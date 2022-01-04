«Реал» не предлагал 50 млн евро за трансфер Мбаппе

«Реал» не планирует осуществлять переход нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в январе.
В СМИ появилась информация о том, что «сливочные» предложили парижанам 50 млн евро за трансфер форварда в январе, потому что его контракт с парижским клубом истекает летом.
Однако источник утверждает, что «Реал» не делал никаких предложений ПСЖ по переходу Мбаппе.
Реал уже не покупает, сейчас третью хлопну, закушу и зайду.....!!! Хватит издеваться!
Реал уже не покупает, сейчас третью хлопну, закушу и зайду.....!!! Хватит издеваться!