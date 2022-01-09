«Кокорина просто решили поддеть». Колыванов — о номинации «шут года»

Бывший футболист «Фоджи», «Болоньи» и сборной России прокомментировал известие о том, что форвард «Фиорентины» победил в номинации «шут года» в Италии.

Вручив такую премию, Кокорина просто решили поддеть. В Италии любят такое. Но давайте вспомним, с чего всё начиналось. Не забывайте, что незадолго до попадания в тюрьму он перенёс разрыв крестообразных связок колена. Вылечился, потом попал в эту историю. В результате Александр потерял практически полтора года.

Чтобы он ни делал, просто не успевал восстанавливаться и приводить мышцы в порядок. После 30 лет организм уже не такой свежий. К сожалению, маловероятно, что нападающий вернётся на прежний уровень... При этом претензий к Кокорину быть не может. Он реально взялся за голову и не побоялся уехать в Италию. Но там конкуренция очень высокая. Если ты несколько встреч провёл неудачно, на скамейку присядешь надолго. Это у нас Александра ценили, холили и леяли, а в Серии А таких, как он предостаточно. Увы, всё упирается в отношение к футболу. Если ты повёл себя неправильно, это рано или поздно скажется. Подобное произошло и с Кокориным.