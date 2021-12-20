ЦСКА готов отпустить Бистровича в аренду в январе

Представитель полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича высказался о будущем своего клиента.
В данный момент у нас нет никаких предложений, но есть вероятность, что Кристиан уйдет в аренду на полгода. Но прямо сейчас никаких предложений на нашем столе не лежит.
Естественно, Кристиян хочет остаться в ЦСКА. Но в то же время он хочет получать игровую практику. Не знаю, чего хочет ЦСКА, но Кристиян им нравится. Однако в клубе говорят, что если он хочет играть, они готовы отпустить его в аренду на полгода, чтобы получить практику. Если появятся какие-то варианты, будем разговаривать с ЦСКА.
В аренде Бистровича заинтересован ряд европейских клубов.