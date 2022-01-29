«Эльче» может подписать форварда «Спартака»

Форвард «Спартака» Эсекель Понсе может продолжить карьеру в Испании.
К 24-летнему футболисту проявляет интерес «Эльче».
Контракт Понсе рассчитан до лета 2024 года. Ранее «красно-белые» назвали цену на Понсе.
Форвард «Спартака» Эсекель Понсе может продолжить карьеру в Испании.
К 24-летнему футболисту проявляет интерес «Эльче».
Контракт Понсе рассчитан до лета 2024 года. Ранее «красно-белые» назвали цену на Понсе.
Во-первых, это качественный форвард, который умеет вести силовую борьбу и достаточно забивной.
Во-вторых, Эльче - аутсайдер Ла Лиги, который не тратил на трансферы больше 5 млн евро, а стоимость Понсе явно дороже.
В-третьих, Понсе стабильнее и сильнее немотивированного Ларссона - почему тогда избавляются от аргентинца, оставляя шведа в команде?
Словом, вопросов предостаточно. Надеюсь, скоро получим на них ответы.
Во-первых, это качественный форвард, который умеет вести силовую борьбу и достаточно забивной.
Во-вторых, Эльче - аутсайдер Ла Лиги, который не тратил на трансферы больше 5 млн евро, а стоимость Понсе явно дороже.
В-третьих, Понсе стабильнее и сильнее немотивированного Ларссона - почему тогда избавляются от аргентинца, оставляя шведа в команде?
Словом, вопросов предостаточно. Надеюсь, скоро получим на них ответы.