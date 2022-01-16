Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч против «Дженоа»

Пресс-служба «Фиорентины» опубликовала заявку на матч 22-го тура Серии А против «Дженоа».
В число 24 футболистов, которые могут выйти в составе, вошёл российский нападающий Александр Кокорин.
|Фиорентина-:-Дженоа
|Завтра в 22:45 Не начался
Пресс-служба «Фиорентины» опубликовала заявку на матч 22-го тура Серии А против «Дженоа».
В число 24 футболистов, которые могут выйти в составе, вошёл российский нападающий Александр Кокорин.
Эти два футболиста играют в Европе .
Эти два футболиста играют в Европе .
Силы Добра Победили , Ура Товарищи !!!)
Силы Добра Победили , Ура Товарищи !!!)