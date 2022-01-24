«Ман Сити» близок к подписанию форварда Альвареса из «Ривер Плейт»

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вчера, 17:18

«Манчестер Сити» близок к заключению сделки с «Ривер Плейт» по трансферу форварда , утверждает ESPN.

По информации источника, в «Сити» считают, что они выиграли конкуренцию со стороны «Милана» за переход 21-летнего аргентинца.

Для достижения соглашения необходимо согласовать окончательные детали. Общая стоимость трансфера может составить менее 20 миллионов фунтов стерлингов.

С большой долей вероятности «Ман Сити» оформит сделку в текущее трансферное окно, а переход игрока состоится летом.