Новичок «Локомотива» Кухта мог перейти в МЛС или АПЛ

Милан Мартынович, агент нападающего «Локомотива» , рассказал о ходе переговоров по трансферу своего клиента в московский клуб.

К Яну был интерес со стороны «Сток Сити» и «Орландо Сити» из МЛС , но оба предложения не устроили «Славию» и были несравнимы с тем, которое сделал «Локомотив». Также был «Норвич», который просто проявлял интерес. Переговоры с «Локомотивом» проходили в обычном, спокойном режиме. Спортивный директор московского клуба приехал в Прагу, и мы быстро обо всем договорились. Скажу так: была проделана очень хорошая работа.