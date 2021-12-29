«Реал» летом хочет подписать и Холанда, и Мбаппе

1640760009

вчера, 09:40

Руководство «Реала» планирует серьезно укрепить линию нападения следующим летом, пишет Marca.

Утверждается, что мадридцы хотят подписать форварда ПСЖ и форварда дортмундской «Боруссии» .

Француз может достаться клубу бесплатно, поскольку у него истекает контракт, а вот за норвежца придется выложить 75 млн евро.