Марсьяль не захотел лететь с «Ман Юнайтед» на матч против «Астон Виллы»

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16 января 2022, 00:07

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал, почему нападающего не было в заявке на матч 22-го тура Английской Премьер-Лиги против «Астон Виллы» (2:2).

Антони Марсьяль не хотел быть в составе команды, он тренировался в обычном режиме [у него нет травмы], но он сам не захотел лететь с нами на матч.

В подписании Марсьяля заинтересован «Ньюкасл», однако «Манчестер Юнайтед» хочет выручить деньги за аренду игрока, а также полную выплату зарплаты со стороны клуба, который арендует француза.