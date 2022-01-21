Пруцев: «Переход в „Спартак“ — большой шаг в моей карьере»

Полузащитник , перешедший из «Крыльев Советов» в «Спартак», поделился впечатлениями от трансфера.

Я очень рад перейти в такую команду, как «Спартак». Это большой шаг в моей карьере. Знаю многих ребят здесь по молодежной сборной. Плюс с детства играли за «Чертаново» вместе с Наилем Умяровым, он помогает мне адаптироваться. Меня отлично приняли.

Хочу поблагодарить «Крылья» и пожелать им занять как можно более высокое место, показывая атакующий футбол. А я теперь мечтаю выиграть как можно больше трофеев со «Спартаком». Побеждать и ещё раз побеждать!