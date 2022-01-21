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Пруцев: «Переход в „Спартак“ — большой шаг в моей карьере»

сегодня, 16:52

Полузащитник Данила Пруцев, перешедший из «Крыльев Советов» в «Спартак», поделился впечатлениями от трансфера.

Я очень рад перейти в такую команду, как «Спартак». Это большой шаг в моей карьере. Знаю многих ребят здесь по молодежной сборной. Плюс с детства играли за «Чертаново» вместе с Наилем Умяровым, он помогает мне адаптироваться. Меня отлично приняли.

Хочу поблагодарить «Крылья» и пожелать им занять как можно более высокое место, показывая атакующий футбол. А я теперь мечтаю выиграть как можно больше трофеев со «Спартаком». Побеждать и ещё раз побеждать!

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:57
Осталось самое малое , заиграть.
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