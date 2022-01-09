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«Реал» разгромил «Валенсию», Черышев вышел на поле во втором тайме

сегодня, 00:53
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Реал» дома обыграл «Валенсию» — 4:1.

За хозяев забивали Карим Бензема (43’, 88’) и Винисиус (52’, 61’), в составе гостей отличился Гонсалу Гедеш (76’).

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев появился на поле на 66-й минуте встречи, в конце встречи хавбек получил желтую карточку.

«Реал» расположился на первом месте, «Валенсия» — девятая.

В следующем туре «Валенсия» встретится с «Севильей», «Реалу» же предстоит поединок против «Барселоны» в 1/2 финала Суперкубка Испании.

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Все комментарии
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon ответ SHMEL (раскрыть)
сегодня в 11:26
Не шатай скрепы
SHMEL
SHMEL
сегодня в 10:04
Зачем всё время писать про Черышева, как будто он ключевой игрок Валенсии? Игрок на подхвате, чтобы выпустить в концовке, бывает иногда и забивает...
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
сегодня в 09:21
Хорошим темпом идут к титулу, и никто не мешает.
sash71
sash71
сегодня в 08:33
Севилья конечно команда не плохая но сегодняшний Реал им не по зубам
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:55
Самое обычное дело...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 05:54
Короли возрождаются
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 04:30
Не плохо реал оторвался.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 04:19
А Черышева зачем выпускали ?
Постоять против Реала ?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 02:22
Лучше бы его не было?...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 01:42
Хорошая репетиция перед ответственным поединком.
NOVA
NOVA
сегодня в 01:26
    амурец
    амурец
    сегодня в 01:09
    Реал с победой, спокойно на классе
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 01:02
    Реал вернулся к победам и продолжает уверенно лидировать в чемпионате
    Бензема и Винисиус сейчас наверно лучший атакующий дуэт Европы
    Птица Феникс
    Птица Феникс
    сегодня в 01:00
    Реал победил.
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 00:57
    Черышев совсем не звезда.
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