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«Кокорина просто решили поддеть». Колыванов — о номинации «шут года»

вчера, 14:52

Бывший футболист «Фоджи», «Болоньи» и сборной России Игорь Колыванов прокомментировал известие о том, что форвард «Фиорентины» Александр Кокорин победил в номинации «шут года» в Италии.

Вручив такую премию, Кокорина просто решили поддеть. В Италии любят такое. Но давайте вспомним, с чего всё начиналось. Не забывайте, что незадолго до попадания в тюрьму он перенёс разрыв крестообразных связок колена. Вылечился, потом попал в эту историю. В результате Александр потерял практически полтора года.

Чтобы он ни делал, просто не успевал восстанавливаться и приводить мышцы в порядок. После 30 лет организм уже не такой свежий. К сожалению, маловероятно, что нападающий вернётся на прежний уровень... При этом претензий к Кокорину быть не может. Он реально взялся за голову и не побоялся уехать в Италию. Но там конкуренция очень высокая. Если ты несколько встреч провёл неудачно, на скамейку присядешь надолго. Это у нас Александра ценили, холили и леяли, а в Серии А таких, как он предостаточно. Увы, всё упирается в отношение к футболу. Если ты повёл себя неправильно, это рано или поздно скажется. Подобное произошло и с Кокориным.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:20
он шёл к этому долго, он преуспел !
от себя добавлю
от себя добавлю
вчера в 19:18
Это сколько же регалий у саши, он же футболёр, уркаган, дебошир, а теперь ещё шут. Эх, рано к нему слава пришла, как с этим дальше жить.
dzvinka
dzvinka
вчера в 16:47
всмысле поддеть? заслуженная же награда, наиграл на нее, так сказать)))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:46
Ещё не понятно кто больше пошутил Италия над Кокошей, или он над Италией
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 15:38
А Фиорентина - 8ы года)
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:24
Коко сам всю Италию поддел )))
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:23
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:19
Скоро Кокорина забудут как и многих лругих когда то подающих надежды.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:55
"Претензий к Кокорину быть не может." Наверное дальше читать не стоит.
протон
протон
вчера в 14:54, ред.
Кокорин победил в номинации «посмешище» премии «Золотая урна» в Италии, Думаю в следующей номинации увидим "Золотой ершик".
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