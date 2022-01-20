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Анчелотти: «Качества Азара и Бэйла могли бы очень помочь „Реалу“»

сегодня, 11:17

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о ситуации нападающих Гарета Бэйла и Эдена Азара.

Бэйл вернулся спустя долгое время, Азар был в порядке в течение месяца, он в хорошей физической форме.

Я не обязан давать советы Азару. У него есть характер и опыт, чтобы решать самому, но качества, которыми они оба обладают, могли бы нам очень помочь.

Недавно Анчелотти установил уникальное достижение в «Реале».

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Все комментарии
NOVA
NOVA
сегодня в 14:10
ну надо дать им сегодня обоим шанс, посмотрим как проявят себя!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:55
Хорошая шутка.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:57
Есть огромные сомнения в словахКарло.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:53
Эти игроки уже не в порядке.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:25
Оба сбитых лётчика. Избавляться надо от них. Карло слишком дипломатичен.
Сочный сочень
Сочный сочень
сегодня в 11:23
Бэйл все ещё в Реале?
Вот это удивили так удивили
💯 Лет о нем ничего не было слышно
Думал он завершил карьеру или уехал доигрывать в США или Катар
А он оказывается все ещё радует фанатов сливочных своим присутствием в Реале
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