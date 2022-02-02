Лига шампиньонов против УЕФА и собачка за 30 тысяч долларов. Самые странные судебные иски в футболе

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02 февраля 2022, 13:09

Нелепые и веселые истории.

УЕФА угрожал судом пиццерии

Крошечная пиццерия из города Гисен, где проживает всего 90 тысяч человек, получила гневное письмо от УЕФА . Миллиардная корпорация придралась к названию пиццы – «Лига шампиньонов». Этот каламбур использовали миллионы людей по всему миру, поэтому владельцы пиццерии восприняли иск с юмором:

Какая честь для нас, как для детей футбола! Реклама от УЕФА ? Серьезно?

Один из мелких чиновников УЕФА случайно увидел название пиццы и позвонил в юридический отдел швейцарской конторы. Там реальными проблемами футбола занимаются неохотно, а вот судиться с бизнесом ребенка иммигрантов время нашли. Почитали бы, что такое «эффект Барбары Стрейзанд» — попытка глупой цензуры приводит к распространению того, что запрещают.

Владелец пиццерии рекламирует замороженный вариант «Пиццы шампиньонов» в неаполитанском стиле. Немцы теперь ее себе закажут, а в УЕФА поняли, как нелепо смотрится иск против крошечного бизнеса. Владелец пиццерии получил письмо, в котором спихнули вину за угрозы судом на ретивого работника.

Теперь пиццу «Лига шампиньонов» можно продавать без каких-либо юридических последствий. Логичное решение, ведь в случае иска не только немецкие пиццерии из солидарности могли включить в свое меню пиццу «Лига шампиньонов», а подавать десятки тысяч исков накладно и глупо.

Находка на 30 тысяч долларов

Из дома английского форварда Старриджа в Лос-Анджелесе украли любимую собачку Лаки Луччи. Породистый померанский шпиц стоил игроку 4 000 фунтов, но Старридж думал не о деньгах. Футболист заявил, что готов заплатить десятки тысяч, если Лаки Луччи вернут. История странная, ведь если бы крошечного пса украли, то потребовали бы выкуп.

Вместо этого Старриджу написал некий мистер Вашингтон, охранник с зарплатой 14 долларов в час, тридцатилетний отец трех детей. Его сын принес домой пса, которого нашел вместе с другом. Потом увидели объявление футболиста и спросили, не его ли это пес. У Лаки Луччи выстрижены номера на пузе для идентификации в случае пропажи, так Старридж понял, что ему не подсовывают «двойника».

Мистер Вашингтон вернул пса, а потом напомнил Даниэлю о вознаграждении. Футболист публично соврал, что дал парню денег, а затем пришли адвокаты. Тридцатилетний охранник читает рэп, но безуспешно, поэтому решил заработать 30 тысяч долларов через суд. В Лос-Анджелесе к таким искам привыкли, и когда американец с тремя детьми пошел в суд против богатого англичанина, то ему присудили награду за находку. Никто Старриджа за язык не тянул – публично заявил, что готов отдать десятки тысяч.

Кстати, у Лаки есть собственная страница в сети. Человек, который ее ведет – похоже, жена Старриджа, поздравляет от имени собаки Даниэля с днем рождения, называя футболиста «папой». Аккаунты домашних животных, где их выставляют «детьми» знаменитостей – нездоровая мода. А мистер Вашингтон получил массу гневных сообщений, ведь народ понимает, что он просто нажился на Старридже. Даниэль же теперь точно думает, что собаку украли дружки рэпера ради вознаграждения.

Месут Озил и неправильные бутсы

Чемпион мира вообще странный парень, хотя настолько богатый, что готов купить собственный клуб. Месут часто в судах. Как-то оправдывал езду со скоростью 97 миль в час (156 километров в час) тем, что не понимает разницы между милями и километрами. Просил не отбирать у него права, поскольку надо возить дочь. Судья резонно заметил, что на такой скорости с ребенком ездить не стоит, можно нанять водителя, и отобрал у Месута права.

Родной отец футболиста подал на него в суд, требуя более полумиллиона евро в качестве неустойки после того, как Озил уволил папу с поста собственной маркетинговой компании. В итоге пришлось дать бате денег, чтобы не судился. А самый нелепый случай произошел, когда Озил решил предать своего американского спонсора спортивной экипировки ради немецкого.

Две конторы воюют за спортсменов постоянно, но в 2013 году иск к футболисту Озилу со стороны американцев был в диковинку. Месут успешно перебежал к «Adidas», получил по многомиллионному контракту несколько десятков тысяч евро. Но затем завел дружбу с президентом Турции, которого западные компании побаиваются. Еще они боятся ссориться с китайскими коммунистами, поэтому после заявлений Озила о положении уйгуров с ним не стали продлевать контракт.

Футболистки против закона Маршалла

Почти все слышали о законе спроса и предложения. Профессор из Кембриджа его окончательно сформулировал еще в девятнадцатом веке, но с той поры ничего не изменилось. Рынок решает, невзирая на удачные попытки им манипулировать. Поэтому когда на стол судьи лег иск футболисток сборной США о равной оплате с мужской командой, то девушки проиграли.

Судья Гари Клауснер выяснил, что по коллективным договорам с Федерацией футбола США женская сборная наоборот получает больше денег, как в совокупности, так и в среднем за одну игру. Успешная команда с Рапино во главе решила раскрутить популярную в Лос-Анджелесе тему неравной оплаты труда женщин и мужчин.

Но не учла, что американские футболистки, чья популярность ниже, чем у футболистов, уже немало зарабатывают, если сравнивать со многими спортсменками или женщинами других профессией. Закон рынка в действии. Если бы женский футбол был таким же прибыльным шоу, как мужской, то доходы игроков – как клубные, так и премии за матчи сборных, выросли пропорционально.

Ключевой аргумент истца, что надо платить девушкам больше, поскольку они успешнее, суд счел странным, ведь сравнивают две параллельные индустрии. Премии мужчин-футболистов завязаны на доходах ЧМ и других крупных турниров для сборных, а заработки женских команд значительно ниже. Неравенство это когда двум одинаково сильным сотрудникам платят по-разному из-за гендера.

Американки предсказуемо проиграли в суде первой инстанции, еще и нанесли удар по движению за равную оплату труда женщин и мужчин в одних и тех же сферах. Также навредили этому движению в США голливудские актрисы, которые жаловались на многомиллионные доходы, поскольку актерам платят еще больше. Народ редко сочувствует богатым, которые жалуются на жизнь. А вот судиться люди обожают.

Помним яркую попытку Дмитрия Хохлова наказать «Facebook» и «Instagram» за баны из-за его фамилии. Там судебная тяжба продолжится через пару дней. Но миллиарды потрачены на армии ботов, которые разжигают ненависть и потакают шовинизму. Контору Цукерберга в сенате обвиняли в способствовании геноциду жителей Мьянмы.

Так что даже если Хохлов в итоге выиграет в российском суде, информационные гиганты не изменят свою политику.