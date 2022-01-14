Почеттино — главный претендент на пост наставника «Манчестер Юнайтед»

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сегодня, 00:27

Английский «Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с главным тренером французского ПСЖ касательно возможного назначения на аналогичную должность. Аргентинец остаётся главным претендентом на этот пост.

Действующим наставником английской команды является Ральф Рангник, который занимает эту должность до конца нынешнего сезона.

49-летний Почеттино тренирует французскую команду с января прошлого года. За это время ПСЖ провёл 63 поединка и выиграл Суперкубок Франции. Контракт Почеттино действует до 2023 года.

По слухам, парижане уже нашли замену аргентинцу.