ред.
Дружище, отминусуй ещё и Карпова (данные не плохие, НО тугодум, не даром его из основы отправили в молодёжку ). И того : 9 -- 5 = 4. Будь здрав.
протон
протон
вчера в 20:16
«Провёл шесть матчей- два в чемпионате и два в кубке». Сложнейшая математика!!!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 18:31
Кристияну и правда нужно в аренду. Вообще нужно основательно перетряхнуть состав. Зимой конечно вряд ли будут солидные покупки, но летом точно нужны хорошие приобретения.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:41
Даже если это так, то 9-4 =5. 5 защитников классных нет у многих клубов РПЛ. Тем более, что к Набабкину претензий по игре не было. Для глубины состава самое то. А у Фукса прекрасные данные. Думаю. заиграет. Васина и Жору надо отпускать.
9pp6kaeg69y7
9pp6kaeg69y7
вчера в 17:13
Это их дело
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:12
Да уже продать его надо.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:10
Так вроде бы всё хорошо, НО Васин ( привозы) Кирилл и Жора староваты, Бруно пока кот в мешке, словом, не помешал бы на подмену .Будь здрав.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:00
Я против,дайте ему время на поле,классный же игрок!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 16:54, ред.
А каких защитников мы лишаемся? Магнуссон уже в строю, будет играть левого защитника. В центре есть дивеев, бийол, набабкин, васин, фукс и карпов, те 6 человек. А с марио и жорой и хордуром уже 9. Сколько ещё надо? А Бистрович не защитник и в центре поля он проигрывает Мухину, Зайнутдтноау, Ахметову, Облякову. Так что отпускать надо обязательно, может заиграет, как Бийол заиграл
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:48
Сигурдссон уже не плохо проявляет себя в ФК Венеции, теперь и Бистрович намыливает лыжи. Остался травмированный Магнуссон., правда он вернулся в основную группу. Что то не понятное творится в ЦСКА, хороших защитников лишаемся. Ждём официальных сообщений от клуба.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:46
Не могу понять почему Кристияна не могут использовать, дать ему больше игрового времени, у парня хорошо поставленный удар да и играет не хуже того же Облякова, который так и не научился правильно отдавать пас или подать с угловового.
drug01
drug01
вчера в 16:17
На годок можно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:05
Может и неплохо...
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