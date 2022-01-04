Холанд не хочет играть с Мбаппе в «Реале», поэтому перейдёт в «Барселону»

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вчера, 21:12

Нападающий дортмундской «Боруссии» предпочитает перейти в «Барселону».

Норвежец хочет быть единоличным лидером и главной звездой команды, в которой продолжит карьеру. Именно поэтому Холанд не намерен переходить в «Реал», куда может отправиться .

Мино Райола, агент Холанда, уже имеет договорённость с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, что если каталонский клуб найдёт необходимую сумму летом, то в новом сезоне Эрлинг будет выступать за «сине-гранатовых». Данное условие было обговорено 13 декабря на вручении премии Golden Ball.

Лапорта и Райола находятся в дружественных отношениях ещё со времён трансфера Златана Ибрагимовича в «Барселону» в 2009 году.