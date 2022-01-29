«Эльче» может подписать форварда «Спартака»

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сегодня, 14:41

Форвард «Спартака» может продолжить карьеру в Испании.

К 24–летнему футболисту проявляет интерес «Эльче».

Контракт Понсе рассчитан до лета 2024 года. Ранее «красно-белые» назвали цену на Понсе.