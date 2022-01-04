«Реал» не предлагал 50 млн евро за трансфер Мбаппе

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вчера, 19:26

«Реал» не планирует осуществлять переход нападающего ПСЖ в январе.

В СМИ появилась информация о том, что «сливочные» предложили парижанам 50 млн евро за трансфер форварда в январе, потому что его контракт с парижским клубом истекает летом.