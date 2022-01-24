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«Ман Сити» близок к подписанию форварда Альвареса из «Ривер Плейт»

вчера, 17:18

«Манчестер Сити» близок к заключению сделки с «Ривер Плейт» по трансферу форварда Хулиана Альвареса, утверждает ESPN.

По информации источника, в «Сити» считают, что они выиграли конкуренцию со стороны «Милана» за переход 21-летнего аргентинца.

Для достижения соглашения необходимо согласовать окончательные детали. Общая стоимость трансфера может составить менее 20 миллионов фунтов стерлингов.

С большой долей вероятности «Ман Сити» оформит сделку в текущее трансферное окно, а переход игрока состоится летом.

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Все комментарии
Lexx1k
Lexx1k
вчера в 22:28
зачем на Холланд, правда? нам Альварес в самый раз...
sash71
sash71
вчера в 22:08
В МС конкуренция играть в основе слишком огромна. Хулиану придётся не легко выгрызать место под солнцем.
протон
протон
вчера в 21:12
Пройдет сезон-два и он будет стоить под 100-ку. В Ман Сити все игроки растут в цене
Должен выстрелить, Пеп из него "конфетку" - может сделать, куплен за копейки по сути, с такой статой! Потом по любому дешевле не станет. Менеджмент Сити, очень не плох, и продают хорошо, Катарский проект, рядом даже не стоит!
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:37
Кто знает, возможно это будет будущий Агуэро
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:17
Я конечно понимаю, что форвард нужен как воздух. Ну не такой же...
yk824jageph3
yk824jageph3
вчера в 17:54
На лавку в третий ряд сядет.
1 984
1 984
вчера в 17:24
Надо договариваться.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:21
У МС и так состав сильный,но может пригодится
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