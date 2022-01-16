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Марсьяль не захотел лететь с «Ман Юнайтед» на матч против «Астон Виллы»

16 января 2022, 00:07
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)2 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал, почему нападающего Антони Марсьяля не было в заявке на матч 22-го тура Английской Премьер-Лиги против «Астон Виллы» (2:2).

Антони Марсьяль не хотел быть в составе команды, он тренировался в обычном режиме [у него нет травмы], но он сам не захотел лететь с нами на матч.

В подписании Марсьяля заинтересован «Ньюкасл», однако «Манчестер Юнайтед» хочет выручить деньги за аренду игрока, а также полную выплату зарплаты со стороны клуба, который арендует француза.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
16 января в 23:15
Делают мозги, а продавать не хотят. Через год он откажется продлевать контракт , а потом уйдёт бесплатно. Продайте его, пока что-то стоит
beefs
beefs
16 января в 00:39
бунт на корабле, это только начало...
Nazi
Nazi
16 января в 00:21
Марсьяль не потянул на топ, но и МЮ упертый, отпустите куда-нибудь, что бы человек хотя бы попытался возродить свою карьеру.
Сантус
Сантус
16 января в 00:20
А бабахнуть ему штрафец?Не,не вариант?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 января в 00:15
А что, всем так можно? Или только Марсьялю?
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