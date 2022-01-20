Анчелотти: «Качества Азара и Бэйла могли бы очень помочь „Реалу“»

Главный тренер «Реала» ответил на вопрос о ситуации нападающих и .

Бэйл вернулся спустя долгое время, Азар был в порядке в течение месяца, он в хорошей физической форме.

Я не обязан давать советы Азару. У него есть характер и опыт, чтобы решать самому, но качества, которыми они оба обладают, могли бы нам очень помочь.