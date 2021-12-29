«Реал» летом хочет подписать и Холанда, и Мбаппе

Руководство «Реала» планирует серьезно укрепить линию нападения следующим летом, пишет Marca.
Утверждается, что мадридцы хотят подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе и форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Француз может достаться клубу бесплатно, поскольку у него истекает контракт, а вот за норвежца придется выложить 75 млн евро.
Потом Перес на недостаток денег будет ныть и все также грезить о своей несуществующей Суперлиге. Причем я даже не вижу ни одного игрока в Реале за которого клуб может получить существенную прибыль, чтобы хоть как-то вернуть траты.
Потом Перес на недостаток денег будет ныть и все также грезить о своей несуществующей Суперлиге. Причем я даже не вижу ни одного игрока в Реале за которого клуб может получить существенную прибыль, чтобы хоть как-то вернуть траты.
Но у Реала есть один большой плюс и это Перес. Человек который отлично ведет бизнес. И если он считает, что Холланд принесет ему огромную пользу и прибыль, то деньги на осуществление этого трансфера он найдет. Все же помнят тот первый ГАЛАКТИКОС! Самое главное, чтоб эти звезды не тянули одеяло на себя, тогда будет счастье всем!
Но у Реала есть один большой плюс и это Перес. Человек который отлично ведет бизнес. И если он считает, что Холланд принесет ему огромную пользу и прибыль, то деньги на осуществление этого трансфера он найдет. Все же помнят тот первый ГАЛАКТИКОС! Самое главное, чтоб эти звезды не тянули одеяло на себя, тогда будет счастье всем!