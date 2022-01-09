Юран: «Кокорин больше не заиграет в Европе»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран критически высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.
Кокорин больше не заиграет не только в Италии, но и в Европе вообще. Когда иностранец приезжает туда и выглядит ни о чём, это становится решающим фактором. Кто в Старом Свете теперь захочет взять Александра? Это не Россия, где можно решить вопросы. Там смотрят только на игру. В этом и заключается разница: в Европе — профессионалы, а у нас — полулюбители. Кокорину надо было приезжать в «Фиорентину» и показывать свой максимум. Неужели он разучился играть в футбол?
Возможно, он уже просто хочет закончить карьеру. Может, он устал от футбола. Мы этого не знаем. Поймите, если бы у Александра было желание, он при своём уровне мог бы и в Серии А себя проявить и оказался бы востребованным. Если же ты ещё хочешь поиграть, нужно работать на пределе. Всё-таки ему уже не 20 лет. А если не хочешь, лучше заканчивай.
Накануне Кокорин был признан «шутом года» в Серии А.
Коль парню 4-й десяток...и отсутствие игрового времени изрядно компенсируется звонкой монетой....
Хотел бы всемирного признания (а не денег) - уехал бы в 22 года....
Чего все к нему пристали то ???
Пока на свете есть ненужные купюры которые некоторые не знают куда использовать - должны быть и люди к которым эти купюры перемещаются...
Надоели эти "критики"...
В Анжи плохой...в Зените плохой...в Спартаке плохой...в Фиорентине плохой...
Да не плохой он...
С чего вообще кто то взял что он гнался за славой и признанием ???
Коль парню 4-й десяток...и отсутствие игрового времени изрядно компенсируется звонкой монетой....
Хотел бы всемирного признания (а не денег) - уехал бы в 22 года....
Чего все к нему пристали то ???
Пока на свете есть ненужные купюры которые некоторые не знают куда использовать - должны быть и люди к которым эти купюры перемещаются...
Надоели эти "критики"...
В Анжи плохой...в Зените плохой...в Спартаке плохой...в Фиорентине плохой...
Да не плохой он...
С чего вообще кто то взял что он гнался за славой и признанием ???
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1298047/yuran-sergey-fiorentina
Неправ Серега, ой как неправ. Он разве не знает, что Андорра, Мальта, Лихтенштейн - это тоже Европа. Я не говорю уже про Эстонию, Латвию и Литву. Это тоже Европа и варианты возможны.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1298047/yuran-sergey-fiorentina
Неправ Серега, ой как неправ. Он разве не знает, что Андорра, Мальта, Лихтенштейн - это тоже Европа. Я не говорю уже про Эстонию, Латвию и Литву. Это тоже Европа и варианты возможны.