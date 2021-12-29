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«Реал» летом хочет подписать и Холанда, и Мбаппе

вчера, 09:40

Руководство «Реала» планирует серьезно укрепить линию нападения следующим летом, пишет Marca.

Утверждается, что мадридцы хотят подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе и форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Француз может достаться клубу бесплатно, поскольку у него истекает контракт, а вот за норвежца придется выложить 75 млн евро.

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Все комментарии
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 17:13
В добавок надо Ван Дейка, Матипа и де Брюне. Вернётся тот самый Реал.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 16:50
Было бы шикарно, но лучше кого - то одного! И что-то мне подсказывает, что им как раз станет Килиан.
амурец
амурец
вчера в 16:47
Надо подписывать кого то из них на смену Бензема, да Картм ещё пару тройку лет попылит, но он не вечен
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 16:23
Все может быть... Как говорится поживём увидим
A.S.A
A.S.A ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 15:10
Здравствуй дружище!
Деньги у Челси есть,и у ПСЖ есть,но помнится мне писали уже как то, что Холланд не рассматривает эти варианты....что то в этом роде
NOVA
NOVA
вчера в 14:40
было бы здорово!!! мбаппе бесплатно, а за холанда 75 и не жалко было бы!! за то какая связка была бы в атаке: Вини - холанд - мбаппе и еще Бенз на подхвате, если не уйдет!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:49
Хоть одного подписали желательно Мбаппе.
Ironigor
Ironigor ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 13:32
Пароль прежний , три стакана🥃🥃🥃 на столе , бутылка в морозилке !!!)☝😉✊
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:28
Думаю что Реал ограничится приобретением Мбаппе. Холанд Реалу не особо нужен, ведь есть Бензема с Винисиусом, которые отлично играют и между собой взаимодействуют. Будет у Мадрида трио в атаке Бензема-Мбаппе-Винисиус. Холанд скорее всего пойдет в ПСЖ на смену Мбаппе. Шейхи выложат кучу денег ради этого трансфера ведь им такой забивной форвард необходим, а Сити думаю заберет Кейна. Он потерял мотивацию в Тоттенхэме и Леви придется его продать.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:04
Ладно если что буду ориентироваться по желтушному лицу, если что не так пойдет, сообщай, дружище!
Ironigor
Ironigor ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 13:00
Всё уже нормально, ничего больше не трогай ☝😉✊
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ David Young (раскрыть)
вчера в 12:56
Дэвид, а где режим "аноним" отключается, а то я маску отключаю, а она на следующем комменте опять появляется
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ particular (раскрыть)
вчера в 12:53
Вроде поправил.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 12:48
Пари Сен-Жермен - "Чем-чем, месье?"
eleven LC
eleven LC
вчера в 12:41
Между Холандом и Мбаппе я бы выбрал норвежца-этот парень просто убийца в штрафной
Так что если получится пописать кого то из них то я за Холанда,хотя Мбаппе с Бензема не плохо действуют !
particular
particular ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 12:04
Привет!
Похоже ты пишешь под "маской", ибо это последний пост с твоей идентификацией...
112910415
112910415
вчера в 11:49
Рискованное это дело
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 11:36
Что-то ценник у Холанда явно не по Райоле. Кажется, единичку спереди забыли для папы и агента.
ОПС
ОПС
вчера в 11:35
Получится ли это все?
4RT
4RT
вчера в 11:35
А хотелка не лопнет
Oliver S
Oliver S
вчера в 11:28
Если избавиться от Бейла и Иско (не бесплатно), кому-нибудь сбагрить Азара и, возможно, продать Асенсио, тогда бы освободились деньги и на покупку Холланда, и на зарплаты ему и Мбаппе. В таком случае вопрос про атаку можно было бы закрыть на несколько лет, особенно учитывая потенциал Винисиуса и Родриго и хорошее взаимодействие Мбаппе с Бензема.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 11:02
Помню, был у Переса галактикос как-то, играли красиво, но Барса их разбирала в гостях 0:3, поэтому уровень так себе.
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 11:00
Приветствую! Не соглашусь с тобой. Ещё Челси не прочь подписать Эрлинг. А Рома тоже не промах и с деньгами нет проблем.
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:49, ред.
На мой взгляд, у Мадридского Реала есть всего лишь один конкурент в борьбе за Холланда’ и это Манчестер Сити, который и деньгами не обидит, и за титулы борется.
Но у Реала есть один большой плюс и это Перес. Человек который отлично ведет бизнес. И если он считает, что Холланд принесет ему огромную пользу и прибыль, то деньги на осуществление этого трансфера он найдет. Все же помнят тот первый ГАЛАКТИКОС! Самое главное, чтоб эти звезды не тянули одеяло на себя, тогда будет счастье всем!
sv_1969
sv_1969 ответ particular (раскрыть)
вчера в 10:48, ред.
Холланд Мбаппе.... А куда девать гениально играющего и прущего на себе Реал Карима? Как встраивать всех троих? Или одного сажать на лавку, но думаю не один из них не согласится на это. Тогда менять схему, но это же перестраивать все и будет ли на это время? Пока больше вопросов чем ответов. А Перцу похоже плевать, и он как всегда хочет скупить все не думая о последствиях.
sash71
sash71
вчера в 10:22
Ну еще не вечер. Посмотрим на следующий год. Обычно всё происходит за месяц
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:19
Бензема двоих стоит
1bear
1bear
вчера в 10:15
а куда в этом раскладе деть Бензема ?
ДСА
ДСА
вчера в 10:15
Аппетиты у Реала шикарные.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:14
Не знаю что получится, но держать этих двух форвардов в одной команде - попахивает перебором.
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