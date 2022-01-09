«Реал» разгромил «Валенсию», Черышев вышел на поле во втором тайме

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сегодня, 00:53

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Реал» дома обыграл «Валенсию» — 4:1.

За хозяев забивали Карим Бензема (43’, 88’) и Винисиус (52’, 61’), в составе гостей отличился Гонсалу Гедеш (76’).

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев появился на поле на 66-й минуте встречи, в конце встречи хавбек получил желтую карточку.

«Реал» расположился на первом месте, «Валенсия» — девятая.

В следующем туре «Валенсия» встретится с «Севильей», «Реалу» же предстоит поединок против «Барселоны» в 1/2 финала Суперкубка Испании.