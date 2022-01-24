«Ман Сити» близок к подписанию форварда Альвареса из «Ривер Плейт»

«Манчестер Сити» близок к заключению сделки с «Ривер Плейт» по трансферу форварда Хулиана Альвареса, утверждает ESPN.
По информации источника, в «Сити» считают, что они выиграли конкуренцию со стороны «Милана» за переход 21-летнего аргентинца.
Для достижения соглашения необходимо согласовать окончательные детали. Общая стоимость трансфера может составить менее 20 миллионов фунтов стерлингов.
С большой долей вероятности «Ман Сити» оформит сделку в текущее трансферное окно, а переход игрока состоится летом.
Должен выстрелить, Пеп из него "конфетку" - может сделать, куплен за копейки по сути, с такой статой! Потом по любому дешевле не станет. Менеджмент Сити, очень не плох, и продают хорошо, Катарский проект, рядом даже не стоит!
Должен выстрелить, Пеп из него "конфетку" - может сделать, куплен за копейки по сути, с такой статой! Потом по любому дешевле не станет. Менеджмент Сити, очень не плох, и продают хорошо, Катарский проект, рядом даже не стоит!