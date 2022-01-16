ГлавнаяНовостиЗаявки и составыИталия. Серия А 2021/2022

Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч против «Дженоа»

сегодня, 20:04
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)-:-Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)ДженоаЗавтра в 22:45 Не начался

Пресс-служба «Фиорентины» опубликовала заявку на матч 22-го тура Серии А против «Дженоа».

В число 24 футболистов, которые могут выйти в составе, вошёл российский нападающий Александр Кокорин.

Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч против «Дженоа»

Все новости
Марсьяль не захотел лететь с «Ман Юнайтед» на матч против «Астон Виллы»
Сегодня, 00:07 Комментарии4
Медина указан как игрок ЦСКА в заявке сборной Парагвая
14 января ФотоКомментарии14
Боссы «Зенита» усложнили Малкому и Клаудиньо путь на ЧМ-22. Бразильцы обиделись и подали жалобу в ФИФА
14 январяВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии15
Клаудиньо и Малком не попали в заявку сборной Бразилии на матчи отбора ЧМ
14 января Комментарии42
ЦСКА объявил состав на первый сбор в Испании. Ахметов присоединится позже
12 января Комментарии13
ОфициальноКокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч Кубка Италии
12 января Комментарии11
Сортировать
Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 21:34
Фантастика, осмелились потревожить самого Кокошу.
lotsman
lotsman
сегодня в 21:21
Может заиграет, наконец то. Хватит дурака валять.
lotsman
lotsman
сегодня в 21:18
Кокорину дают возможность проявить себя.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 21:15
И всё же есть какая-то хорошая примета у тренера Фиорентины, когда Кокорин на лавке штаны протирает. Ведь в этом Коко достаточно стабилен, значит примета действует!
leonid_spb58
leonid_spb58
сегодня в 21:06
Растёт...однако!
Roman73
Roman73
сегодня в 20:55
Кокорин попал в заявку Фиорентины , Левандовски сделал хат-трик за Баварию...
Эти два футболиста играют в Европе .
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:49
Счастье то какое привалило ! )
Силы Добра Победили , Ура Товарищи !!!)
Cat01
Cat01
сегодня в 20:26
Пора играть в полную силу
Comentarios
Comentarios
сегодня в 20:21
Может Дженоа и Кокорина купит
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 20:15
Не везет "Дженоа" - стоит на вылет, тренеров увольняют, а тут еще Кокорин.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 20:13
Ну все...теперь Фиалки будут рвать Дженоа, как тузик грелку...
makkie
makkie
сегодня в 20:09
Тот случай, когда Кокорин придёт на матч со своей скамейкой - "Золотой урной" худшему игроку в Италии )))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100