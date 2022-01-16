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Тренер «Фиорентины» отреагировал на слухи о возможном уходе Влаховича

сегодня, 20:37

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба нападающего Душана Влаховича.

Послушайте, люди уже несколько месяцев говорят о ситуации с Влаховичем. Он профессионал, много работает и забивает голы. Влахович — игрок «Фиорентины», и пока это так, он будет делать то, что умеет.

Я начну раздражаться только тогда, когда Влахович выйдет на поле и не выполнит свои обязанности. Пока этого не произошло и ничего не изменилось. Все тренеры, у которых есть такой форвард, как Влахович, хотят максимально использовать его лучшие качества.

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stanichnik
stanichnik
сегодня в 21:27
Хоть и пытается всё отрицать Итальяно, но всё таки чувствуется, что в его словах присутствует некая раздражительность, когда всякий раз речь заходит о возможном трансфере Влаховича из Фиорентины в другой клуб. Но, а как может быть иначе, когда несмотря на свою молодость, на долю этого футболиста приходится половина забитых мячей всей команды, из которых три четверти победные, и по сути от его вклада зависит положительный исход каждого матча для "фиалок". В противном случае флорентийцы рискуют остаться с супер-форвардом из России, обладателем почётного титула "Шут года в итальянском футболе". В этом году, как никогда по итогам сезона Фиорентина вновь близка к участию в Еврокубках за последние пять лет, ведь именно такая задача была поставлена перед Винченцо Итальяно, когда прошедшим летом пригласили его возглавить клуб из Флоренции, и для её реализации тренеру просто необходим этот сербский нападающий под девятым номером Душан Влахович. Болейте за своих, а не против чужих.
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 21:04
Уйдет парень. Пентека ведь купили как раз в качестве замены Душану. Не равнозначная, но как могут, так и пляшут.
beefs
beefs
сегодня в 20:46
да, если уйдет будет очень большая потеря...
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