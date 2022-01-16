Тренер «Фиорентины» отреагировал на слухи о возможном уходе Влаховича

Главный тренер «Фиорентины» прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба нападающего .

Послушайте, люди уже несколько месяцев говорят о ситуации с Влаховичем. Он профессионал, много работает и забивает голы. Влахович — игрок «Фиорентины», и пока это так, он будет делать то, что умеет.

Я начну раздражаться только тогда, когда Влахович выйдет на поле и не выполнит свои обязанности. Пока этого не произошло и ничего не изменилось. Все тренеры, у которых есть такой форвард, как Влахович, хотят максимально использовать его лучшие качества.