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Почеттино — главный претендент на пост наставника «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 00:27

Английский «Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с главным тренером французского ПСЖ Маурисио Почеттино касательно возможного назначения на аналогичную должность. Аргентинец остаётся главным претендентом на этот пост.

Действующим наставником английской команды является Ральф Рангник, который занимает эту должность до конца нынешнего сезона.

49-летний Почеттино тренирует французскую команду с января прошлого года. За это время ПСЖ провёл 63 поединка и выиграл Суперкубок Франции. Контракт Почеттино действует до 2023 года.

По слухам, парижане уже нашли замену аргентинцу.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 05:06
Работа в ПСЖ тупик.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:04
Поч запасной вариант проработал
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:10
Для самого Почеттино может быть конечно и лучший вариант, но для МЮ может быть и не совсем.
alexando1974
alexando1974
сегодня в 02:43
есле Почеттино придёт что врядли! пенальду будет ему указывать кого купить кого продать)))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 01:50
Такая планида у МЮ
протон
протон
сегодня в 01:10, ред.
А великий Рангник? обратно в Локо?
Думаю опять будет реализована популярная технология шило мыло
sash71
sash71
сегодня в 00:49
Возможно для Поче это будет лучший вариант. Как пишет инсайд, ПСЖ уже договорился с Зизу и тот готов летом возглавить французский клуб. Рангник уже видно, что не может дать то чего ждёт от него МЮ.
kasyak7
kasyak7
сегодня в 00:38
Во всяком случае лучше чем Рангник. Рангник войдёт в историю как Конан варвар, разрушитель.
allemz
allemz
сегодня в 00:30
Стретфорд получит безъяйцевого тренера, которого Роналду и всякие погбы с лингардами вертеть будут, а парижская тусня хапнет переоцененного тренера - шикарный исход!
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 00:29
Главный претендент: но нет.
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