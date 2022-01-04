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«Реал» не предлагал 50 млн евро за трансфер Мбаппе

вчера, 19:26

«Реал» не планирует осуществлять переход нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в январе.

В СМИ появилась информация о том, что «сливочные» предложили парижанам 50 млн евро за трансфер форварда в январе, потому что его контракт с парижским клубом истекает летом.

Однако источник утверждает, что «Реал» не делал никаких предложений ПСЖ по переходу Мбаппе.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:33
А смысл предлагать? Мбаппе четко сказал что зимой не перейдет в Реал. Он нацелен выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ. Он хочет уйти из Парижа победителем.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:05
Все верно, они полгода подождут.
shur
shur
вчера в 20:01
... выпил рюмку, Реал покупает Мбаппе, выпил вторую, закусил, захожу на Соккер,
Реал уже не покупает, сейчас третью хлопну, закушу и зайду.....!!! Хватит издеваться!
drug01
drug01
вчера в 19:47
Значит это всё выдумки
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:43
Достанут с этими утками
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:32
Зачем делать подарок 🎁 и без того богатому клубу в виде 50 лямов €, когда летом можно бесплатно всё оформить !)
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:29
Очередной долгоиграющий сеРеал!
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