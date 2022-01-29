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«Эльче» может подписать форварда «Спартака»

29 января 2022, 14:41

Форвард «Спартака» Эсекель Понсе может продолжить карьеру в Испании.

К 24-летнему футболисту проявляет интерес «Эльче».

Контракт Понсе рассчитан до лета 2024 года. Ранее «красно-белые» назвали цену на Понсе.

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Все комментарии
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
29 января в 21:28
Уже в спортбоксе написали что договоиились со Спартаком и Понсе о переходе в Элче. Теперь точно знаю что у нас в Спартаке стдят дураки,потому что сидит Ларсон который нехочет играть,даже в товарищеской игре играл плохо,а тут Понсе решили продать, который осенью играл лучше Соболева и Ларсона
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
29 января в 19:03
Жаль терять хорошего напа . Зато шлака понабрали !
makkie
makkie
29 января в 18:52
Не понимаю, зачем Спартаку отдавать Понсе?

Во-первых, это качественный форвард, который умеет вести силовую борьбу и достаточно забивной.
Во-вторых, Эльче - аутсайдер Ла Лиги, который не тратил на трансферы больше 5 млн евро, а стоимость Понсе явно дороже.
В-третьих, Понсе стабильнее и сильнее немотивированного Ларссона - почему тогда избавляются от аргентинца, оставляя шведа в команде?

Словом, вопросов предостаточно. Надеюсь, скоро получим на них ответы.
Константин Белых
Константин Белых
29 января в 16:49
Нашли кого продать млять..Ларссона бы лучше толкнули. Единственный в команде который бить по воротам умел. Ну Мозес еще.. Все! Ну тогда хоть добавьте бабла и собаку в центр купите если Крала возвращать не собираетесь.
a3r3v3
a3r3v3
29 января в 15:23
А почему не Реал?)))
Cat01
Cat01
29 января в 15:16
Спартак может ещё пожалеть
1 984
1 984
29 января в 15:15
Надо договариваться.
старина
старина
29 января в 15:08
Сам если захочет,почему бы и нет
112910415
112910415
29 января в 15:02
тут есть о чем подумать : и хочется, и колется !
STVA 1
STVA 1
29 января в 15:00
а почему бы и нет
mj39qpw8jaxp
mj39qpw8jaxp
29 января в 14:59
Довольно любопытный вариант
shlomo2
shlomo2
29 января в 14:52
А мне нравится аргентинский «танк»...и на момент травмы пожалуй был лучшим напом... и вообще, Понсе очень умный и техничный игрок, на данный момент сильнейший нап команды, очень не хватало его, просто выходит и делает своё дело, ну и игра головой при его росте это вообще отдельные аплодисменты, поэтому если продадут - останутся два "столба" и пока нереанимированный Ларссон....ну а для Эльче это просто находка....и сумму в которую его оценил Спартак вполне доступна...
УЕСКА
УЕСКА
29 января в 14:42
Хорошее усиление для Эльче.
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