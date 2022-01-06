«Ливерпуль» не намерен подписывать Диаса. Приоритет клуба — контракт Салаха

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо опровергает информацию, согласно которой «Ливерпуль» работает над трансфером вингера «Порту» .

Источники в «Ливерпуле» и «Порту» отрицают контакты и переговоры по поводу перехода Луиса Диаса в январе. При нынешнем положении дел нет никаких предложений для обсуждения.

В прошлом году «Ливерпуль» пять раз посылал своего скаута следить за Диасом, но сейчас переговоров нет.

Текущий приоритет [для «Ливерпуля»]: новый контракт для Мохамеда Салаха.