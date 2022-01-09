Кокорин получил народную премию в Серии А. Раньше награждали Фернандо Торреса, Лусио и Джеко

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09 января 2022, 14:35

Фанаты «отметили» Александра.

«Урна кальчо» — продолжение традиции «Золотой урны»

Золотое мусорное ведро – знаменитая награда в Серии А, которую вручали по итогам календарного года после голосования слушателей популярного футбольного шоу с 2003-го по 2012 годы. Позже голосовали онлайн, «Bidone d'Oro» стала популярной наградой. Первым «победителем» оказался Ривалдо, форвард «Млана» опередил парочку ноунеймов.

В начале века фанаты Серии А относились к определению победителя футбольного аналога «Золотой малины» серьезно, хотя флэшмобы фанатов отдельных клубов тоже сказывались на результатах. Никола Легротталье числился в «Ювентусе» и не нравился фанатам — получил «Золотую урну». Дальше побеждал Вьери. У Адриано два приза подряд, хотя позже получил еще и третью награду.

Да что там, Диего Милито сначала выиграл для «Интера» Лигу чемпионов и Серию А, а потом стал первым в номинации «Худший игрок года». Сатирические оценки футбола в Италии популярные, и не стоит путать сарказм и оскорбления. В прошлом году худшим назвали Эриксена, который потом заиграл. Не нужно быть таким серьезным, как Кавазашвили, итальянцы просто развлекаются.

К худшему игроку добавили награду «Шут года»

В 2009 году, хотя голосование за «Bidone d'Oro» еще проводилось, другие журналисты решили, что не хватает сразу двух номинаций. «Худшего игрока» помогали определять эксперты, начали составлять список из десяти номинантов, а потом фанаты голосовали и определяли «победителя». Например, Куарежма дважды «выигрывал», когда числился в «Интере».

Двенадцать лет назад выдумали еще одну номинацию – «Jolly». Сарказм очевиден. Сейчас многие написали, что Кокорина назвали «Посмешищем года», но точнее сказать «Шут года». Причем во второй номинации фанаты сами предлагают кандидатов. В этом году их было 48, и Александр набрал 53.21% голосов, опередив победителя Лиги Наций.

Название самой номинации намекает на слово джокер, только в кавычках, а это и есть «шут». Речь о тех, от кого ждали помощи на футбольном поле, но не срослось. Выигрывал Лусио в 2012-м, побеждал Фернандо Торрес в 2014-м. Джеко побеждал через год, хотя потом провел немало сильных сезонов в «Роме». А вот Габигол и Жоау Мариу в «Интере», Пьяца в «Ювентусе» и Пентек в «Милане» не отыгрались.

Худшим игроком 2021 года стал Аарон Рэмзи

Основная номинация – ироничный ответ на «Золотой мяч». Но «Урну кальчо», в отличие от «Золотой урны», может получить только иностранец. Кокорин в основной номинации победить не мог, ведь эксперты не включили его в десятку худших. «Ювентус» представляли Артур, Дибала и Рэмзи, «Милан» — Манджукич, «Интер» — Коларов и Видаль, «Рому» — Кумбулла, «Верону» — Калинич, а «Лацио» — Мурики и Стракоша.

Достаточно посмотреть на имена победителей, чтобы понять, как часто плохо играют сильные футболисты. Диего Форлан выигрывал «Золотую бутсу», но в 2012 году не сумел закрепиться в составе «Интера». Калинич не заиграл в «Милане» спустя годы, Шик – в «Роме», а прошлогоднего победителя называли выше, ведь Эриксен пришел в «Интер», где от него ждали элитной игры, а Конте далеко не сразу нашел ему место в чемпионском составе.

Победа Рэмзи тоже не удивляет. Аарон запомнился фанатам «Ювентуса» только высоченной зарплатой. Контракт у валлийца до лета 2023-го, в Турине ему платят 7 млн евро за тренировки. Полузащитник сыграл всего 97 минут в Серии А при Аллегри, ему 31 год, ни разу не появился в основе в ЛЧ – два выхода на замену на четырнадцать минут в сумме. Хотя опередил форварда «Лацио» Мурики лишь на 119 голосов, победа валлийца логичнее. Дублер Иммобиле бесит фанатов «орлов», но не должен оправдывать надежды и отрабатывать миллионы.

Кокорин пошел по стопам Дугласа Косты

Год назад фанаты отметили Дугласа Косту, который не сумел помочь «Ювентусу», хотя поначалу казалось, что его надо забирать у «Баварии», что Аньелли и сделал, подписав полноценный контракт после аренды. В результате бразилец скатился, в 31 год играет на родине за «Гремио». С ним знаменитый клуб умудрился вылететь из своей Серии А. Хотя Дуглас Коста провел целых 26 поединков, забил лишь 3 мяча и сделал 2 ассиста.

Похоже, Кокорину тоже пора собираться домой. «Фиорентина» искала замену Влаховичу, который уйдет или этой зимой, или следующим летом. Вчера «фиалки» официально подтвердили переход Кшиштофа Пентека. Забавно, что он был победителем в номинации «Шут года», но поляк моложе, чем Кокорин. И хотя не заиграл в «Милане» после яркого дебюта, забивал в составе «Дженоа». У него есть и положительная репутация в Серии А.

А трансфер Кокорина стал причиной для шуток фанатов «Фиорентины». Его победа в номинации, где фанаты «Ювентуса» не сумели выбрать одного кандидата, говорит об отношении публики во Флоренции. Разумеется, Баженов прав – Александр из-за травм и из-за отсутствия доверия со стороны Итальяно нельзя назвать худшим игроком прошлого года в Италии, поскольку банально не выходил на поле. Но смысл награды не в этом, а сходство между всеми «победителями» очевидное.

Во всех случаях речь о нелепых трансферах. Даже когда игрок был именитым, как Фернандо Торрес. Показательно, что некоторые обладатели «Урны кальчо» позже сумели реабилитироваться, но это явно не случай Кокорина. Ему лучше в «Химки» к Мамаеву и Глушакову. Но подмосковный клуб не потянет недетскую зарплату форварда, там уже опровергли слухи о трансфере.

Но и в глубоком запасе «Фиорентины» Александр объективно засиделся. Лишь красота Флоренции, личные проблемы – расстался с женой, и отсутствие классных предложений – покупателей пугали травмы игрока и финансовые запросы агента, закрыли его в Италии. Жаль, что у представителей Кокорина никогда не было футбольного чутья. Переход в «Анжи», решение не ехать в топ-5 в юности, отказ от «Сочи», где он реально был полезен и крут, трансферы в «Спартак» и «Фиорентину» — серия плохих решений, повлиявших на карьеру приличного нападающего.

Но российские форварды привыкли к критике, а на подобные награды скауты или спортивные директора не смотрят. Разве что шутки ради, ведь сами организаторы тысячу раз подчеркивали – речь о сатиричном, ироничном взгляде на неудачи известных мастеров.