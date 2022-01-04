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Холанд не хочет играть с Мбаппе в «Реале», поэтому перейдёт в «Барселону»

вчера, 21:12

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд предпочитает перейти в «Барселону».

Норвежец хочет быть единоличным лидером и главной звездой команды, в которой продолжит карьеру. Именно поэтому Холанд не намерен переходить в «Реал», куда может отправиться Килиан Мбаппе.

Мино Райола, агент Холанда, уже имеет договорённость с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, что если каталонский клуб найдёт необходимую сумму летом, то в новом сезоне Эрлинг будет выступать за «сине-гранатовых». Данное условие было обговорено 13 декабря на вручении премии Golden Ball.

Лапорта и Райола находятся в дружественных отношениях ещё со времён трансфера Златана Ибрагимовича в «Барселону» в 2009 году.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:18
Это было сразу понятно что вдвоем они не уживутся в одном клубе. Каждый хочет быть главной звездой и никто не захочет быть в тени другого. Холанд и Мбаппе хотят бороться за индивидуальные награды, в том числе они претендуют на Золотой мяч поэтому будут выбирать команду в которой их сделают лидерами и дадут право бить пенальти.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 03:03
Привет. Поддержу твое мнение. Холанду труднее и в Боруссии , которую пора бы перетряхнуть, и в сборной. Хорошие партнеры - это великое дело.
Сергей19
Сергей19
сегодня в 01:11
По уровню игры Килиан куда лучше тебя. Вот он точно молодая звёздочка мирового футбола.
barcamilan
barcamilan ответ Баобаб (раскрыть)
сегодня в 00:44
ты прав, мбаппенок на голову выше норвежца
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 00:26
Если выбирать между этими футболистами то я бы выбрал третьего))) например Влаховича который дешевле и не зазвездился)) а так Холланд предпочтительней
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 00:19
Если это и так то -красавчик!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 23:46
фин - это Пукки или кто?
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:45
конечно если перейдёт Свободным+ бешенная комса Мине,ой боюсь до Барсы дело не дойдёт. Челси,МС, МЮ,Реал - все выстроятся в очередь и будут предлагать огромную зарплату. Ну и то,что Лапорт друг Райоле это одно,но между дружбой и деньгами огромная пропасть.Барса просто говорящая голова,для подогрева интереса и по хорошему,там нет ни команды.ни тренера. Но всё же,шансов попасть в Барсу свободным значительно выше,чем через трансфер.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 23:44
Холланд здоровый малый, у него мощь и напор - главное, ему чуть потерять скорость и все.
А это лишний гамбургер, бокал пива, ссора с девушкой или травма.
Мбаппе более разносторонний игрок. Он в принципе и без скорости может сыграть.
Так что думаю негра поглавнее будет.
Но посмотрим, тем интереснее, если Эль Классико снова наберет привлектельность как раньше.
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 23:42, ред.
    Баобаб
    Баобаб
    вчера в 23:37
    Мбапёнок не конкурент Холанду.
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 23:31
    Нет, он не расист, он просто хочет играть за Барселону.
    Роналдинью в своё время тоже переходил в слабую Барсу, строилась новая команда, поэтому считаю выбор Холанда правильным!
    Мбаппе тоже стоит себя проявить в новом клубе и новом чемпионате, за ПСЖ существенного ничего не выиграл, кроме внутренних титулов. И сборная у него намного сильнее, чем у фина. Для того чтобы их оценить, нужно их ставить в равные условия. А то получается как в Ф1, один гоняет на доминирующем Мерседес, а другой за Хаас круг отстаёт.
    mv2m3fux7jq7
    mv2m3fux7jq7
    вчера в 23:26
    Шел бы в мансити, у них как раз нападающего не хватает.
    112910415
    112910415
    вчера в 23:20
    А тема-то интересная!
    Александр Валяев
    Александр Валяев
    вчера в 23:19
    Это будет противостояние наподобие Месси и Роналду, если конечно так случится
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 23:07
    Вот будет прикольно, если Холанд перейдёт в Барсу, а потом Мбаппе в последний момент решит тоже пойти к сине-гранатовым...
    STVA 1
    STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 23:04, ред.
    Ради Бога... Не имею желания гонять порожняк. Я сказал свое мнение а ты свое. Доказывать что то не имею желанию. Эрлинг играет в более сильном чемпионате а в сборной у него нет таких партнёров как у Киллиана. Подумай на досуге. Я спать. Добра!
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 22:56, ред.
    это все чушь, просто Лапорта жирдяю на предлагает скинуть на оффшор больше чем Перес - это единственная разница.
    sash71
    sash71 ответ Ice van Reed (раскрыть)
    вчера в 22:55
    Все в сговоре … агенты, игроки, тренера, директора клубов и тд. Все получают по своему куску от сделки.
    Samo_5666
    Samo_5666
    вчера в 22:50
    Ну не знаю что сказать,буду рад если он всё же отправится в Барсу.Было бы интересно Холланд VS Мбаппе в Испании,новый эль-классико бы зарождался.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ sash71 (раскрыть)
    вчера в 22:46, ред.
    Это точно, при этом подключили Эд Вудвордов" спортивных агентов от бизнеса, братьев по финансов и доящих клуб в своих интересах!!!
    sash71
    sash71 ответ Ice van Reed (раскрыть)
    вчера в 22:41
    Мне это все напоминает фильм «Игра на понижение». ТОП агенты вступили в эдакий сговор и начали поднимать ценники на своих игроков тем самым разгоняя и раздувая этот футбольный пузырь.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ sash71 (раскрыть)
    вчера в 22:31
    Согласен, но летом ещё более З.П. Агентов станет, они к этому готову с начала "Рождения"
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ David Young (раскрыть)
    вчера в 22:30
    Неймар,Роналдо,Ронаодиньо могли бы несколько ЗМ получать но нет,нефутбольные страсти погубили их,можно перечислить не мало талантов из этих расс,которые не расли а наоборот год за годом падали вниз.
    Роналду по таланту уступает этим троим явно,но получил 5 ЗМ и забил более 800 голов,потому,что у него цель быть лучшим а лучшие по таланту не смогли стать лучшими или на год два сезона как то по инерции.
    sash71
    sash71 ответ Ice van Reed (раскрыть)
    вчера в 22:24
    Агенты и их доходы вообще штука темнее ночи. Все они получают свои вознаграждения через офшоры и никто их в полном объёме не декларирует.
    a3r3v3
    a3r3v3
    вчера в 22:24
    Давай в Уфу,там точно Мбаппе не будет
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Roger Young (раскрыть)
    вчера в 22:18
    Её тонны молчу про агентские игры, надёжные источники и то мажут временами!
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Брулин (раскрыть)
    вчера в 22:15, ред.
    В в Сборной не так часто пестрить и то умудряются плохо играть, а Чемпионате я уж молчу)
    Брулин
    Брулин
    вчера в 22:13
    Холланда и мбаппе играют не в самых сильных лигах , 4 и 5 переход в Испанию неизвестно кто чего будет стоить, хотя и испанская тоже подсела! Де йонг в Голландии феерия, в барсе ноль, дебай во Франции феерил в барсе почти ноль
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 22:12
    какая-то желтая пресса пошла
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