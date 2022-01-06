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«Ливерпуль» не намерен подписывать Диаса. Приоритет клуба — контракт Салаха

вчера, 21:15

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо опровергает информацию, согласно которой «Ливерпуль» работает над трансфером вингера «Порту» Луиса Диаса.

Источники в «Ливерпуле» и «Порту» отрицают контакты и переговоры по поводу перехода Луиса Диаса в январе. При нынешнем положении дел нет никаких предложений для обсуждения.

В прошлом году «Ливерпуль» пять раз посылал своего скаута следить за Диасом, но сейчас переговоров нет.

Текущий приоритет [для «Ливерпуля»]: новый контракт для Мохамеда Салаха.

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Все комментарии
L. F. С.
L. F. С. ответ Bensurr (раскрыть)
вчера в 23:02
Не вижу причины по которой не дать Салаху новый контракт. Пятый год дает результат, профессионализм на уровне, любит клуб, болелы любят его. Диаш кот в мешке. Тоже самое по Мане. Хотя трансферы нужны- не спорю. Но здесь вопросы к амерам.
Bensurr
Bensurr ответ L. F. С. (раскрыть)
вчера в 22:59
Спасибо Салаху и Мане,но футболисты уходят и приходят.
Bensurr
Bensurr ответ L. F. С. (раскрыть)
вчера в 22:57
Давайте тогда Мане и Салаху контракт на 5 лет,пусть они играют до 40 лет, ты же понимаешь с одним и тем же составом не возможно побеждать всегда?нужны футболисты которые голодны до побед. А Диас таким является он как лучший бомбардир Порту еше ничего такого не выйграл,переезд в Ливерпуль будет дополнитальная мотивация для игрока,идеальная замена Салаху.
L. F. С.
L. F. С. ответ Bensurr (раскрыть)
вчера в 22:49
Ты как фанат Ливерпуля должен поддерживать ФСГ. Ща продадим Салаха и Мане (еще можно ВВД, ТАА или Жоту- это тебе на будущее), на замену им пацанят из академии, а бабосики в бейсбол, или в хоккей (новая игрушка Генри).
Как тебе фанат Ливерпуля?
Bensurr
Bensurr
вчера в 22:28
Это по Ливерпульский,вот вам и руководство клуба зачем платить 60 млн евро за Диаса?если можно подписать новый контракт с Салахом, и сэкономить денег,подпишут контракт, и Владельцы скажут вот вам и новый трансфер,и все довольны,стоит ли вообще подписывать контракт с египтянином? лишь бы не получился второй Озил,или Обамеянг. Я как фанат Ливерпуля не хочу что бы сним продлили контракт,пора искать замену Салаху и Мане.
протон
протон
вчера в 21:23
Эх так можно по 10 новостей вокруг одного игрока контент крутить. Ведет переговоры, а может не ведет, да и спортжуров сколько в мире
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:22
Продление контракта выгодно обеим стронам.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:21
А как же 60 млн?
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