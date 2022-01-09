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Юран: «Кокорин больше не заиграет в Европе»

вчера, 14:46

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран критически высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

Кокорин больше не заиграет не только в Италии, но и в Европе вообще. Когда иностранец приезжает туда и выглядит ни о чём, это становится решающим фактором. Кто в Старом Свете теперь захочет взять Александра? Это не Россия, где можно решить вопросы. Там смотрят только на игру. В этом и заключается разница: в Европе — профессионалы, а у нас — полулюбители. Кокорину надо было приезжать в «Фиорентину» и показывать свой максимум. Неужели он разучился играть в футбол?

Возможно, он уже просто хочет закончить карьеру. Может, он устал от футбола. Мы этого не знаем. Поймите, если бы у Александра было желание, он при своём уровне мог бы и в Серии А себя проявить и оказался бы востребованным. Если же ты ещё хочешь поиграть, нужно работать на пределе. Всё-таки ему уже не 20 лет. А если не хочешь, лучше заканчивай.

Накануне Кокорин был признан «шутом года» в Серии А.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:22
мы его теряем
4RT
4RT
вчера в 16:46
Почему не заиграет? Он уже баклуши бьёт 😁
kust07
kust07
вчера в 15:33
Кокорин у и в России ничего не светит
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:23
Заиграет ....не заиграет...какая разница..
Коль парню 4-й десяток...и отсутствие игрового времени изрядно компенсируется звонкой монетой....
Хотел бы всемирного признания (а не денег) - уехал бы в 22 года....

Чего все к нему пристали то ???
Пока на свете есть ненужные купюры которые некоторые не знают куда использовать - должны быть и люди к которым эти купюры перемещаются...
Надоели эти "критики"...
В Анжи плохой...в Зените плохой...в Спартаке плохой...в Фиорентине плохой...
Да не плохой он...
С чего вообще кто то взял что он гнался за славой и признанием ???
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:14
Приличная зарплата капает, а остальное ему пофиг, ему всегда было наплевать на мнение окружающих.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:12
Пора забыть о нем
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:11
Всем по барабану
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:09
В России тоже
etbkt833kw46
etbkt833kw46
вчера в 15:08
Да и шут с ним
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:54
"..Кокорин больше не заиграет не только в Италии, но и в Европе вообще...."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1298047/yuran-sergey-fiorentina
Неправ Серега, ой как неправ. Он разве не знает, что Андорра, Мальта, Лихтенштейн - это тоже Европа. Я не говорю уже про Эстонию, Латвию и Литву. Это тоже Европа и варианты возможны.
протон
протон
вчера в 14:53, ред.
Больше не заиграет? но вторую награду взять еще успеет и позабаить Итальянцев с толь не простые времена.
beefs
beefs
вчера в 14:49
да ну, после стольких наград он стал еще более популярен...
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